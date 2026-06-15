Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”

·27·Дунё
Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”

Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров навбатдаги баёноти билан халқаро майдонда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Унинг таъкидлашича, инсоният тарихидаги йирик жаҳон урушларининг бошланишида асосий роль Европа давлатларига тегишли бўлган.

Лавров, шунингдек, Германияни Украинадаги айрим миллатчи гуруҳлар намоён этаётган нацист рамзлари ва ҳаракатларига етарлича баҳо бермаётганликда танқид қилди.

Вазир Россиянинг урушда ютқазаётгани ҳақидаги фикрларни “хаёлий қараш” деб атаб, мамлакат ҳеч қандай ултиматумларга бўйсуниш ниятида эмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, уруш давом этмоқда ва “адолат қарор топиши учун барча чоралар кўрилади”.

Шу билан бирга, Лавров ҳозирги шаклдаги Европа тузилмалари самарали ечим таклиф қила олишига ишонмаслигини ҳам очиқ айтди.

Ушбу баёнотлар халқаро жамоатчилик орасида турли муносабатларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиПолиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиБугун, 13:21Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБритания 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБугун, 13:14Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиАнглияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:095 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотди5 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотдиБугун, 12:51Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиЗеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиБугун, 11:58Норвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиНорвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиБугун, 11:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди