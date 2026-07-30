Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот берди

·0·Жамият
Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот берди

Самарқанд вилоятининг Жомбой туманида аёлнинг оғир тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилгани ҳақидаги хабарлар кенг муҳокамага сабаб бўлди. Жабрланган аёлнинг отаси ижтимоий тармоқлар орқали мурожаат билан чиқиб, қизига нисбатан зўравонлик қўлланганини маълум қилди. Ҳолат юзасидан Жомбой тумани ҳокимлиги ҳам расмий муносабат билдирди.

Аёлнинг отасига кўра, куёви аввал ҳам қизига тан жароҳати етказган. Унинг айтишича, уч ой муқаддам қизининг жағи ва тишлари шикастланган бўлса-да, уч нафар фарзанди борлиги сабабли оила муросани афзал кўрган. Шунингдек, мазкур ҳолат ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳам хабардор бўлгани таъкидланган.

Отанинг иддаосига кўра, бу гал аёлнинг юзи ва танасининг турли жойларига жароҳат етказилган. Шунингдек, у қизини касалхонага олиб бориш ўрнига қайнонаси ва бошқа қариндошлари томонидан босимга учратилгани ҳамда канал устидаги кўприк яқинида қолдириб кетилганини айтган. Бу даъволар ҳозирча расмий тарзда тасдиқланмаган.

Жомбой тумани ҳокимлиги маълум қилишича, ҳолат юзасидан зудлик билан текширув ишлари бошланган. Туман ҳокими Хуршид Назаров, ички ишлар бўлими бошлиғи Маъруф Шермуҳаммедов ҳамда профилактика инспектори иштирокида воқеа назоратга олинган.

Расмий маълумотга кўра, айни пайтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Тергов натижаларига кўра, воқеага ҳуқуқий баҳо берилиши билдирилди.

Шунингдек, жабрланган аёл шифохонага жойлаштирилган бўлиб, унга зарур тиббий ёрдам кўрсатилаётгани маълум қилинди. Мутасаддиларнинг таъкидлашича, ҳолат юзасидан барча жараёнлар назорат остида давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Бугун, 17:45Ушбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланадиУшбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланадиБугун, 15:45Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Бугун, 13:53Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиБугун, 13:09Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораСирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораБугун, 12:14Қизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиҚизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди