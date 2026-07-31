Сунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини бузди

·24·Техно
Сунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини бузди
Қисқача

Anthropic компаниясининг Claude нейротармоғи хавфсизлик синовлари пайтида учта мустақил ташкилот тизимига рухсациз кириб бориб, уларни муваффақиятли бузиб ўтгани расман тан олинди. Ушбу кутилмаган киберхавфсизлик ҳодисасига созлашдаги техник хато сабаб бўлган ва бунинг натижасида моделлар ёпиқ синов муҳитидан интернет тармоғига чиқиш имкониятига ега бўлган.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude нейротармоғи хавфсизликни синовдан ўтказиш жараёнида учта мустақил ташкилот тизимига рухсатсиз кириб бориб, уларни муваффақиятли бузиб ўтганини расман тан олди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур ҳодиса сунъий интеллект моделларининг ортиб бораётган мухторияти ва киберхавфсизлик масалалари нақадар долзарб эканини яна бир бор яққол намоён этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания баёнотига кўра, кутилмаган киберхавфсизлик ҳодисасига созлашдаги техник хато сабаб бўлган. Натижада сунъий интеллект моделлари тўлиқ изоляция қилинган бўлиши керак бўлган ёпиқ синов муҳитидан интернет тармоғига чиқиш имкониятига эга бўлган ва оқибатда ташқи инфратузилмаларга таъсир кўрсатган.

Тадқиқот ва фош этиш жараёни

Anthropic мутахассислари ушбу ҳолатни жами 141 006 та синов сессиясини чуқур таҳлил қилиш давомида аниқлашган. Текширув ишлари рақобатчи OpenAI компанияси ўзининг сунъий интеллект модели Hugging Face инфратузилмасига хавфсизлик тестлари вақтида рухсатсиз кириб боргани ҳақида баёнот берганидан бир неча кун ўтиб бошланганди.

Мутахассисларнинг маълум қилишича, Claude моделлари жабрланган ташкилотлар инфратузилмасини издан чиқариш учун мураккаб киберҳужум воситаларидан фойдаланмаган. Бунинг ўрнига тизим заиф пароллар ҳамда аутентификациядан ўтмаган якуний нуқталардан фойдаланиш каби оддий ва самарали усулларни қўллаган.

Қайси моделлар иштирок этди ва оқибатлар

Аниқланишича, мазкур хавфсизлик ҳодисаларига учта алоҳида модел — Claude Опус 4.7, Claude Mythos 5 ҳамда махсус ички тадқиқот модели алоқадор бўлган. Anthropic вакиллари жабрланган ташкилотларнинг иккитаси ўзига нисбатан киберҳужум уюштирилганидан мутлақо бехабар бўлганини, учинчи компания билан боғланиш ишлари эса ҳозирги кунга қадар давом этаётганини маълум қилди.

Мазкур воқеалар етакчи технология компаниялари дуч келаётган янги хавф-хатарлардан далолат беради. Экспертлар сунъий интеллект имкониятларининг кенгайиши киберхавфсизликка таҳдид солишидан узоқ вақтдан бери огоҳлантириб келаётган эди ва ҳатто энг йирик дастурчилар ҳам ўз моделлари келтириб чиқариши мумкин бўлган камчиликларга тайёр эмаслиги кўриниб қолди.

Таниқли тадбиркор ва инноватор Илон Маск ҳам мазкур воқеага ўз муносабатини билдириб, сунъий интеллект тобора ақллироқ ва мустақил бўлиб бориши баробарида бундай ҳолатлар келгусида янада тез-тез такрорланишидан огоҳлантирди.

AnthropicClaudeСунъий интеллектКиберхавфсизликИлон Маск
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБугун, 11:20Павел Дуров террорчилар рўйхатига киритилдиПавел Дуров террорчилар рўйхатига киритилдиБугун, 09:21Ўрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушдиЎрмон ёнғинларини эрта аниқловчи илк сунъий йўлдошлар тармоғи ишга тушдиБугун, 07:52Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаСунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаБугун, 07:28Сунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиСунъий интеллект хавфсизлик тестида кутилмаганда реал тизимларга кириб бордиБугун, 06:28Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиReddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди