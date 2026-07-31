Ижтимоий тармоқларда “Ҳоландга ўхшаш аёллар” трендига янги қиёфадоши қўшилди!

·48·Дунё
Ижтимоий тармоқларда “Ҳоландга ўхшаш аёллар” трендига янги қиёфадоши қўшилди!
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда "Манчестер Сити" ҳужумчиси Эрлинг Ҳоландга жуда ўхшаш ёш аёл акс етган навбатдаги видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўчада кетаётган еркак мазкур ҳолатни тасвирга олиб, қизнинг ташқи кўринишини видеога муҳрлаган. Қисқа вақт ичида турли саҳифаларда тарқалган ушбу ролик кўплаб фойдаланувчиларнинг еътиборини тортди.

Ижтимоий тармоқларда сўнгги пайтларда муҳокама қилинаётган "Ҳоландга ўхшаш аёллар" мавзусига яна бир видео қўшилди. Кўчада кетаётган эркак "Манчестер Сити" ҳужумчиси Эрлинг Ҳоландга жуда ўхшайдиган ёш аёлни кўриб, бу ҳолатни тасвирга олган.

У қизга яқинлашиб, унинг ташқи кўринишини видеога муҳрлаган. Ролик қисқа вақт ичида турли саҳифаларда тарқалиб, кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Изоҳларда одамлар қиз билан норвегиялик футболчи ўртасидаги ўхшашликни ҳазил билан муҳокама қилишди. Айримлар уни Ҳоланднинг қиёфадоши деб атаган бўлса, бошқалар машҳурларга ўхшаш инсонлар акс этган видеолар тармоқларда тобора кўпайиб бораётганини ёзди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

COVID-19 Ухандаги лабораториядан чиққанми: Оқ уй изоҳиCOVID-19 Ухандаги лабораториядан чиққанми: Оқ уй изоҳиБугун, 11:25Ҳабиб ҳамда Конор Макгрегор Роналдунинг тўйига таклиф қилингани ҳақидаги хабарлар ростми?Ҳабиб ҳамда Конор Макгрегор Роналдунинг тўйига таклиф қилингани ҳақидаги хабарлар ростми?Бугун, 11:09Испанияга минглаб муҳожирлар денгиз орқали сузиб ўтиб, Сеута шаҳрига кириб келдиИспанияга минглаб муҳожирлар денгиз орқали сузиб ўтиб, Сеута шаҳрига кириб келдиБугун, 10:47Хитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айландиХитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айландиБугун, 04:54Икки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиИкки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиБугун, 04:32Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиЧехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда