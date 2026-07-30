Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этди
Сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришга ихтисослашган Симиле стартапи атиги беш ой ичида 200 миллион доллар миқдоридаги Б серияли инвестицияни жалб қилиб, умумий қийматини 2 миллиард долларга етказди ва расман яккашох мақомини олди. Мазкур молиялаштириш раундига Грееноакс бошчилик қилган бўлиб, унга Индех Вентурес, Баин Капитал Вентурес ва бошқа қатор йирик фондлар ўз ҳиссаларини қўшди.
Сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришга ихтисослашган Симиле статтапи атиги беш ой ичида ўзининг иккинчи йирик молиялаштириш раундини муваффақиятли якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания 200 миллион доллар миқдоридаги Б серияли инвестицияни жалб қилиб, умумий қийматини 2 миллиард долларга етказди ва расман яккашох мақомини олди. Мазкур молиялаштириш раундига Греэноакс бошчилик қилган бўлиб, унга Индех Вентурес, Баин Капитал Вентурес ва бошқа қатор йирик фондлар ўз ҳиссаларини қўшди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур молиялаштириш суръатининг нақадар тезлиги стартап бозорида сунъий интеллектга бўлган талаб ва ишонч юқори даражада сақланиб қолаётганини кўрсатади. Эслатиб ўтамиз, бундан атиги беш ой олдин Симиле яширин режимдан чиқиб, Индех Вентурес бошчилигида 100 миллион долларлик А серияли инвестицияни қўлга киритганини эълон қилган эди. Қисқа вақт ичида компания қийматининг икки баробар ошиши инвесторларнинг ушбу лойиҳага бўлган ишончи нақадар баланд эканини тасдиқлайди.
Симуляция қилинган фойдаланувчилар қандай ишлайди?Симиле статтапи маркетинг ва маҳсулотларни тадқиқ қилиш соҳалари учун сунъий интеллект ёрдамида яратилган симуляция қилинган фойдаланувчиларни таклиф этади. Ушбу ёндашув компанияларга ўз маҳсулотларини реал инсонлар иштирокисиз, дастлабки босқичдаёқ турли хил сунъий образлар орқали синовдан ўтказиш имконини беради. Бу эса бозор таҳлили ва маҳсулот дизайни жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.
Лойиҳа Стенфорд университети докторанти Жоон Сунг Парк томонидан асос солинган. Унинг диссертация иши доирасида яратилган ва AI агентлари ҳатто зиёфатлар уюштиришгача бўлган симуляцияларни амалга оширган „Смаллвилле“ номли лойиҳаси ушбу стартап учун асос бўлиб хизмат қилган. Бугунги кунда компаниянинг асосий мижозлари қаторида йирик тиббиёт ва чакана савдо тармоқлари, хусусан, КВС Ҳеалт компанияси ҳам мавжуд бўлиб, у айни пайтда стартапнинг асосий буюртмачиларидан бири ҳисобланади.
Саноатдаги ўсиш ва келажак истиқболлариСтартапнинг эълон қилинган асосий мақсади ер юзидаги барча саккиз миллиард инсоннинг хатти-ҳаракатини аниқ ва тўғри симуляция қилишдан иборат. Шунга қарамай, мутахассисларнинг фикрича, инсонлар ўта олдиндан айтиб бўлмайдиган, ҳам мантиқ, ҳам ҳиссиётларга таяниб ҳаракат қиладиган мавжудотлар бўлгани сабабли бу вазифа нисбатан мураккабдир. Бироқ тадқиқотлар учун фойдаланувчиларни симуляция қилиш йўналиши бугунги кунда венчур инвестицияларини жалб қилишда энг истиқболли соҳалардан бирига айланиб улгурди.
Ҳозирги кунда ушбу йўналишда фаолият юритувчи бошқа компаниялар ҳам инвесторлар эътиборини тортмоқда. Хусусан, ўхшаш хизматларни таклиф қилувчи Аару статтапи ҳам ўтган йилнинг декабрь ойида 1 миллиард долларлик баҳолаш қиймати билан А серияли инвестицияни қўлга киритган эди. Симиленинг сўнгги ютуқлари сунъий интеллект воситасида бозор тадқиқотларини амалга ошириш келажакда бизнес учун муҳим воситага айланишини кўрсатмоқда.
…