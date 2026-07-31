“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)
Шеърият, кино ва сериаллар йўналишида ижод қилиб келган Аҳад Қаюм кино соҳасидаги фаолиятини бутунлай тўхтатганини маълум қилди. Ижодкор бу кутилмаган қарорига соғлиғи билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлганини ва малакали шифокорлар ёрдамига муҳтожлигини билдирди. У мазкур мурожаатни пиар сифатида қабул қилмасликларини сўраб, охирги 25 йил давомида унга ҳамроҳ бўлган ўзбек халқи, дўстлари ва мухлисларига миннатдорлик билдирди.
Шеърият, кино ва сериаллар йўналишида ижод қилиб келган Аҳад Қаюм фаолиятига оид кутилмаган қарорини маълум қилди. Ижодкор ижтимоий тармоқда эълон қилган видеосида энди кино соҳасида ишламаслигини айтди.
Унинг билдиришича, айни пайтда соғлиғи билан боғлиқ бир нечта муаммо мавжуд. Шу сабаб унга тажрибали ва малакали шифокорларнинг ёрдами керак. Аҳад Қаюм бу ҳақда яқинлари, жумладан, ота-онаси ҳам энди хабар топаётганини қўшимча қилди.
Ижодкор сўнгги 25 йил давомида унга ҳамроҳ бўлган ўзбек халқи, дўстлари ва мухлисларига раҳмат айтди. У барчадан ўзини эҳтиёт қилишни сўраб, уларни соғинишини билдирди.
"Йўлимиз шу ергача экан. Мени унутманглар", деган Аҳад Қаюм бу мурожаатни пиар сифатида қабул қилмасликларини алоҳида таъкидлади.
…