Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Швейцарияда аҳоли сонини 10 миллион киши билан чеклаш ташаббуси бўйича референдум ўтказилмоқда. Бу масала мамлакат сиёсий ҳаётида катта баҳсларга сабаб бўлди.
Ташаббус тарафдорлари аҳоли сони ортиши транспорт, уй-жой бозори ва табиий ресурсларга босимни кучайтирмоқда, деб ҳисоблайди. Улар бу қарор экологик барқарорлик учун муҳим эканини таъкидламоқда.
Қарши томон эса бундай чеклов иқтисодиётга салбий таъсир қилиши мумкинлигини айтмоқда. Чунки Швейцария меҳнат бозори кўп жиҳатдан юқори малакали мигрантларга ҳам таянади.
Таҳлилчилар ушбу референдумни Европада миграция ва демография бўйича кучайиб бораётган баҳсларнинг бир қисми сифатида баҳоламоқда.
…