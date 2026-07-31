Испанияга минглаб муҳожирлар денгиз орқали сузиб ўтиб, Сеута шаҳрига кириб келди
30 июл куни Марокашдан 2–3 мингга яқин мигрант денгиз орқали сузиб ўтиб, Испаниянинг Шимолий Африкадаги Сеута шаҳрига кириб келди. Ҳудуддаги вазият кескинлашгач, Испания ҳукумати қўшимча полиция ходимлари ва ҳарбий бўлинмаларни сафарбар қилди. Дастлабки маълумотларга кўра, мазкур воқеа оқибатида камида тўққиз киши ҳалок бўлган.
30 июль куни Марокашдан 2–3 мингга яқин мигрант денгиз орқали сузиб ўтиб, Испаниянинг Шимолий Африкадаги Сеута шаҳрига кириб келди. Ҳудуддаги вазият кескинлашгач, Испания ҳукумати қўшимча полиция ходимлари ва ҳарбий бўлинмаларни сафарбар қилди.
Сеута ва Мелилья Испаниянинг Шимолий Африкада жойлашган автоном шаҳарлари ҳисобланади. Улар Европа Иттифоқининг Африка қитъаси билан ягона қуруқликдаги чегарасини ташкил этади. Шу сабаб бу ҳудудларда мигрантларнинг чегарани ноқонуний кесиб ўтишга уринишлари мунтазам кузатилади.
Дастлабки маълумотларга кўра, воқеа оқибатида камида тўққиз киши ҳалок бўлган. Қурбонларнинг шахси ва ўлим ҳолатлари ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Испания Ички ишлар вазирлиги ноқонуний миграция оқимини камайтириш ва чегарадаги вазиятни назорат қилиш учун Марокаш ҳукумати билан яқин ҳамкорлик қилаётганини билдирди.
…