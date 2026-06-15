Фиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилди

·0·Дунё
Фиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилди

Қадимги Миср фрескаларида фиръавнлар ва маликалар кўз атрофига қора чизиқ суртган ҳолда тасвирланади. Буни кўпчилик оддий гўзаллик белгиси деб билган, аммо замонавий тадқиқотлар унинг аслида анча мураккаб вазифага эга бўлганини кўрсатди.

Француз олимлари Филипп Валтер ва Кристиан Аматоре томонидан ўтказилган тадқиқотларда сурма таркибида лаурионит ва фосгенит каби синтетик қўрғошин бирикмалари аниқланган. Бу қадимги мисрликлар кимёвий жараёнларни жуда эрта даврларда ўзлаштирганини англатади.

Qadimgi Misr fir'avnlari va san'atiga oid oltita turli xil yuz tasvirlari.

Тадқиқотларга кўра, қўрғошиннинг кичик дозалари организмда иммунитетни кучайтирувчи жараёнларни фаоллаштиради. Шу сабабли сурма фақат косметика эмас, балки кўз касалликларига қарши ҳимоя воситаси сифатида ҳам хизмат қилган.

Нил дарёсининг ҳар йилги тошқинлари инфекциялар тарқалишига сабаб бўлган. Шу шароитда сурма кўзни конъюнктивит ва трахома каби касалликлардан асраган. Ушбу амалиёт кейинчалик қўшни ҳудудларга ҳам тарқалган.

Сурма шунингдек диний рамзий маънога эга бўлиб, Хор кўзи билан боғланган ва инсонни касаллик ҳамда ёвузликдан ҳимоя қилади, деб ишонилган. Шу тариқа тиббиёт ва эътиқод бир-бири билан уйғунлашган.

Ierogliflar orasida idish ko'targan qadimgi Misr ayolining devoriy surati.

Қадимги мисрликлар турли минераллар ва тузлардан фойдаланиб, мураккаб косметик таркиблар тайёрлаган. Бу усуллар вақт ўтиши билан тизимли тиббий амалиётга айланган.

Шу билан сурма нафақат гўзаллик, балки соғлиқни сақлашнинг ҳам муҳим қисми бўлган ва бутун жамият томонидан кенг қўлланилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда вертолётлар тўқнашди: Оливер Три ҳалок бўлдиБразилияда вертолётлар тўқнашди: Оливер Три ҳалок бўлдиБугун, 08:39Парашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиПарашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 08:30Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Бугун, 07:12Туркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиТуркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиБугун, 07:00Хитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиХитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиБугун, 06:57Трамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиТрамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди