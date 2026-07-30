Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлари

·75·Спорт
Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлари
Қисқача

Европа Конференсиялар лигаси иккинчи саралаш босқичининг жавоб баҳсида «Истанбул Башакшеҳир» клуби «Интер Турку»га мағлуб бўлиб, турнирдан чиқиб кетди. Финландиянинг Турку шаҳридаги «Веритас» стадионида ўтган ўйинда дастлаб 18-дақиқада Яссе Тоуминен, шунингдек, 47-дақиқада Клинтон Епта мезбонлар сафида гол урди.

Европа Конференциялар лигаси иккинчи саралаш босқичининг жавоб баҳси «Истанбул Башакшеҳир» учун ҳақиқий фалокатга айланди. Финландиянинг Турку шаҳридаги «Веритас» стадионида ўтган «Интер Турку»га қарши ўйинда турк клуби аянчли мағлубиятга учраб, турнирдан чиқиб кетди. Ўзбекистон терма жамоасининг икки юлдузи — Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг майдондаги бор кучи ҳам жамоани эрта хайрлашишдан қутқариб қола олмади.

Ушбу мақолада биз сизга Финландияда содир бўлган даҳшатли оқшомнинг энг муҳим лаҳзалари, голлар тасвири ва ватандошларимизнинг иштироки ҳақида батафсил сўзлаб берамиз.

Финландиядаги "Музли Душ": Ўйиннинг Шок Лаҳзалари

Илк учрашувдаги 1:1 ҳисобидан сўнг, томонларнинг имкониятлари тенг баҳоланаётган эди. Бироқ, мезбонлар биринчи дақиқаларданоқ ўз устунликларини кўрсатишди.

  • 18-дақиқа: Биринчи зарба! «Интер» ҳужумчиси Яссе Тоуминен бурчак зарбасидан сўнг берилган узатмани боши билан аниқ йўллаб, Муҳаммадни ноилож қолдирди. Хисоб — 1:0.

Истанбулликлар ўйинни назорат қилишга уринишди, аммо финларнинг зич мудофаасини ёриб ўтишга қийналишди. Элдор Шомуродов бир неча бор хавфли вазият яратди, аммо аниқлик етишмади.

  • 47-дақиқа: Даҳшат давом этади! Иккинчи бўлим бошланиши билан «Башакшеҳир» ҳимоясидаги жиддий хатодан сўнг Клинтон Йепта яқин масофадан дарвозани ишғол қилди. Хисоб — 2:0. Бу гол ўйиннинг тақдирини деярли ҳал қилди.

Шомуродов ва Файзуллаев: Жанг Майдонидаги Ўзбек Жасурлари

Ушбу баҳсда ўзбекистонлик икки иқтидор соҳиби турлича ролларда майдонда пайдо бўлишди.

Футболчи

Дақиқалар

Жараён

Самарадорлик

Элдор Шомуродов

1-77

Асосий таркиб. Самарали ҳужумларга етакчилик қилди, аммо ҳимоя деворини бузишнинг иложи бўлмади. Учта ноаниқ зарба.

Паст

Аббосбек Файзуллаев

46-90

Иккинчи бўлим аввалида захирадан қўшилди. Ўйин темпини оширди, бир неча узатмалар амалга оширди. Лекин якуний натижага таъсир қилолмади.

Ўрта

Расмда: Ўзбекистон терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов (14-рақам) «Интер Турку» ҳимоячилари қуршовида, ортда стадион таблосида нохуш хисоб акс этган.

Якуний Контекст: ЕКЛ ва "Башакшеҳир" Келажаги

Икки ўйин натижасига кўра (3:1), «Интер Турку» учинчи саралаш босқичига йўл олди. «Истанбул Башакшеҳир» эса еврокубоклардаги иштирокини жуда эрта якунлади. Бу мағлубият жамоа раҳбарияти ва мухлислари учун катта шок бўлди.

Жамоанинг кейинги мақсади энди ички чемпионатда муваффақиятли иштирок этиш ва кейинги мавсумда еврокубокларга йўлланма олиш бўлади. Шомуродов ва Файзуллаев учун бу мавсум ҳали энди бошланмоқда ва улар ўз маҳоратларини Суперлигада кўрсатишларига умид қиламиз.

Ушбу мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг!

Сизнингча, «Башакшеҳир» мағлубиятига ким асосий сабабчи? Ўзбек футболчиларининг иштироки ҳақида қандай фикрдасиз? Изоҳларда ўз фикрингизни қолдиринг!

Элдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшехирИнтер ТуркуФинляндия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)Бугун, 01:01Атлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкинАтлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкинБугун, 00:39Александро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаАлександро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаКеча, 22:17Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Кеча, 21:00Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиКеча, 20:39Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиКеча, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди