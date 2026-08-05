Арсенал Винисиус трансферида жиддий хавф билан юзлашиши мумкин
Арсенал Винисиус Жуниор трансфери учун Реал Мадридга 150 миллион евро тўлаши мумкин, бу эса Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат харидга айланиши эҳтимол. Шай Гивеннинг фикрича, бразилиялик ҳужумчи жамоага жаҳон даражасидаги сифат олиб киради, бироқ трансфер катта молиявий харажатларни талаб қилади. Микел Артета жамоавий меҳнат ва қатъий интизомни устун қўяди, шу сабабли Винисиуснинг келиши кийиниш хонасидаги муҳитга таъсир қилиши мумкин.
Лондоннинг Арсенал клуби Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш эҳтимолини кўриб чиқаётган бир пайтда, мутахассислар бу трансфер Микел Артета жамоасидаги муҳитни бузиб юбориши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Англия чемпионатида муваффақиятли қадам ташлаётган "канонирлар" трансфер бозоридаги улкан амбицияларини намойиш этаётган бўлса-да, бундай йирик келишув молиявий ва ижтимоий жиҳатдан жиддий таваккалчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
БОЙЛE Sportс нашрига берган интервюсида Нюкасл Юнайтед собиқ дарвозабони Шай Гивен Арсеналнинг бугунги кунда шундай даражага чиққанини ва ҳатто Винисиус Жуниор каби футболчи билан боғланаётганининг ўзиёқ клуб мақоми қанчалик ошганидан далолат беришини таъкидлади. Бироқ, бразилиялик ҳужумчини Лондонига кўчириб ўтказиш учун талаб этиладиган трансфер сумкаси, ойлик маошлар ва қўшимча бонуслар улкан молиявий харажатларни талаб қилади.
Рекорд қиймат ва Артета фалсафасиОммавий ахборот воситалари тарқатган хабарларга кўра, қироллик клуби ўз етакчиси учун 150 миллион евро миқдорида нарх белгилаган. Агар бу трансфер амалга ошса, у Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат харидга айланиши аниқ. Шунга қарамай, Микел Артета жамоада қатъий интизом ва якдиллик руҳини сақлаб қолишга алоҳида эътибор қаратиб келади.
Артета ўз даврида клуб маданиятини тубдан ўзгартириб, якка юлдузлар мақомидан кўра жамоавий меҳнатни устун қўйган эди. Айнан шу тамойил туфайли Пиерре-Эмерикк Аубамеянг, Алексис Санчез ва Месут Озил каби таниқли футболчилар жамоани тарк этган ва ҳозирги аҳил жамоа шакллантирилган эди.
Катта саҳна юлдузи ва жамоавий руҳШай Гивеннинг фикрича, Винисиус Жуниор майдоннинг сўнгги учдан бир қисмида Арсеналга етишмаётган жаҳон даражасидаги сифатни тақдим эта олади. У Реал Мадрид сафида Чемпионлар лигасидаги зафарларнинг асосий қаҳрамонларидан бири бўлиб, энг масъулиятли ўйинларда ўзини кўрсата олган маҳоратли футболчи саналади.
Шунга қарамай, мураббий ва клуб раҳбарияти учун трансфернинг спорт томони қанчалик муҳим бўлса, кийиниш хонасидаги муҳитни сақлаб қолиш ҳам шунчалик устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Бразилиялик футболчининг келиши мавжуд молиявий мувозанат ва жамоадаги умумий руҳга қандай таъсир қилиши ҳозирча асосий савол бўлиб турибди.
…