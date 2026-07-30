« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солинди

·2·Жамият
« Бўлажак хотинимни уриш учун машқ қиляпман»: спортчига йирик жарима солинди
Қисқача

Ижтимоий тармоқда бўлажак хотинига нисбатан зўравонликни тарғиб қилувчи видео жойлаган спортчига нисбатан маъмурий жавобгарлик чораси қўлланилди. Жорий йилнинг 26 июл куни «Немолчи» лойиҳаси раҳбари Ирина Матвиенко ички ишлар органларига мурожаат қилиб, «Салах» тахаллуси билан танилган спортчининг ҳолатига ҳуқуқий баҳо беришни сўраган. 27 июл куни Жиноят ишлари бўйича Миробод туман судида мазкур маъмурий иш кўриб чиқилиб, спортчи ўз айбини тан олди.

Ижтимоий тармоқда бўлажак турмуш ўртоғига нисбатан зўравонликни ҳазил тарзида тарғиб қилувчи видео жойлаштирган спортчига нисбатан маъмурий жавобгарлик чораси қўлланилди.

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 26 июль куни «Немолчи» лойиҳаси раҳбари Ирина Матвиенко ички ишлар органларига мурожаат қилиб, «Салах» тахаллуси билан танилган спортчи Instagram саҳифасида зўравонликни тарғиб этувчи видеони эълон қилганини билдирган ва ҳолатга ҳуқуқий баҳо беришни сўраган.

Суриштирув давомида аниқланишича, спортчи машғулот жараёни акс этган видеони ижтимоий тармоққа жойлаб, унга: «Келажакда хотиним фақат аниқ зарбаларни қабул қилиши учун машқ қиляпман», мазмунида изоҳ қолдирган.

Ваколатли идоралар ушбу постни тазйиқ ва зўравонликни тарғиб қилувчи контент сифатида баҳолаган.

27 июль куни Жиноят ишлари бўйича Миробод туман судида мазкур маъмурий иш кўриб чиқилди. Суд мажлисида спортчи ўз айбини тан олган, қилган ишидан пушаймонлигини билдириб, суддан енгиллик беришни сўраган.

Суд қарорига кўра, у Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 189-1-моддаси — тазйиқ, зўравонлик ёки шафқатсизликни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш ёки намойиш этиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликни содир этганликда айбли деб топилди.

Натижада спортчига базавий ҳисоблаш миқдорининг 60 бараварига тенг — 24 миллион 720 минг сўм миқдорида жарима жазоси тайинланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиЖомбойда келиннинг аёвсиз калтакланиши бўйича расмийлар баёнот бердиБугун, 21:18Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Андижондаги хусусий боғчада болаларни ҳақорат қилган тарбиячи ишдан бўшатилди (видео)Бугун, 17:45Ушбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланадиУшбу ўқитувчиларга хушхабар: B+ сертификати учун 15% устама тўланадиБугун, 15:45Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Бугун, 13:53Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиБугун, 13:09Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораСирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди