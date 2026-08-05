Disney+ иловасида TikTok яратувчилари контенти пайдо бўлади
Дисней TikTok билан ҳамкорлик қилиб, Пихар, Марвел ва Стар Варс оламига оид мухлислар видеоларини Disney+ иловасининг “Верц” қисқа видеолар тасмасида намойиш этади. Дастлаб АҚШда синовдан ўтказиладиган лойиҳа кейинчалик бошқа бозорларга ҳам кенгайтирилиши режалаштирилган.
Дисней компанияси Disney+ стриминг иловасига мухлислар томонидан яратилган видеоларни олиб кириш мақсадида TikTok билан расмий ҳамкорликни бошлайди. Ушбу ташаббус замонавий стриминг платформалари ва ижтимоий тармоқлар ўртасидаги ўқувчилар эътибори учун кураш даврида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компаниялар дастлаб АҚШда синов дастурини йўлга қўйиб, келгусида уни бошқа бозорларга ҳам кенгайтиришни режалаштирган. Битим шартларига кўра, TikTok'даги Пихар, Марвел ва Стар Варс оламига оид мухлислар видеолари Disney+ стриминг хизматининг қисқа видеолар тасмаси — “Вертс” бўлимида намойиш этила бошлайди.
Янги ҳамкорлик ва сунъий интеллект режалариДисней сўнгги ойларда ўзининг қисқа видеолар тасмасидаги контент ҳажми ва хилма-хиллигини ошириш устида фаол иш олиб бормоқда. Ўтган йилнинг охирида компания OpenAI билан уч йиллик лицензиялаш шартномаси доирасида 1 миллиард долларлик сармоя киритишни режалаштирган эди. Бу фойдаланувчиларга Sora сунъий интеллект платформасида Дисней қаҳрамонлари иштирокида қисқа видеолар яратиш имконини бериши керак эди.
Бироқ, OpenAI март ойида Sora лойиҳасини тўсатдан ёпишга қарор қилгани сабабли мазкур режалар амалга ошмай қолди. Шундан келиб чиқиб, TikTok билан тузилган ушбу келишув Дисней учун мантиқий давом бўлди, чунки Netflix, HBO Max ва Приме Видео каби бошқа стриминг хизматлари ҳам аудитория эътибори учун ижтимоий платформалар билан рақобатлашиб келмоқда.
Янги истеъдодлар ва молиявий натижаларМазкур келишув Дисней компанияси янги авлод ижодкорлари айнан ижтимоий тармоқларда жамланганини тан олаётганини кўрсатади. Янгидан ташкил этилган Дисней Креатор Амбассадор Програм дастури орқали TikTok яратувчилари медиа гигантининг бой контент кутубхонасидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, уларга мукофотлар олиш, кўринишни ошириш, эксклюзив тадбирлар ва карьера имкониятлари тақдим этилади.
Шунга ўхшаш ҳамкорликлар аввал ҳам кузатилган бўлиб, масалан, Туби ва Пеакокк каби хизматлар ҳам ўз платформалари учун оригинал контент яратишда TikTok муаллифлари билан ишлаган. Эътиборлиси, ушбу эълон Дисней компаниясининг навбатдаги молиявий ҳисобот даврига тўғри келди.
Компания ўзининг обунага асосланган видео-он-деманд (СВОД) операцион даромади бир йил олдинги 329 миллион доллардан 712 миллион долларга етиб, икки баробардан зиёд ошганини маълум қилди. Бундан ташқари, таркибий ўзгаришлар доирасида Дисней истеъмол маҳсулотлари бизнесини Эхпериенсес бўлимидан Стюдиос бўлимига ўтказишга қарор қилди.
…