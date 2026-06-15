Фиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилди
Қадимги Миср фрескаларида фиръавнлар ва маликалар кўз атрофига қора чизиқ суртган ҳолда тасвирланади. Буни кўпчилик оддий гўзаллик белгиси деб билган, аммо замонавий тадқиқотлар унинг аслида анча мураккаб вазифага эга бўлганини кўрсатди.
Француз олимлари Филипп Валтер ва Кристиан Аматоре томонидан ўтказилган тадқиқотларда сурма таркибида лаурионит ва фосгенит каби синтетик қўрғошин бирикмалари аниқланган. Бу қадимги мисрликлар кимёвий жараёнларни жуда эрта даврларда ўзлаштирганини англатади.
Тадқиқотларга кўра, қўрғошиннинг кичик дозалари организмда иммунитетни кучайтирувчи жараёнларни фаоллаштиради. Шу сабабли сурма фақат косметика эмас, балки кўз касалликларига қарши ҳимоя воситаси сифатида ҳам хизмат қилган.
Нил дарёсининг ҳар йилги тошқинлари инфекциялар тарқалишига сабаб бўлган. Шу шароитда сурма кўзни конъюнктивит ва трахома каби касалликлардан асраган. Ушбу амалиёт кейинчалик қўшни ҳудудларга ҳам тарқалган.
Сурма шунингдек диний рамзий маънога эга бўлиб, Хор кўзи билан боғланган ва инсонни касаллик ҳамда ёвузликдан ҳимоя қилади, деб ишонилган. Шу тариқа тиббиёт ва эътиқод бир-бири билан уйғунлашган.
Қадимги мисрликлар турли минераллар ва тузлардан фойдаланиб, мураккаб косметик таркиблар тайёрлаган. Бу усуллар вақт ўтиши билан тизимли тиббий амалиётга айланган.
Шу билан сурма нафақат гўзаллик, балки соғлиқни сақлашнинг ҳам муҳим қисми бўлган ва бутун жамият томонидан кенг қўлланилган.
…