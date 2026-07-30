Spotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини берди

·28·Техно
Spotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини берди
Қисқача

Стриминг хизмати Spotify фойдаланувчиларга плейлендлардаги ҳар бир таронага ўзига хос еслатма ва хотираларни ёзиб қолдириш имконини берувчи янги функсияни тақдим етди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, бу имконият бепул ҳамда премиум тариф фойдаланувчилари учун бирдек яратилган бўлиб, ундан фойдаланиш учун 16 ёшдан кичик бўлмаслик талаб етилади ва хизмат ҳозирча фақат айрим танланган бозорларда ишга туширилган.

Машҳур стриминг хизмати Spotify ўз фойдаланувчиларига мусиқий плейлендларни янада шахсийлаштириш учун мўлжалланган мутлақо янги функцияни тақдим этди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, энди ҳар бир таронага ўзига хос эслатма ва хотираларни ёзиб қолдириш мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги хусусият тингловчиларга муайян қўшиқ нима учун плейлендга қўшилгани ёки уни илк бор қаерда эшитгани ҳақидаги хотираларни сақлаш имконини беради. Масалан, Париж кўчаларида сайр қилиб юрган пайтда кашф этилган трек ёки илк учрашув чоғида янграган оҳанглар энди ўзининг кичик изоҳига эга бўлиши мумкин.

Мусиқий плейлендларни кундаликка айлантириш имконияти

Компания вакилларининг тушунтиришича, вақт ўтиши билан бундай ёзувлар тингловчининг қандай мусиқа турларини ёқтириши ва унинг ҳаётидаги муҳим лаҳзаларни акс эттирувчи бутун бошли манзарани ҳосил қилади. Бу ёндашув одатий мусиқий тўпламларни шахсий хотиралар маконига айлантиради.

Мазкур қадам Spotify платформасига Apple Мусик ҳамда YouTube Мусик каби асосий рақобатчилардан фарқли ўлароқ, ўзига хос кундалик юритиш элементини жорий этиш имконини беради. Бундай имконият ҳозирча бошқа рақобатдош платформаларда мавжуд эмас ва у компаниянинг ўзига хослигини таъминлайди.

Функциядан фойдаланиш тартиби ва чекловлар

ixbt.com маълумотига кўра, янги функция бепул ҳамда премиум тариф фойдаланувчилари учун бирдек тақдим этилади. Бироқ ундан фойдаланиш учун фойдаланувчининг ёши 16 ёшдан кичик бўлмаслиги талаб этилади ва хизмат ҳозирча фақат айрим танланган бозорларда ишга туширилган.

Уни фаоллаштириш жуда осон: фойдаланувчи ўзи яратган ёки ўзи қўшган қўшиқлар мавжуд плейлендга кириб, қўшиқ ёнидаги уч нуқтали менюни босиши ва “Адд ноте” (Эслатма қўшиш) бандини танлаши керак. Шундан сўнг матн киритилиб, сақлаб қўйилади.

Яратилган изоҳ плейлендни кўра оладиган барча фойдаланувчиларга намоён бўлади ва муаллифнинг исми унинг профилига ҳавола сифатида уланади. Бу эса тингловчилар ўртасида мусиқий дидлар ва хотиралар орқали ўзига хос мулоқот муҳитини яратади.

Sportсеварлар учун югуриш режими

Шунингдек, Spotify шу куни эълон қилган яна бир янгилик Руннинг Моде деб номланди. Ушбу функция югуришнинг турли босқичларига мос равишда қўшиқларни танлаб беради ва фойдаланувчининг тезлиги ҳамда афзалликларига қараб автоматик равишда навбатдаги трекни узатиб боради.

Мазкур югуриш режими ҳозирча айрим мамлакатлардаги премиум тариф фойдаланувчилари учун мавжуд бўлиб, компания жисмоний фаоллик ва мусиқани уйғунлаштириш борасидаги имкониятларни кенгайтиришда давом этмоқда.

SpotifyТехнологияМусиқаСтримингЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58Google сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиGoogle сунъий интеллект ёрдамида Chrome хавфсизлигини кескин оширдиКеча, 23:53LinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиLinkedIn фойдаланувчиларга сунъий интеллект чиқиндиларига қарши курашишда ёрдам берадиКеча, 23:27Космосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКосмосда илк бор тўлақонли рентген суратлари олиндиКеча, 23:26Сунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиСунъий интеллект соҳаси янги яккашохни кашф этдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди