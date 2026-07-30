Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлари
Европа Конференсиялар лигаси иккинчи саралаш босқичининг жавоб баҳсида «Истанбул Башакшеҳир» клуби «Интер Турку»га мағлуб бўлиб, турнирдан чиқиб кетди. Финландиянинг Турку шаҳридаги «Веритас» стадионида ўтган ўйинда дастлаб 18-дақиқада Яссе Тоуминен, шунингдек, 47-дақиқада Клинтон Епта мезбонлар сафида гол урди.
Европа Конференциялар лигаси иккинчи саралаш босқичининг жавоб баҳси «Истанбул Башакшеҳир» учун ҳақиқий фалокатга айланди. Финландиянинг Турку шаҳридаги «Веритас» стадионида ўтган «Интер Турку»га қарши ўйинда турк клуби аянчли мағлубиятга учраб, турнирдан чиқиб кетди. Ўзбекистон терма жамоасининг икки юлдузи — Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг майдондаги бор кучи ҳам жамоани эрта хайрлашишдан қутқариб қола олмади.
Ушбу мақолада биз сизга Финландияда содир бўлган даҳшатли оқшомнинг энг муҳим лаҳзалари, голлар тасвири ва ватандошларимизнинг иштироки ҳақида батафсил сўзлаб берамиз.
Финландиядаги "Музли Душ": Ўйиннинг Шок Лаҳзалари
Илк учрашувдаги 1:1 ҳисобидан сўнг, томонларнинг имкониятлари тенг баҳоланаётган эди. Бироқ, мезбонлар биринчи дақиқаларданоқ ўз устунликларини кўрсатишди.
18-дақиқа: Биринчи зарба! «Интер» ҳужумчиси Яссе Тоуминен бурчак зарбасидан сўнг берилган узатмани боши билан аниқ йўллаб, Муҳаммадни ноилож қолдирди. Хисоб — 1:0.
Истанбулликлар ўйинни назорат қилишга уринишди, аммо финларнинг зич мудофаасини ёриб ўтишга қийналишди. Элдор Шомуродов бир неча бор хавфли вазият яратди, аммо аниқлик етишмади.
47-дақиқа: Даҳшат давом этади! Иккинчи бўлим бошланиши билан «Башакшеҳир» ҳимоясидаги жиддий хатодан сўнг Клинтон Йепта яқин масофадан дарвозани ишғол қилди. Хисоб — 2:0. Бу гол ўйиннинг тақдирини деярли ҳал қилди.
Шомуродов ва Файзуллаев: Жанг Майдонидаги Ўзбек Жасурлари
Ушбу баҳсда ўзбекистонлик икки иқтидор соҳиби турлича ролларда майдонда пайдо бўлишди.
Футболчи
Дақиқалар
Жараён
Самарадорлик
Элдор Шомуродов
1-77
Асосий таркиб. Самарали ҳужумларга етакчилик қилди, аммо ҳимоя деворини бузишнинг иложи бўлмади. Учта ноаниқ зарба.
Паст
46-90
Иккинчи бўлим аввалида захирадан қўшилди. Ўйин темпини оширди, бир неча узатмалар амалга оширди. Лекин якуний натижага таъсир қилолмади.
Ўрта
Расмда: Ўзбекистон терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов (14-рақам) «Интер Турку» ҳимоячилари қуршовида, ортда стадион таблосида нохуш хисоб акс этган.
Якуний Контекст: ЕКЛ ва "Башакшеҳир" Келажаги
Икки ўйин натижасига кўра (3:1), «Интер Турку» учинчи саралаш босқичига йўл олди. «Истанбул Башакшеҳир» эса еврокубоклардаги иштирокини жуда эрта якунлади. Бу мағлубият жамоа раҳбарияти ва мухлислари учун катта шок бўлди.
Жамоанинг кейинги мақсади энди ички чемпионатда муваффақиятли иштирок этиш ва кейинги мавсумда еврокубокларга йўлланма олиш бўлади. Шомуродов ва Файзуллаев учун бу мавсум ҳали энди бошланмоқда ва улар ўз маҳоратларини Суперлигада кўрсатишларига умид қиламиз.
Ушбу мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг!
Сизнингча, «Башакшеҳир» мағлубиятига ким асосий сабабчи? Ўзбек футболчиларининг иштироки ҳақида қандай фикрдасиз? Изоҳларда ўз фикрингизни қолдиринг!
…