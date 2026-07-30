Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этди

·36·Техно
Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этди
Қисқача

Сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришга ихтисослашган Симиле стартапи атиги беш ой ичида 200 миллион доллар миқдоридаги Б серияли инвестицияни жалб қилиб, умумий қийматини 2 миллиард долларга етказди ва расман яккашох мақомини олди. Мазкур молиялаштириш раундига Грееноакс бошчилик қилган бўлиб, унга Индех Вентурес, Баин Капитал Вентурес ва бошқа қатор йирик фондлар ўз ҳиссаларини қўшди.

Сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришга ихтисослашган Симиле статтапи атиги беш ой ичида ўзининг иккинчи йирик молиялаштириш раундини муваффақиятли якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания 200 миллион доллар миқдоридаги Б серияли инвестицияни жалб қилиб, умумий қийматини 2 миллиард долларга етказди ва расман яккашох мақомини олди. Мазкур молиялаштириш раундига Греэноакс бошчилик қилган бўлиб, унга Индех Вентурес, Баин Капитал Вентурес ва бошқа қатор йирик фондлар ўз ҳиссаларини қўшди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур молиялаштириш суръатининг нақадар тезлиги стартап бозорида сунъий интеллектга бўлган талаб ва ишонч юқори даражада сақланиб қолаётганини кўрсатади. Эслатиб ўтамиз, бундан атиги беш ой олдин Симиле яширин режимдан чиқиб, Индех Вентурес бошчилигида 100 миллион долларлик А серияли инвестицияни қўлга киритганини эълон қилган эди. Қисқа вақт ичида компания қийматининг икки баробар ошиши инвесторларнинг ушбу лойиҳага бўлган ишончи нақадар баланд эканини тасдиқлайди.

Симуляция қилинган фойдаланувчилар қандай ишлайди?

Симиле статтапи маркетинг ва маҳсулотларни тадқиқ қилиш соҳалари учун сунъий интеллект ёрдамида яратилган симуляция қилинган фойдаланувчиларни таклиф этади. Ушбу ёндашув компанияларга ўз маҳсулотларини реал инсонлар иштирокисиз, дастлабки босқичдаёқ турли хил сунъий образлар орқали синовдан ўтказиш имконини беради. Бу эса бозор таҳлили ва маҳсулот дизайни жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.

Лойиҳа Стенфорд университети докторанти Жоон Сунг Парк томонидан асос солинган. Унинг диссертация иши доирасида яратилган ва AI агентлари ҳатто зиёфатлар уюштиришгача бўлган симуляцияларни амалга оширган „Смаллвилле“ номли лойиҳаси ушбу стартап учун асос бўлиб хизмат қилган. Бугунги кунда компаниянинг асосий мижозлари қаторида йирик тиббиёт ва чакана савдо тармоқлари, хусусан, КВС Ҳеалт компанияси ҳам мавжуд бўлиб, у айни пайтда стартапнинг асосий буюртмачиларидан бири ҳисобланади.

Саноатдаги ўсиш ва келажак истиқболлари

Стартапнинг эълон қилинган асосий мақсади ер юзидаги барча саккиз миллиард инсоннинг хатти-ҳаракатини аниқ ва тўғри симуляция қилишдан иборат. Шунга қарамай, мутахассисларнинг фикрича, инсонлар ўта олдиндан айтиб бўлмайдиган, ҳам мантиқ, ҳам ҳиссиётларга таяниб ҳаракат қиладиган мавжудотлар бўлгани сабабли бу вазифа нисбатан мураккабдир. Бироқ тадқиқотлар учун фойдаланувчиларни симуляция қилиш йўналиши бугунги кунда венчур инвестицияларини жалб қилишда энг истиқболли соҳалардан бирига айланиб улгурди.

Ҳозирги кунда ушбу йўналишда фаолият юритувчи бошқа компаниялар ҳам инвесторлар эътиборини тортмоқда. Хусусан, ўхшаш хизматларни таклиф қилувчи Аару статтапи ҳам ўтган йилнинг декабрь ойида 1 миллиард долларлик баҳолаш қиймати билан А серияли инвестицияни қўлга киритган эди. Симиленинг сўнгги ютуқлари сунъий интеллект воситасида бозор тадқиқотларини амалга ошириш келажакда бизнес учун муҳим воситага айланишини кўрсатмоқда.

СимилеСунъий интеллектИнвестицияЯккашохСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиGoogle сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиКеча, 23:53LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиLinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиКеча, 23:27Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКосмосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКеча, 23:26Spotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини бердиSpotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини бердиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди