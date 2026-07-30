Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олинди

·35·Техно
Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олинди
Қисқача

Инсоният тарихида илк бор Ер орбитасида тўлақонли ва диагностик даражадаги рентген суратлари олинди. Ушбу муваффақиятли тажриба NASA ва SpaceX кўмагида Маё клиникаси мутахассиси Шейна Гиффорд бошчилигидаги халқаро олимлар гуруҳи томонидан SpaceX компаниясининг Fram2 бошқариладиган космик миссияси вақтида бажарилди. Космосда олинган рентген тасвирларининг сифати, контрасти ва аниқлиги Ер шароитида қилинган суратлардан асло қолишмаслиги аниқланди.

Инсоният космик тадқиқотлар тарихида илк бор Ер орбитасида тўлақонли ва диагностик даражадаги рентген суратларини олишга муваффақ бўлди. Ушбу муҳим илмий ютуқ келгусида Марс ва бошқа узоқ сайёраларга амалга ошириладиган узоқ муддатли космик экспедициялар хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муваффақиятли тажриба NASA ва SpaceX кўмагида Маё клиникаси мутахассиси Шейна Гиффорд бошчилигидаги халқаро олимлар гуруҳи томонидан амалга оширилди. Синовлар SpaceX компаниясининг Fram2 бошқариладиган космик миссияси вақтида бажарилган бўлиб, бунда Ернинг олис ҳудудлари ва спорт мусобақалари учун мўлжалланган ихчам ҳамда портатив рентген тизимидан фойдаланилди.

Космос ва Ердаги суратлар ўртасида фарқ топилмади

Орбита шароитида космонавтлар қўл, кўкрак қафаси, қорин бўшлиғи ҳамда турли буюмларни, жумладан, смарт-соатларни парвоздан олдин ва космосда турган пайтда суратга олишди. Шундан сўнг мустақил рентгенологлар томонидан таҳлил қилинган тасвирлар мутахассисларни ҳайратда қолдирди.

Мутахассисларнинг хулосасига кўра, космосда олинган рентген тасвирларининг сифати, контрасти ва аниқлиги Ер шароитида қилинган суратлардан асло қолишмайди. Уларнинг орасида ҳеч қандай сезиларли фарқ аниқланмагани ушбу технологиянинг космик парвозларда ишончли эканини амалда тасдиқлади.

Тиббий диагностика имкониятлари кенгаймоқда

Маълумки, шу вақтгача космик кема ва орбитал станциялар бошқарувидаги ягона тиббий визуализация усули ультратовуш текшируви (УЗИ) бўлиб қолаётган эди. Бироқ УЗИ текшируви махсус тайёргарликдан ўтган операторнинг иштирокини талаб этиши билан чекланган.

Янги синовдан муваффақиятли ўтган портатив рентген аппаратлари эса фойдаланишда анча соддалиги билан ажралиб туради. Улар қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Суяклар синиши ва ўпка касалликларини тезкор аниқлаш;
  • Турли ички жароҳатлар ва ҳолатларга ташхис қўйиш;
  • Ускуналарни қисмларга ажратмасдан, уларнинг ички шикастлари ва носозликларини текшириш.

Келажакдаги узоқ экспедициялар учун муҳим аҳамият

Мазкур тадқиқот айниқса келгусида амалга ошириладиган Марс экспедициялари учун ўта муҳим аҳамият касб этади. Қизил сайёрага уюштириладиган сафарларда экипаж аъзолари жиддий жароҳат ёки касаллик юзага келган тақдирда зудлик билан Ерга қайтиш имкониятига эга бўлмайди.

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, бошқариладиган космик миссияларнинг давомийлиги ошиб бориши билан ўз-ўзини тиббий диагностика қилиш имконияти экипаж хавфсизлигининг зарурий элементига айланмоқда. Олинган натижалар эса ихчам рентген тизимлари келгусида узоқ космик сафарлар учун мўлжалланган стандарт жиҳозлар қаторидан жой олиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

КосмосРентгенSpaceXNASAТиббиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиЁлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиБугун, 00:53ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиGoogle сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиКеча, 23:53LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиLinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиКеча, 23:27Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиСунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди