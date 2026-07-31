Милан афсонаси ва футбол тарихи рамзи Франко Базези вафот этди
Футбол тарихидаги енг буюк ҳимоячилардан бири ва Милан клубининг афсонавий рамзи Франко Базези 66 ёшида вафот етди. Goal.com нашрининг хабар қилишича, ушбу оғир жудолик бутун футбол оламида чуқур қайғу билан қарши олинди. У бутун фаолияти давомида фақат битта жамоа шарафини ҳимоя қилган кам сонли содиқ футболчилардан бири бўлган. Шунингдек, унинг 6-рақамли либоси бутунлай абадийлаштирилиб, Милан тарихига муҳрланган.
Милан клуби ҳамда жаҳон футболи ўзининг энг ёрқин намояндаларидан биридан айрилди. Футбол тарихидаги энг буюк ҳимоячилардан бири, Милан жамоасининг афсонавий рамзи Франко Базези 66 ёшида оламдан ўтди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар берди ва ушбу йўқотиш бутун футбол оламида чуқур қайғу билан қарши олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италия футболи ва россонерилар тарихи ўзининг садоқатли фарзандидан айрилганидан мотам тутмоқда. Франко Базези номи Милан клуби билан узвий боғлиқ бўлиб, у бутун фаолияти давомида фақат битта жамоа шарафини муносиб ҳимоя қилган кам сонли содиқ футболчилардан бири эди. Унинг майдондаги намунали характери, сардорлик фазилатлари ҳамда ўйин услуби клуб ДНАъсининг ажралмас қисмига айланган.
Афсонавий рақам ва буюк меросФутболчининг клубдаги ўрни шу қадар баланд эдики, унинг 6-рақамли либоси бутунлай абадийлаштирилиб, Милан тарихига муҳрланди. Базези ҳимоя чизиғидаги мукаммаллиги, вазиятни олдиндан сеза олиш қобилияти ва рақиб ҳужумларини бартараф этишдаги юксак маҳорати билан бутун дунёга танилганди. Унинг майдондаги ҳаракати ва раҳбарлиги ёш авлод учун чинакам мактаб вазифасини ўтаган.
Goal.com хабарига кўра, клуб раҳбарияти ва миллионлаб мухлислар марҳумнинг оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирмоқда. Ушбу оғир жудолик дақиқаларида бутун дунёдаги россонери мухлислари ўзларининг севимли афсонасини ҳурмат билан ёдга олмоқда. Базези нафақат Милан, балки бутун Италия футболининг фахри сифатида тарих саҳифаларида қолади.
…