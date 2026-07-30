LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам беради
Профессионал тармоқ ҳисобланган LinkedIn платформаси фойдаланувчилар лентасини тўлдириб бораётган паст сифатли ва сунъий интеллект ёрдамида яратилган “AI слоп” деб номланувчи чиқиндиларга қарши кескин кураш чораларини кўра бошлади. Microsoft компаниясига қарашли ижтимоий тармоқ ендиликда фойдаланувчиларга постлар сунъий интеллект томонидан ёзилганига шубҳа туғилганда махсус шикоят қилиш имкониятини берувчи тугмани жорий етмоқда.
Профессионал тармоқ сифатида танилган LinkedIn ўз фойдаланувчилари лентасини тўлдириб бораётган паст сифатли ва сунъий интеллект ёрдамида автоматик равишда яратилган контентларга — “AI слоп” деб номланувчи чиқиндиларга қарши кескин кураш чораларини кўра бошлади. ixbt.com ва хорижий манбалар тарқатган маълумотларга кўра, платформа эндиликда фойдаланувчиларга постлар сунъий интеллект томонидан ёзилганига шубҳа туғилганда махсус шикоят қилиш имкониятини берувчи тугмани жорий этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги пайтларда интернет нашрлари ва ижтимоий тармоқлар фойдаланувчиларнинг сунъий интеллект томонидан яратилган ҳақиқий бўлмаган матнлардан чарчагани сабабли ўхшаш муаммоларга дуч келмоқда. Cloudflare инфратузилма компанияси маълумотларига кўра, ҳозирда тармоқдаги бот трафиги инсонлар томонидан яратилган сўровлардан ҳам ошиб кетган. Ушбу ҳолат янги стартапларга ҳам ўз таъсирини кўрсатиб, ҳатто баъзи лойиҳаларнинг ёпилишига сабаб бўлган.
Янги функция ва автоматлаштирилган ҳимоя чоралариMicrosoft компаниясига қарашли LinkedIn ижтимоий тармоғининг бош маҳсулот директори Ҳари Сринивасан ушбу муаммо платформа учун асосий устувор вазифалардан бири эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, одамлар LinkedIn тармоғига реал инсонлар билан боғланиш ҳамда ўзларининг шахсий ғоялари ва тажрибаларини улашиш учун ташриф буюришади.
Янги “Сееms лике AI слоп” тугмаси платформадаги паст сифатли контент ҳажмини камайтиришга қаратилган бир нечта чора-тадбирлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, компания автоматлаштирилган ҳимоя тизимларига инвестиция киритиб, ҳозирнинг ўзида ҳар куни юз минглаб автоматлаштирилган изоҳ уринишларини блокламоқда.
Классификаторлар ва муаллифлар учун янги имкониятларСринивасан маълум қилишича, LinkedIn постларнинг сунъий интеллект маҳсули эканини аниқловчи янги классификаторларни жорий этмоқда. Бу орқали тармоқдан ташқаридаги тавсия этилган контентлар орасида паст сифатли материаллар миқдори қисқартирилади. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз постлари сунъий интеллектнинг ҳаддан ташқари кўп ишлатилиши туфайли инсофсиз ёки сунъий бўлиб кўринаётганини шахсий бошқарув панелида хусусий тарзда кўришлари мумкин бўлади.
Компания сунъий интеллект ёрдамида постларни ўзгартириб юборадиган эски “энҳансе ёур пост” функциясидан воз кечиб, унинг ўрнига муаллифнинг асл овозини ўзгартирмасдан фақат матнни таҳрир қиладиган хусусиятни ишга туширмоқда. Бундан ташқари, профил ва саҳифаларни тасдиқлаш воситаларидан фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилиб, кераксиз компания саҳифаларининг изоҳларини блоклаш опсияси ҳам қўшилди.
…