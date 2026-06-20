Истанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилинди
Истанбул шаҳрида М4 метро йўналишида ҳаракатланган поезд Бостанжи бекати яқинида рельсдан чиқиб кетди. Ҳодиса оқибатида камида 3 киши турли даражада жароҳат олгани маълум қилинди.
Воқеа юз бергач, ҳодиса жойига зудлик билан тез тиббий ёрдам бригадалари ҳамда қутқарув хизматлари етиб келган. Жароҳатланганларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилиб, шифохонага олиб борилган.
Ҳодиса туфайли метро ҳаракати вақтинча тўхтатилган. Поезд ичида қолиб кетган йўловчилар хавфсизлик чораларига риоя қилинган ҳолда эвакуация қилиниб, улар бир муддат туннел бўйлаб пиёда ҳаракатланишга мажбур бўлган.
Мутасадди ташкилотлар мазкур ҳодиса сабабларини аниқлаш бўйича текширув ишларини бошлаб юборган. Дастлабки маълумотларга кўра, техник носозлик эҳтимоли ҳам кўриб чиқилмоқда.
Айни пайтда метро қатновини тиклаш ҳамда йўловчилар хавфсизлигини таъминлаш бўйича зарур чоралар кўрилмоқда.
…