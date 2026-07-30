Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этди

·31·Авто
Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этди
Қисқача

"Росатом" давлат корпорациясининг композит дивизиони Москвадаги ВДNX ҳудудида ўтаётган "ПроДвижение" автомобил фестивалида универсал Войт композит платформаси асосида яратилган янги електромобилларни намойиш етди. Мутахассислар кенг жамоатчиликка юк кўтариш қобилияти 600 килограмм ва юк бўлинмаси ҳажми 3 куб метр бўлган Войт ЛКВ шаҳар ичида юк ташиш електр фургони ҳамда Войт СУВ тўлиқ ўлчамли електр кроссовери прототипини тақдим етишди.

Москвадаги ВДNX ҳудудида бўлиб ўтаётган "ПроДвижение" автомобил фестивалида "Росатом" давлат корпорациясининг композит дивизиони ўзининг янги ишланмаларини тақдим этди. Мутахассислар кенг жамоатчиликка универсал Войт композит платформаси асосида яратилган тўлиқ ўлчамли электр фургон ҳамда тўлиқ функционал кроссовер прототипини намойиш қилишди. Ушбу инновацион транспорт воситалари мамлакатда экологик тоза ва замонавий электромобилларни ишлаб чиқариш салоҳиятини сезиларли даражада кенгайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Войт платформасининг техник имкониятлари

ixbt.com маълумотига кўра, намойиш этилган моделлардан бири Вой터 ЛКВ деб номланган шаҳар ичида юк ташишга мўлжалланган электр фургонидир. Мазкур транспорт воситасининг юк кўтариш қобилияти 600 килограммни ташкил этиб, унинг юк бўлинмаси ҳажми 3 куб метрга тенг. Шу билан бирга, машинанинг умумий узунлиги 4 метрдан кам бўлиб, бу уни гавжум шаҳар кўчалари ва тор йўлаклар учун жуда қулай қилади.

Қаторнинг иккинчи вакили — Войт СУВ деб номланган тўлиқ ўлчамли электр кроссовери ҳисобланади. Ушбу модел универсал платформанинг енгил йўловчи электромобилларини яратишдаги чексиз имкониятларини яққол намойиш этади. Аввалроқ ушбу электр кроссовер илк бор ҳаракатда синовдан ўтказилиб, жамоатчилик эътиборига турғун ҳолатда эмас, балки бевосита ҳаракатда тақдим этилган эди.

Инновацион композит технологиялар

Мазкур лойиҳанинг асосий конструктив негизини ўзига хос хребетли (туртки) профил ташкил этади. У композит материаллардан узлуксиз профил ишлаб чиқаришнинг махсус технологияси — пултрузия усули ёрдамида ясалган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, айнан композит технологиялардан фойдаланиш конструкция умумий массасини сезиларли даражада камайтириш имконини берган бўлиб, шу билан бирга, автомобил учун зарур бўлган мустаҳкамлик ва чидамлиликни тўлиқ таъминлайди.

Лойиҳанинг муҳим афзалликларидан бири унинг юқори даражада маҳаллийлаштирилганлигидир. "Росатом" вакилларининг маълум қилишича, платформа асосий қисмларининг 60 фоизигача бўлган қисми корпорация корхоналарида ишлаб чиқарилади. Булар жумласига тортиш аккумулятори, куч қисми электроникаси, электр юритма ва турли композит конструкция элементлари киради.

Экспертларнинг фикрича, ягона композит платформани қўллаш келгусида рақобатбардош ва тежамкор маҳаллий электромобилларни ишлаб чиқиш учун кенг йўл очади. Ҳозирги кунда автомобилсозлик саноатида энергия самарадорлиги ва енгил вазн асосий талаблардан бири бўлиб турган бир пайтда, "Росатом" томонидан таклиф этилаётган бундай ечимлар бозорда муҳим ўрин эгаллаши кутилмоқда.

РосатомЭлектр_автомобилВойтПултрузияАвтомобилсозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиТенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиКеча, 17:22Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиРоссияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиКеча, 16:24Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларЛеман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларКеча, 16:20BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиBMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиКеча, 15:20Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаГиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаКеча, 11:24Икки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаИкки қўлли бозор: ишлатилган МГ 4 электромобили 7 минг фунтдан бошланмоқдаКеча, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси