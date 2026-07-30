Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилди

·32·Ўзбекистон
Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилди
Қисқача

Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёевни мамлакатда ўтказиладиган халқаро тадбирларда қатнашишга таклиф қилди. Ўзбекистон раҳбари Олтинчи бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари, жорий йилдаги Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммити ҳамда 2027 йилдаги иккинчи «Бишкек+25» тоғ саммитига таклиф етилди.

Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев билан ўтказилган сермаҳсул музокаралар якунида муҳим эълон қилди. Жапаров Ўзбекистон раҳбарини яқин орада Қирғизистонда бўлиб ўтадиган дунё миқёсидаги йирик халқаро тадбирларда иштирок этишга таклиф этди. Ушбу таклиф икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Матбуот анжуманида Садир Жапаров таклиф этилган муҳим тадбирларни алоҳида санаб ўтди:

  • Олтинчи бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари;

  • Жорий йилда бўлиб ўтадиган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) саммити;

  • 2027 йилда ўтказиладиган иккинчи «Бишкек+25» тоғ саммити.

Қирғизистон раҳбари музокаралар якунларидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилганини билдирди ва Шавкат Мирзиёевга сермаҳсул давлат ташрифи, ўзбек-қирғиз муносабатлари ҳамда икки мамлакатнинг мустаҳкам дўстлиги ривожланишига шахсан эътибор қаратаётгани учун алоҳида миннатдорлик билдирди. Жапаровнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон Президентининг мазкур ташрифи натижалари икки давлат фаровонлиги, минтақада тинчлик, барқарорлик ва ўзаро ишончнинг мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон / Маълумот

Тафсилотлар

Тадбирлар

Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари, ШҲТ саммити, "Бишкек+25" тоғ саммити

Таклиф этган

Садир Жапаров (Қирғизистон Президенти)

Таклиф этилган

Шавкат Мирзиёев (Ўзбекистон Президенти)

Мақсад

Дўстлик, ҳамкорлик ва минтақавий барқарорликни мустаҳкамлаш

Президент Жапаровнинг баҳоси

"Сермаҳсул давлат ташрифи", "тўлиқ қониқиш"

Ушбу муҳим сиёсий хушхабарни дўстларингиз ва яқинларингизга тезроқ юборинг! Кўпчилик бу тарихий қадам ҳақида билиши керак.Сизнингча, бундай халқаро тадбирлардаги ҳамкорлик икки мамлакат муносабатларига қандай таъсир қилади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Шавкат МирзиёевСадир ЖапаровҚирғизистонЎзбекистонШанхай ҳамкорлик ташкилоти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Кеча, 22:28Ўзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилдиЎзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилдиКеча, 20:06Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиКеча, 15:32Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Кеча, 14:56Президент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиПрезидент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиКеча, 13:15Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиМактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиКеча, 01:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди