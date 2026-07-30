Ўзбекистон-2027: Солиқ тизимидаги энг муҳим ўзгаришлар (Кешбэк, омонатлар, ставка)

·33·Иқтисодиёт
Ўзбекистон-2027: Солиқ тизимидаги энг муҳим ўзгаришлар (Кешбэк, омонатлар, ставка)
Қисқача

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Фискал таҳлиллар институти 2027 йил учун мўлжалланган солиқ сиёсатининг инқилобий асосий йўналишларини жамоатчилик муҳокамасига тақдим етди. Унга кўра, 1 фоизлик кешбекни тўлиқ бекор қилиш, банк омонатларидан олинадиган фоизларга 5 фоизлик солиқ жорий етиш ва прогрессив даромад солиғига ўтиш таклиф қилинмоқда.

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Фискал таҳлиллар институти 2027 йил учун мўлжалланаётган солиқ сиёсатининг инқилобий асосий йўналишларини жамоатчилик муҳокамасига тақдим этди.

Энг шов-шувли таклифлар:

  • 1 фоизлик кешбэкни тўлиқ бекор қилиш: Институт кешбэк ўз вазифасини бажариб бўлганини ва бюджет учун жуда қимматга тушаётганини (2027 йилда 2,1 триллион сўм) таъкидламоқда.

    • Муқобил вариант: Аҳолининг эҳтиёжманд қатлами учун айрим озиқ-овқатларга 12 фоизлик ҚҚС кешбэкини сақлаб қолиш ва йирик совринли мақсадли лотереяларни жорий этиш таклиф қилинмоқда.

  • Банк омонатларидан олинадиган фоизларга 5 фоизлик солиқ: 2026 йил май ҳолатига омонатлар ҳажми 170 триллион сўмни ташкил этган. Институт ушбу даромадларни дивидендлар каби 5 фоизлик ставкада солиққа тортишни таклиф қилмоқда. Бу бюджетга қўшимча 1,4 триллион сўм келтириши мумкин.

  • Прогрессив даромад солиғига ўтиш: 2019 йилдан бери амал қилаётган ягона 12 фоизлик ставка адолат тамойилларига тўлиқ жавоб бермай қолгани сабабли, ўрта муддатли истиқболда даромад солиғини прогрессив шкала асосида ундириш тизимига ўтиш таклиф қилинди.

Сақлаб қолинадиган ва камайтириладиган ставкалар:

  • Базавий солиқ ставкалари: Фойда солиғи (15%), жисмоний шахслар даромад солиғи (12%) ва қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС - 12%) миқдорлари ўзгаришсиз сақлаб қолиниши таклиф қилинмоқда.

  • Фойда солиғини 15 фоизга тушириш: Банклар, мобил операторлари ва айрим бошқа соҳалар учун амалдаги 20 фоизлик фойда солиғи ставкасини ягона 15 фоизга тушириш таклиф қилинди.

Бюджет йўқотишларини қоплаш механизмлари:

  • Банк хизматларини ҚҚСга тортиш: Фойда солиғи туширилишидан келадиган 859 миллиард сўм йўқотишни қоплаш учун банкларнинг айрим комиссион хизматларини (ҳисобварақларни юритиш, касса хизматлари, валюта айирбошлаш) ҚҚСга тортиш таклиф қилинмоқда.

  • Алкоголь акцизини ошириш: Алкоголь маҳсулотлари учун акциз ставкасини 48 минг сўмдан 70 минг сўмга ошириш таклиф қилинди, аммо маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг солиқ юкини камайтирувчи янги механизм билан.

Бошқа муҳим ўзгаришлар ва натижалар:

  • ҚҚС самарадорлиги: ҚҚСни қайтариш жараёнларини тўлиқ автоматлаштириш орқали самарадорлик коэффициентини 57 фоиздан 63 фоизга етказиш ва қўшимча 5 триллион сўм тушум олиш режалаштирилмоқда.

  • Солиқ имтиёзлари самарасизлиги: Умумий овқатланиш соҳасида ижтимоий солиқни 12 фоиздан 1 фоизга тушириш кутилган натижани (расмий бандликни оширишни) бермагани айтилди.

  • ЯТТ ва ўзини ўзи банд қилганлар: Улар ўртасидаги тафовутни бартараф этиш ва ижтимоий тўловни энг кам иш ҳақи миқдорига тенглаштириш таклиф қилинди.

  • Углерод солиғи: Йирик саноат корхоналари учун углерод солиғини 2028 йилдан жорий этиш режалаштирилмоқда.

Эътирозлар:

Тадбир давомида солиқ маслаҳатчиси Мурод Муҳаммаджонов асосий эътибор солиқ ставкаларини ўзгартиришга эмас, балки хуфиёна иқтисодиётни қисқартиришга қаратилиши кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айрим соҳаларда бизнеснинг 90 фоиздан ортиғи норасмий фаолият юритаётган шароитда, уларни қонуний иқтисодиётга олиб киришнинг аниқ механизмлари етарли даражада акс этмаган.

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон / Маълумот

Тафсилотлар

Таклиф этувчи орган

Фискал таҳлиллар институти (ИМВ ҳузурида)

Мақсадли йил

2027 йил

Шов-шувли таклифлар

1% кешбэкни бекор қилиш, Омонатларга 5% солиқ, Прогрессив даромад солиғи

Бюджетга қўшимча тушум (Кутилмаган)

ҚҚС самарадорлигидан: 5 трлн сўм; Омонатлардан: 1,4 трлн сўм

Солиқ юки камайтириладиганлар

Банклар ва мобил операторлар (Фойда солиғи 15% гача)

Эътирозлар маркази

Хуфиёна иқтисодиётни қисқартириш механизмлари етишмаслиги

Углерод солиғи (Режа)

2028 йилдан (2027 йил тайёргарлик)

Ушбу инқилобий солиқ ўзгаришлари ҳақидаги хабарни тезроқ яқинларингиз ва тадбиркор танишларингизга юборинг!

Ўзбекистонда кешбэк бекор қилинишига ва омонатларга солиқ жорий этилишига қандай қарайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЎзбекистонИқтисодиёт ва молия вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

31 июль учун валюта курслари эълон қилинди31 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:3231 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда31 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:5130 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)30 нафар афғон тадбиркори Тошкентда: мақсад нима? (фото)29.07, 23:0530 июль учун валюта курслари эълон қилинди30 июль учун валюта курслари эълон қилинди29.07, 16:1930 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда29.07, 11:4029 июль учун валюта курслари эълон қилинди29 июль учун валюта курслари эълон қилинди28.07, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди
7 июль учун валюта курслари эълон қилинди