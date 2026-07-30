Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилди
Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёевни мамлакатда ўтказиладиган халқаро тадбирларда қатнашишга таклиф қилди. Ўзбекистон раҳбари Олтинчи бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари, жорий йилдаги Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммити ҳамда 2027 йилдаги иккинчи «Бишкек+25» тоғ саммитига таклиф етилди.
Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев билан ўтказилган сермаҳсул музокаралар якунида муҳим эълон қилди. Жапаров Ўзбекистон раҳбарини яқин орада Қирғизистонда бўлиб ўтадиган дунё миқёсидаги йирик халқаро тадбирларда иштирок этишга таклиф этди. Ушбу таклиф икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Матбуот анжуманида Садир Жапаров таклиф этилган муҳим тадбирларни алоҳида санаб ўтди:
Олтинчи бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари;
Жорий йилда бўлиб ўтадиган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммити;
2027 йилда ўтказиладиган иккинчи «Бишкек+25» тоғ саммити.
Қирғизистон раҳбари музокаралар якунларидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилганини билдирди ва Шавкат Мирзиёевга сермаҳсул давлат ташрифи, ўзбек-қирғиз муносабатлари ҳамда икки мамлакатнинг мустаҳкам дўстлиги ривожланишига шахсан эътибор қаратаётгани учун алоҳида миннатдорлик билдирди. Жапаровнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон Президентининг мазкур ташрифи натижалари икки давлат фаровонлиги, минтақада тинчлик, барқарорлик ва ўзаро ишончнинг мустаҳкамланишига хизмат қилади.
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон / Маълумот
Тафсилотлар
Тадбирлар
Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари, ШҲТ саммити, "Бишкек+25" тоғ саммити
Таклиф этган
Садир Жапаров (Қирғизистон Президенти)
Таклиф этилган
Шавкат Мирзиёев (Ўзбекистон Президенти)
Мақсад
Дўстлик, ҳамкорлик ва минтақавий барқарорликни мустаҳкамлаш
Президент Жапаровнинг баҳоси
"Сермаҳсул давлат ташрифи", "тўлиқ қониқиш"
Ушбу муҳим сиёсий хушхабарни дўстларингиз ва яқинларингизга тезроқ юборинг! Кўпчилик бу тарихий қадам ҳақида билиши керак.Сизнингча, бундай халқаро тадбирлардаги ҳамкорлик икки мамлакат муносабатларига қандай таъсир қилади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…