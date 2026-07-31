3 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

·36·Иқтисодиёт
3 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
Қисқача

Банкир Telegram каналининг хабар қилишича, 3 август куни амал қиладиган валюта курси 56–57 сўмга арзонлаши кутилмоқда. Мазкур санада банкларда АҚШ валютасини сотиш бўйича енг яхши қийматлар МКБанк ва УниверсалБанкда 12 000 сўмни, Anorбанкда 11 995 сўмни ҳамда Ориент Финанс Банк ва Садерат Банкда 11 990 сўмни ташкил етмоқда.

3 август куни амал қиладиган доллар курси 56–57 сўмга пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• MKBank — 12 000 сўм.
• UniversalBank — 12 000 сўм.
• Anorbank — 11 995 сўм.
• Orient Finans Bank — 11 990 сўм.
• Saderat Bank — 11 990 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Asakabank — 12 020 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сўм.
• Agrobank — 12 040 сўм.
• Turonbank — 12 040 сўм.
• Xalq banki — 12 040 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

АнорбанкАгробанкАсакабанкТуронбанкОриент Финанс Банк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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