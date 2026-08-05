Нега филларнинг ҳомиладорлик даври қарийб 2 йил?

·147·Дунё
Нега филларнинг ҳомиладорлик даври қарийб 2 йил?
Қисқача

Осиё филларининг ҳомиладорлик даври одатда 18–22 ой давом этади, чунки фил боласи катта мия ва мураккаб асаб тизими билан яхши ривожланган ҳолда туғилиши керак. Янги туғилган болалар 80–158 килограмм вазнга эга бўлади, 2026 йил февралида Смицониан Миллий ҳайвонот боғида туғилган фил боласи эса 140 килограмм бўлган. Урғочи филлар одатда ҳар йили бола туғмайди: туғруқлар орасидаги интервал 4–5 йилни ташкил этади.

Филлар қуруқликда яшовчи ҳайвонлар орасида энг узоқ ҳомиладорлик даврига эга жониворлардан биридир. Smithsonian Миллий ҳайвонот боғи маълумотларига кўра, Осиё филларининг ҳомиладорлиги одатда 18–22 ой давом этади.

Бунинг асосий сабаби фил боласининг туғилишидан олдин жуда яхши ривожланиши билан боғлиқ. Фил боласи катта мия ва мураккаб асаб тизими билан туғилади, шу сабабли ҳомила она қорнида узоқ вақт давомида ривожланади. У туғилгач эса қисқа вақт ичида оёққа туриб, онасига эргашишга қодир бўлиши керак.

Фил боласи туғилганида ҳам анча йирик бўлади. Масалан, Осиё филларининг янги туғилган болалари одатда 80–158 килограмм вазнга эга бўлади. 2026 йил февралида Smithsonian Миллий ҳайвонот боғида туғилган фил боласи эса 140 килограмм вазнда дунёга келган.

Нега филларнинг ҳомиладорлик даври қарийб 2 йил?

Яна бир қизиқ жиҳати шундаки, урғочи фил ҳар йили бола туғавермайди. Туғруқлар орасидаги интервал одатда 4–5 йилни ташкил этади ва бу давр озиқ-овқат, яшаш муҳити ҳамда онанинг боласини парвариш қилиш шароитларига қараб ўзгаради.

Узоқ ҳомиладорлик ва туғруқлар орасидаги катта танаффус филларнинг кўпайиш жараёнини секинлаштиради. Шу боис филлар популяциясини тиклаш ҳам бошқа кўплаб ҳайвонларга қараганда кўпроқ вақт талаб қилади.

Fil bolasi yam-yashil o'rmonda onasidan sut emmoqda.
Смитсоновский национальный зоопарк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди