Хитойдаги қўрқинчли зинапоя сайёҳларни ларзага солмоқда

·41·Дунё
Хитойдаги қўрқинчли зинапоя сайёҳларни ларзага солмоқда

Хитойнинг Ҳунан вилоятидаги энг қўрқинчли ва бир вақтнинг ўзида ҳайратланарли масканлардан бири — осмон бағрида муаллақ тургандек туюладиган ушбу зинапоядир. Чжанжиажие миллий ўрмон парки ҳудудида жойлашган бу йўлак 278 та зина ҳамда бир нечта ингичка арқонлардан иборат.

Унинг умумий узунлиги 168 метрни ташкил этади. Энг даҳшатлиси эса — пастда қарийб 1,5 километр чуқурликдаги жарлик мавжуд. Кучли шамоллар эсган пайтда конструкция енгил тебраниб, ҳар бир қадам сайёҳнинг жасоратини жиддий синовдан ўтказади.

Кўплаб сайёҳлар хавфсизлик арқонларига маҳкам ёпишиб ҳаракатланса, айримлар қўрқув сабаб ҳатто эмаклаб чиқишга мажбур бўлади. Бу йўлни босиб ўтиш эса баъзида бир неча соат давом этади.

Аммо юраги дов бермайдиганлар учун ҳам қулай имконият яратилган. Ҳудудда жойлашган машҳур Байлун лифти — дунёдаги энг баланд ташқи лифтлардан бири бўлиб, атиги икки дақиқа ичида сайёҳларни 330 метр баландликда жойлашган тоғ чўққисига олиб чиқади. Лифт Гиннес рекордлар китобига киритилган бўлиб, у “очиқ ҳавода” жойлашган дунёдаги энг баланд лифт ҳисобланади.

Бу маскан нафақат гўзал манзаралари, балки адреналин ва ҳаяжонга бой синовлари билан ҳам дунё сайёҳларини ўзига жалб этишда давом этмоқда.

Xitoyning Chjanchzyatse tog'laridagi ulkan Baylong lifti.

ХитойХунанZhangjiajieBailunГиннесс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда эркак мушукнинг болалагани интернетда катта муҳокама уйғотдиТуркияда эркак мушукнинг болалагани интернетда катта муҳокама уйғотдиБугун, 13:5494 йилдан бери илк бор: Честер ҳайвонот боғида ноёб жонивор туғилди94 йилдан бери илк бор: Честер ҳайвонот боғида ноёб жонивор туғилдиБугун, 13:41Арман Царукян қиз дўстига 400 минг долларлик соат совға қилди (видео)Арман Царукян қиз дўстига 400 минг долларлик соат совға қилди (видео)Бугун, 13:27Тўп зарбаси фожиага айланди: 14 ёшли футболчи вафот этдиТўп зарбаси фожиага айланди: 14 ёшли футболчи вафот этдиБугун, 12:35Олмаотада тил можароси: супермаркетдаги жанжал жаримага олиб келдиОлмаотада тил можароси: супермаркетдаги жанжал жаримага олиб келдиБугун, 12:28Арман Царукян ваъдасини бажариб, Гейджига пикап совға қилдиАрман Царукян ваъдасини бажариб, Гейджига пикап совға қилдиБугун, 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди
Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилди