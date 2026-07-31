Милан афсонаси ва футбол тарихи рамзи Франко Базези вафот этди

·47·Спорт
Милан афсонаси ва футбол тарихи рамзи Франко Базези вафот этди
Қисқача

Футбол тарихидаги енг буюк ҳимоячилардан бири ва Милан клубининг афсонавий рамзи Франко Базези 66 ёшида вафот етди. Goal.com нашрининг хабар қилишича, ушбу оғир жудолик бутун футбол оламида чуқур қайғу билан қарши олинди. У бутун фаолияти давомида фақат битта жамоа шарафини ҳимоя қилган кам сонли содиқ футболчилардан бири бўлган. Шунингдек, унинг 6-рақамли либоси бутунлай абадийлаштирилиб, Милан тарихига муҳрланган.

Милан клуби ҳамда жаҳон футболи ўзининг энг ёрқин намояндаларидан биридан айрилди. Футбол тарихидаги энг буюк ҳимоячилардан бири, Милан жамоасининг афсонавий рамзи Франко Базези 66 ёшида оламдан ўтди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар берди ва ушбу йўқотиш бутун футбол оламида чуқур қайғу билан қарши олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италия футболи ва россонерилар тарихи ўзининг садоқатли фарзандидан айрилганидан мотам тутмоқда. Франко Базези номи Милан клуби билан узвий боғлиқ бўлиб, у бутун фаолияти давомида фақат битта жамоа шарафини муносиб ҳимоя қилган кам сонли содиқ футболчилардан бири эди. Унинг майдондаги намунали характери, сардорлик фазилатлари ҳамда ўйин услуби клуб ДНАъсининг ажралмас қисмига айланган.

Афсонавий рақам ва буюк мерос

Футболчининг клубдаги ўрни шу қадар баланд эдики, унинг 6-рақамли либоси бутунлай абадийлаштирилиб, Милан тарихига муҳрланди. Базези ҳимоя чизиғидаги мукаммаллиги, вазиятни олдиндан сеза олиш қобилияти ва рақиб ҳужумларини бартараф этишдаги юксак маҳорати билан бутун дунёга танилганди. Унинг майдондаги ҳаракати ва раҳбарлиги ёш авлод учун чинакам мактаб вазифасини ўтаган.

Goal.com хабарига кўра, клуб раҳбарияти ва миллионлаб мухлислар марҳумнинг оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирмоқда. Ушбу оғир жудолик дақиқаларида бутун дунёдаги россонери мухлислари ўзларининг севимли афсонасини ҳурмат билан ёдга олмоқда. Базези нафақат Милан, балки бутун Италия футболининг фахри сифатида тарих саҳифаларида қолади.

Франко БаресиАК МиланФутбол афсонасиИталия футболиGoal.com
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

УЕФА Жаҳон чемпионатини бойкот қилиш билан ФИФАга таҳдид солмоқда!УЕФА Жаҳон чемпионатини бойкот қилиш билан ФИФАга таҳдид солмоқда!Бугун, 01:11Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)Бугун, 01:01Атлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкинАтлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкинБугун, 00:39Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлариШомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлариКеча, 23:24Александро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаАлександро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаКеча, 22:17Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Кеча, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди