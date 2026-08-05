Олимлар Ер аҳолисини икки баравар камайтиришни таклиф қилди

·6.4K·Дунё
Олимлар Ер аҳолисини икки баравар камайтиришни таклиф қилди
Қисқача

Олимлар атроф-муҳитга босимни камайтириш учун 2200 йилга келиб дунё аҳолиси сонини босқичма-босқич 4 миллиард нафаргача қисқартиришни таклиф қилмоқда. Уларнинг фикрича, аҳоли сонининг табиий камайиши ер ресурслари, озиқ-овқат, сув ва энергияга тушадиган юкламани пасайтириб, ифлосланиш, иқлим ўзгариши, қашшоқлик, ресурслар учун можаролар ва мажбурий миграцияни камайтириши мумкин.

Ҳозирги кунда Ер юзида 8 миллиарддан ортиқ инсон яшайди. Атроф-муҳитга тушаётган босимни камайтириш ва табиий ресурслардан янада барқарор фойдаланиш мақсадида олимлар 2200 йилга келиб дунё аҳолиси сонини босқичма-босқич 4 миллиард нафаргача қисқартириш таклифини илгари сурди. Бу ҳақда Sustainable Development журналида чоп этилган тадқиқотга таяниб Naked Science нашри хабар берди.

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, аҳоли сонининг табиий равишда қисқариши ер ресурслари, озиқ-овқат, сув ва энергияга тушадиган юкламани камайтиради. Шу билан бирга, атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражаси пасайиши, иқлим ўзгаришига таъсир этувчи омиллар қисқариши ҳамда туғилиш даражаси юқори бўлган ҳудудларда қашшоқликни камайтиришга хизмат қилиши мумкин. Олимлар фикрича, бу ресурслар учун юзага келадиган можаролар ва мажбурий миграцияни ҳам қисқартиришга ёрдам беради. Аҳоли зич жойлашган ҳудудларда эса яшаш сифати яхшиланиши мумкин.

Муаллифлар аҳоли сонини камайтириш учун мажбурий ёки зўравонликка асосланган чораларни қўллаш зарур эмаслигини алоҳида таъкидлаган. Улар бунинг ўрнига туғилиш даражаси юқори бўлган камбағал ҳудудларда таълим, тиббиёт ва ижтимоий ривожланиш имкониятларини кенгайтиришни энг самарали ечим сифатида кўрсатган. Айниқса, қизлар учун сифатли таълим олиш имкониятини таъминлаш асосий омиллардан бири сифатида қайд этилган.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, аёллар таълим олиш, ишлаш ва фарзанд кўриш масаласида мустақил қарор қабул қилиш имкониятига эга бўлган жамиятларда туғилиш даражаси табиий равишда барқарорлашади. Улар бу борада Эрон, Жанубий Корея ва Коста-Рика тажрибасини мисол қилиб келтирган. Мазкур давлатларда 10–20 йил ичида бир аёл ҳиссасига тўғри келадиган ўртача фарзандлар сони қарийб икки баравар қисқарган.

Тадқиқотда қайд этилишича, сўнгги 25 йил ичида глобал умумий туғилиш коэффициенти бир аёл ҳиссасига 2,75 нафардан 2,25 нафарга тушган. Олимлар бу тенденция яна 25 йил давом этса, дунё бўйича ўртача кўрсаткич 1,75 нафаргача пасайиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Шу билан бирга, ушбу ғояни қўллаб-қувватламайдиган мутахассислар ҳам бор. Уларнинг фикрича, инсоният дуч келаётган асосий муаммо аҳоли сони эмас, балки ресурсларнинг нотенг тақсимланиши ва улардан самарасиз фойдаланилишидир. Бироқ тадқиқот муаллифлари барқарор ривожланишга эришиш учун аҳоли ўсиш суръатини секинлаштириш билан бир қаторда, ҳар бир инсоннинг атроф-муҳитга таъсирини ҳам камайтириш муҳимлигини таъкидлаган.

Маълумот учун, 2026 йил 15 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистон аҳолиси 39 миллион 47 минг нафардан ошган. Шундан 19,76 миллион нафарини эркаклар, 19,3 миллион нафарини эса аёллар ташкил этади. Шунингдек, мамлакатда 21,3 миллион киши шаҳарларда, 17,8 миллион нафар аҳоли эса қишлоқ ҳудудларида истиқомат қилмоқда.

ЭронЖанубий КореяКоста-РикаНейкед Сайенс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди