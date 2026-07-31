“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)

·29·Маданият
“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)
Қисқача

Шеърият, кино ва сериаллар йўналишида ижод қилиб келган Аҳад Қаюм кино соҳасидаги фаолиятини бутунлай тўхтатганини маълум қилди. Ижодкор бу кутилмаган қарорига соғлиғи билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлганини ва малакали шифокорлар ёрдамига муҳтожлигини билдирди. У мазкур мурожаатни пиар сифатида қабул қилмасликларини сўраб, охирги 25 йил давомида унга ҳамроҳ бўлган ўзбек халқи, дўстлари ва мухлисларига миннатдорлик билдирди.

Шеърият, кино ва сериаллар йўналишида ижод қилиб келган Аҳад Қаюм фаолиятига оид кутилмаган қарорини маълум қилди. Ижодкор ижтимоий тармоқда эълон қилган видеосида энди кино соҳасида ишламаслигини айтди.

Унинг билдиришича, айни пайтда соғлиғи билан боғлиқ бир нечта муаммо мавжуд. Шу сабаб унга тажрибали ва малакали шифокорларнинг ёрдами керак. Аҳад Қаюм бу ҳақда яқинлари, жумладан, ота-онаси ҳам энди хабар топаётганини қўшимча қилди.

Ижодкор сўнгги 25 йил давомида унга ҳамроҳ бўлган ўзбек халқи, дўстлари ва мухлисларига раҳмат айтди. У барчадан ўзини эҳтиёт қилишни сўраб, уларни соғинишини билдирди.

"Йўлимиз шу ергача экан. Мени унутманглар", деган Аҳад Қаюм бу мурожаатни пиар сифатида қабул қилмасликларини алоҳида таъкидлади.

Аҳад Қаюм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Бугун, 08:47Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Бугун, 03:31Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиАли Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиБугун, 03:20Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Бугун, 02:57Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 02:46Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)Бугун, 01:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида