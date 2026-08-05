18-қаватдан қулаган қиз мўъжизавий тарзда тирик қолди

·169·Дунё
18-қаватдан қулаган қиз мўъжизавий тарзда тирик қолди
Қисқача

Хитойда 20 ёшли қиз 18-қават балконидан қулаб, дарахт шохлари ва буталар ёрдамида тирик қолган. Воқеа 12 июл куни соат 4:00 атрофида, қиз йигити билан жанжаллашганидан сўнг содир бўлган. У бош қисми, ўпкаси, жигари ва талоғидан жароҳат олган, тос суяги, чаноқ қисми ва икки оёғи синган ҳамда икки марта операция қилинган. Даволаниш харажатлари 100 минг юандан ошган, оила эса онлайн хайрия орқали 90 минг юан тўплаган.

Хитойда 20 ёшли қиз 18-қаватли турар жой балконидан қулаганига қарамай, ҳаёт қолишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда South China Morning Post нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 12 июль куни тонгги соат 4:00 атрофида содир бўлган. Қиз йигити билан чиққан жанжалдан сўнг балкондан ўзини ташлаган. Қулаш пайтида дарахт шохлари унинг тушиш тезлигини секинлаштирган ва у буталар устига тушгани сабабли омон қолган.

Ҳодисадан кейин йигити уни зудлик билан шифохонага олиб борган ва даволаниши учун дастлабки 20 минг юан (тахминан 3 минг АҚШ доллари) тўлаган.

Шифокорлар текшируви натижасида қизнинг бош қисми, ўпкаси, жигари ва талоғи жароҳатлангани, шунингдек, тос суяги, чаноқ қисми ва икки оёғи сингани аниқланган. У икки марта жарроҳлик амалиётини бошдан кечирган.

Хабарда айтилишича, қиз воқеадан икки кун аввал йигити билан муносабатларига нуқта қўйишга қарор қилган ва Юннан вилоятига қайтиш учун поезд чиптасини ҳам сотиб олган. Бироқ 11 июль куни чиққан навбатдаги жанжалдан сўнг йигити унинг шахсий гувоҳномаси ва мобил телефонини олиб қўйган, шунингдек, уй эшигини қулфлаб қўйган.

Бу воқеа қизнинг оиласи даволаниш харажатларини қоплаш учун оммавий ахборот воситалари орқали ёрдам сўрагач кенг жамоатчиликка маълум бўлган. Қизнинг онасига 2022 йилда саратон ташхиси қўйилган бўлиб, оила аввалдан молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган эди.

Ҳозирга қадар тиббий харажатлар 100 минг юандан ошиб кетган. Оила шифохонадан қарздор бўлиб қолган, шу билан бирга онлайн хайрия платформаси орқали 90 минг юан маблағ тўплашга муваффақ бўлган.

ХитойСаут Чайна Морнинг ПостЮньнан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди