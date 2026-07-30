Spotify фойдаланувчиларга трекларга шахсий хотиралар қўшиш имконини берди
Стриминг хизмати Spotify фойдаланувчиларга плейлендлардаги ҳар бир таронага ўзига хос еслатма ва хотираларни ёзиб қолдириш имконини берувчи янги функсияни тақдим етди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, бу имконият бепул ҳамда премиум тариф фойдаланувчилари учун бирдек яратилган бўлиб, ундан фойдаланиш учун 16 ёшдан кичик бўлмаслик талаб етилади ва хизмат ҳозирча фақат айрим танланган бозорларда ишга туширилган.
Машҳур стриминг хизмати Spotify ўз фойдаланувчиларига мусиқий плейлендларни янада шахсийлаштириш учун мўлжалланган мутлақо янги функцияни тақдим этди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, энди ҳар бир таронага ўзига хос эслатма ва хотираларни ёзиб қолдириш мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги хусусият тингловчиларга муайян қўшиқ нима учун плейлендга қўшилгани ёки уни илк бор қаерда эшитгани ҳақидаги хотираларни сақлаш имконини беради. Масалан, Париж кўчаларида сайр қилиб юрган пайтда кашф этилган трек ёки илк учрашув чоғида янграган оҳанглар энди ўзининг кичик изоҳига эга бўлиши мумкин.
Мусиқий плейлендларни кундаликка айлантириш имкониятиКомпания вакилларининг тушунтиришича, вақт ўтиши билан бундай ёзувлар тингловчининг қандай мусиқа турларини ёқтириши ва унинг ҳаётидаги муҳим лаҳзаларни акс эттирувчи бутун бошли манзарани ҳосил қилади. Бу ёндашув одатий мусиқий тўпламларни шахсий хотиралар маконига айлантиради.
Мазкур қадам Spotify платформасига Apple Мусик ҳамда YouTube Мусик каби асосий рақобатчилардан фарқли ўлароқ, ўзига хос кундалик юритиш элементини жорий этиш имконини беради. Бундай имконият ҳозирча бошқа рақобатдош платформаларда мавжуд эмас ва у компаниянинг ўзига хослигини таъминлайди.
Функциядан фойдаланиш тартиби ва чекловларixbt.com маълумотига кўра, янги функция бепул ҳамда премиум тариф фойдаланувчилари учун бирдек тақдим этилади. Бироқ ундан фойдаланиш учун фойдаланувчининг ёши 16 ёшдан кичик бўлмаслиги талаб этилади ва хизмат ҳозирча фақат айрим танланган бозорларда ишга туширилган.
Уни фаоллаштириш жуда осон: фойдаланувчи ўзи яратган ёки ўзи қўшган қўшиқлар мавжуд плейлендга кириб, қўшиқ ёнидаги уч нуқтали менюни босиши ва “Адд ноте” (Эслатма қўшиш) бандини танлаши керак. Шундан сўнг матн киритилиб, сақлаб қўйилади.
Яратилган изоҳ плейлендни кўра оладиган барча фойдаланувчиларга намоён бўлади ва муаллифнинг исми унинг профилига ҳавола сифатида уланади. Бу эса тингловчилар ўртасида мусиқий дидлар ва хотиралар орқали ўзига хос мулоқот муҳитини яратади.
Sportсеварлар учун югуриш режимиШунингдек, Spotify шу куни эълон қилган яна бир янгилик Руннинг Моде деб номланди. Ушбу функция югуришнинг турли босқичларига мос равишда қўшиқларни танлаб беради ва фойдаланувчининг тезлиги ҳамда афзалликларига қараб автоматик равишда навбатдаги трекни узатиб боради.
Мазкур югуриш режими ҳозирча айрим мамлакатлардаги премиум тариф фойдаланувчилари учун мавжуд бўлиб, компания жисмоний фаоллик ва мусиқани уйғунлаштириш борасидаги имкониятларни кенгайтиришда давом этмоқда.
…