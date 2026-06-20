Истанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилинди

·17·Дунё
Истанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилинди

Истанбул шаҳрида М4 метро йўналишида ҳаракатланган поезд Бостанжи бекати яқинида рельсдан чиқиб кетди. Ҳодиса оқибатида камида 3 киши турли даражада жароҳат олгани маълум қилинди.

Воқеа юз бергач, ҳодиса жойига зудлик билан тез тиббий ёрдам бригадалари ҳамда қутқарув хизматлари етиб келган. Жароҳатланганларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилиб, шифохонага олиб борилган.

Ҳодиса туфайли метро ҳаракати вақтинча тўхтатилган. Поезд ичида қолиб кетган йўловчилар хавфсизлик чораларига риоя қилинган ҳолда эвакуация қилиниб, улар бир муддат туннел бўйлаб пиёда ҳаракатланишга мажбур бўлган.

Мутасадди ташкилотлар мазкур ҳодиса сабабларини аниқлаш бўйича текширув ишларини бошлаб юборган. Дастлабки маълумотларга кўра, техник носозлик эҳтимоли ҳам кўриб чиқилмоқда.

Айни пайтда метро қатновини тиклаш ҳамда йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.

ИстанбулBostanji
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилдиТуркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилдиБугун, 21:53Лондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиЛондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиБугун, 21:44Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Бугун, 19:31Ҳиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиҲиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиБугун, 18:38Қозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетдиҚозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетдиБугун, 18:31Самолётда ибодат учун қулайлик: Саудия авиакомпаниясидан янгича ечимСамолётда ибодат учун қулайлик: Саудия авиакомпаниясидан янгича ечимБугун, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди