Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этди
"Росатом" давлат корпорациясининг композит дивизиони Москвадаги ВДNX ҳудудида ўтаётган "ПроДвижение" автомобил фестивалида универсал Войт композит платформаси асосида яратилган янги електромобилларни намойиш етди. Мутахассислар кенг жамоатчиликка юк кўтариш қобилияти 600 килограмм ва юк бўлинмаси ҳажми 3 куб метр бўлган Войт ЛКВ шаҳар ичида юк ташиш електр фургони ҳамда Войт СУВ тўлиқ ўлчамли електр кроссовери прототипини тақдим етишди.
Москвадаги ВДNX ҳудудида бўлиб ўтаётган "ПроДвижение" автомобил фестивалида "Росатом" давлат корпорациясининг композит дивизиони ўзининг янги ишланмаларини тақдим этди. Мутахассислар кенг жамоатчиликка универсал Войт композит платформаси асосида яратилган тўлиқ ўлчамли электр фургон ҳамда тўлиқ функционал кроссовер прототипини намойиш қилишди. Ушбу инновацион транспорт воситалари мамлакатда экологик тоза ва замонавий электромобилларни ишлаб чиқариш салоҳиятини сезиларли даражада кенгайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Войт платформасининг техник имкониятлариixbt.com маълумотига кўра, намойиш этилган моделлардан бири Вой터 ЛКВ деб номланган шаҳар ичида юк ташишга мўлжалланган электр фургонидир. Мазкур транспорт воситасининг юк кўтариш қобилияти 600 килограммни ташкил этиб, унинг юк бўлинмаси ҳажми 3 куб метрга тенг. Шу билан бирга, машинанинг умумий узунлиги 4 метрдан кам бўлиб, бу уни гавжум шаҳар кўчалари ва тор йўлаклар учун жуда қулай қилади.
Қаторнинг иккинчи вакили — Войт СУВ деб номланган тўлиқ ўлчамли электр кроссовери ҳисобланади. Ушбу модел универсал платформанинг енгил йўловчи электромобилларини яратишдаги чексиз имкониятларини яққол намойиш этади. Аввалроқ ушбу электр кроссовер илк бор ҳаракатда синовдан ўтказилиб, жамоатчилик эътиборига турғун ҳолатда эмас, балки бевосита ҳаракатда тақдим этилган эди.
Инновацион композит технологияларМазкур лойиҳанинг асосий конструктив негизини ўзига хос хребетли (туртки) профил ташкил этади. У композит материаллардан узлуксиз профил ишлаб чиқаришнинг махсус технологияси — пултрузия усули ёрдамида ясалган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, айнан композит технологиялардан фойдаланиш конструкция умумий массасини сезиларли даражада камайтириш имконини берган бўлиб, шу билан бирга, автомобил учун зарур бўлган мустаҳкамлик ва чидамлиликни тўлиқ таъминлайди.
Лойиҳанинг муҳим афзалликларидан бири унинг юқори даражада маҳаллийлаштирилганлигидир. "Росатом" вакилларининг маълум қилишича, платформа асосий қисмларининг 60 фоизигача бўлган қисми корпорация корхоналарида ишлаб чиқарилади. Булар жумласига тортиш аккумулятори, куч қисми электроникаси, электр юритма ва турли композит конструкция элементлари киради.
Экспертларнинг фикрича, ягона композит платформани қўллаш келгусида рақобатбардош ва тежамкор маҳаллий электромобилларни ишлаб чиқиш учун кенг йўл очади. Ҳозирги кунда автомобилсозлик саноатида энергия самарадорлиги ва енгил вазн асосий талаблардан бири бўлиб турган бир пайтда, "Росатом" томонидан таклиф этилаётган бундай ечимлар бозорда муҳим ўрин эгаллаши кутилмоқда.
…