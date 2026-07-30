LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам беради

·24·Техно
LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам беради
Қисқача

Профессионал тармоқ ҳисобланган LinkedIn платформаси фойдаланувчилар лентасини тўлдириб бораётган паст сифатли ва сунъий интеллект ёрдамида яратилган “AI слоп” деб номланувчи чиқиндиларга қарши кескин кураш чораларини кўра бошлади. Microsoft компаниясига қарашли ижтимоий тармоқ ендиликда фойдаланувчиларга постлар сунъий интеллект томонидан ёзилганига шубҳа туғилганда махсус шикоят қилиш имкониятини берувчи тугмани жорий етмоқда.

Профессионал тармоқ сифатида танилган LinkedIn ўз фойдаланувчилари лентасини тўлдириб бораётган паст сифатли ва сунъий интеллект ёрдамида автоматик равишда яратилган контентларга — “AI слоп” деб номланувчи чиқиндиларга қарши кескин кураш чораларини кўра бошлади. ixbt.com ва хорижий манбалар тарқатган маълумотларга кўра, платформа эндиликда фойдаланувчиларга постлар сунъий интеллект томонидан ёзилганига шубҳа туғилганда махсус шикоят қилиш имкониятини берувчи тугмани жорий этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги пайтларда интернет нашрлари ва ижтимоий тармоқлар фойдаланувчиларнинг сунъий интеллект томонидан яратилган ҳақиқий бўлмаган матнлардан чарчагани сабабли ўхшаш муаммоларга дуч келмоқда. Cloudflare инфратузилма компанияси маълумотларига кўра, ҳозирда тармоқдаги бот трафиги инсонлар томонидан яратилган сўровлардан ҳам ошиб кетган. Ушбу ҳолат янги стартапларга ҳам ўз таъсирини кўрсатиб, ҳатто баъзи лойиҳаларнинг ёпилишига сабаб бўлган.

Янги функция ва автоматлаштирилган ҳимоя чоралари

Microsoft компаниясига қарашли LinkedIn ижтимоий тармоғининг бош маҳсулот директори Ҳари Сринивасан ушбу муаммо платформа учун асосий устувор вазифалардан бири эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, одамлар LinkedIn тармоғига реал инсонлар билан боғланиш ҳамда ўзларининг шахсий ғоялари ва тажрибаларини улашиш учун ташриф буюришади.

Янги “Сееms лике AI слоп” тугмаси платформадаги паст сифатли контент ҳажмини камайтиришга қаратилган бир нечта чора-тадбирлардан бири ҳисобланади. Шунингдек, компания автоматлаштирилган ҳимоя тизимларига инвестиция киритиб, ҳозирнинг ўзида ҳар куни юз минглаб автоматлаштирилган изоҳ уринишларини блокламоқда.

Классификаторлар ва муаллифлар учун янги имкониятлар

Сринивасан маълум қилишича, LinkedIn постларнинг сунъий интеллект маҳсули эканини аниқловчи янги классификаторларни жорий этмоқда. Бу орқали тармоқдан ташқаридаги тавсия этилган контентлар орасида паст сифатли материаллар миқдори қисқартирилади. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз постлари сунъий интеллектнинг ҳаддан ташқари кўп ишлатилиши туфайли инсофсиз ёки сунъий бўлиб кўринаётганини шахсий бошқарув панелида хусусий тарзда кўришлари мумкин бўлади.

Компания сунъий интеллект ёрдамида постларни ўзгартириб юборадиган эски “энҳансе ёур пост” функциясидан воз кечиб, унинг ўрнига муаллифнинг асл овозини ўзгартирмасдан фақат матнни таҳрир қиладиган хусусиятни ишга туширмоқда. Бундан ташқари, профил ва саҳифаларни тасдиқлаш воситаларидан фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилиб, кераксиз компания саҳифаларининг изоҳларини блоклаш опсияси ҳам қўшилди.

LinkedInСунъий интеллектТехнологияларИжтимоий тармоқларКонтент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиGoogle сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиКеча, 23:53Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКосмосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКеча, 23:26Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиСунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиКеча, 22:59Spotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини бердиSpotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини бердиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди