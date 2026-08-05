Disney+ иловасида TikTok яратувчилари контенти пайдо бўлади

·28·Техно
Disney+ иловасида TikTok яратувчилари контенти пайдо бўлади
Қисқача

Дисней TikTok билан ҳамкорлик қилиб, Пихар, Марвел ва Стар Варс оламига оид мухлислар видеоларини Disney+ иловасининг “Верц” қисқа видеолар тасмасида намойиш этади. Дастлаб АҚШда синовдан ўтказиладиган лойиҳа кейинчалик бошқа бозорларга ҳам кенгайтирилиши режалаштирилган.

Дисней компанияси Disney+ стриминг иловасига мухлислар томонидан яратилган видеоларни олиб кириш мақсадида TikTok билан расмий ҳамкорликни бошлайди. Ушбу ташаббус замонавий стриминг платформалари ва ижтимоий тармоқлар ўртасидаги ўқувчилар эътибори учун кураш даврида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компаниялар дастлаб АҚШда синов дастурини йўлга қўйиб, келгусида уни бошқа бозорларга ҳам кенгайтиришни режалаштирган. Битим шартларига кўра, TikTok'даги Пихар, Марвел ва Стар Варс оламига оид мухлислар видеолари Disney+ стриминг хизматининг қисқа видеолар тасмаси — “Вертс” бўлимида намойиш этила бошлайди.

Янги ҳамкорлик ва сунъий интеллект режалари

Дисней сўнгги ойларда ўзининг қисқа видеолар тасмасидаги контент ҳажми ва хилма-хиллигини ошириш устида фаол иш олиб бормоқда. Ўтган йилнинг охирида компания OpenAI билан уч йиллик лицензиялаш шартномаси доирасида 1 миллиард долларлик сармоя киритишни режалаштирган эди. Бу фойдаланувчиларга Sora сунъий интеллект платформасида Дисней қаҳрамонлари иштирокида қисқа видеолар яратиш имконини бериши керак эди.

Бироқ, OpenAI март ойида Sora лойиҳасини тўсатдан ёпишга қарор қилгани сабабли мазкур режалар амалга ошмай қолди. Шундан келиб чиқиб, TikTok билан тузилган ушбу келишув Дисней учун мантиқий давом бўлди, чунки Netflix, HBO Max ва Приме Видео каби бошқа стриминг хизматлари ҳам аудитория эътибори учун ижтимоий платформалар билан рақобатлашиб келмоқда.

Янги истеъдодлар ва молиявий натижалар

Мазкур келишув Дисней компанияси янги авлод ижодкорлари айнан ижтимоий тармоқларда жамланганини тан олаётганини кўрсатади. Янгидан ташкил этилган Дисней Креатор Амбассадор Програм дастури орқали TikTok яратувчилари медиа гигантининг бой контент кутубхонасидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, уларга мукофотлар олиш, кўринишни ошириш, эксклюзив тадбирлар ва карьера имкониятлари тақдим этилади.

Шунга ўхшаш ҳамкорликлар аввал ҳам кузатилган бўлиб, масалан, Туби ва Пеакокк каби хизматлар ҳам ўз платформалари учун оригинал контент яратишда TikTok муаллифлари билан ишлаган. Эътиборлиси, ушбу эълон Дисней компаниясининг навбатдаги молиявий ҳисобот даврига тўғри келди.

Компания ўзининг обунага асосланган видео-он-деманд (СВОД) операцион даромади бир йил олдинги 329 миллион доллардан 712 миллион долларга етиб, икки баробардан зиёд ошганини маълум қилди. Бундан ташқари, таркибий ўзгаришлар доирасида Дисней истеъмол маҳсулотлари бизнесини Эхпериенсес бўлимидан Стюдиос бўлимига ўтказишга қарор қилди.

ДиснейTikTokСтримингТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди