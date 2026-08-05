Арсенал Винисиус трансферида жиддий хавф билан юзлашиши мумкин

·46·Спорт
Арсенал Винисиус трансферида жиддий хавф билан юзлашиши мумкин
Қисқача

Арсенал Винисиус Жуниор трансфери учун Реал Мадридга 150 миллион евро тўлаши мумкин, бу эса Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат харидга айланиши эҳтимол. Шай Гивеннинг фикрича, бразилиялик ҳужумчи жамоага жаҳон даражасидаги сифат олиб киради, бироқ трансфер катта молиявий харажатларни талаб қилади. Микел Артета жамоавий меҳнат ва қатъий интизомни устун қўяди, шу сабабли Винисиуснинг келиши кийиниш хонасидаги муҳитга таъсир қилиши мумкин.

Лондоннинг Арсенал клуби Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш эҳтимолини кўриб чиқаётган бир пайтда, мутахассислар бу трансфер Микел Артета жамоасидаги муҳитни бузиб юбориши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Англия чемпионатида муваффақиятли қадам ташлаётган "канонирлар" трансфер бозоридаги улкан амбицияларини намойиш этаётган бўлса-да, бундай йирик келишув молиявий ва ижтимоий жиҳатдан жиддий таваккалчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БОЙЛE Sportс нашрига берган интервюсида Нюкасл Юнайтед собиқ дарвозабони Шай Гивен Арсеналнинг бугунги кунда шундай даражага чиққанини ва ҳатто Винисиус Жуниор каби футболчи билан боғланаётганининг ўзиёқ клуб мақоми қанчалик ошганидан далолат беришини таъкидлади. Бироқ, бразилиялик ҳужумчини Лондонига кўчириб ўтказиш учун талаб этиладиган трансфер сумкаси, ойлик маошлар ва қўшимча бонуслар улкан молиявий харажатларни талаб қилади.

Рекорд қиймат ва Артета фалсафаси

Оммавий ахборот воситалари тарқатган хабарларга кўра, қироллик клуби ўз етакчиси учун 150 миллион евро миқдорида нарх белгилаган. Агар бу трансфер амалга ошса, у Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат харидга айланиши аниқ. Шунга қарамай, Микел Артета жамоада қатъий интизом ва якдиллик руҳини сақлаб қолишга алоҳида эътибор қаратиб келади.

Артета ўз даврида клуб маданиятини тубдан ўзгартириб, якка юлдузлар мақомидан кўра жамоавий меҳнатни устун қўйган эди. Айнан шу тамойил туфайли Пиерре-Эмерикк Аубамеянг, Алексис Санчез ва Месут Озил каби таниқли футболчилар жамоани тарк этган ва ҳозирги аҳил жамоа шакллантирилган эди.

Катта саҳна юлдузи ва жамоавий руҳ

Шай Гивеннинг фикрича, Винисиус Жуниор майдоннинг сўнгги учдан бир қисмида Арсеналга етишмаётган жаҳон даражасидаги сифатни тақдим эта олади. У Реал Мадрид сафида Чемпионлар лигасидаги зафарларнинг асосий қаҳрамонларидан бири бўлиб, энг масъулиятли ўйинларда ўзини кўрсата олган маҳоратли футболчи саналади.

Шунга қарамай, мураббий ва клуб раҳбарияти учун трансфернинг спорт томони қанчалик муҳим бўлса, кийиниш хонасидаги муҳитни сақлаб қолиш ҳам шунчалик устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Бразилиялик футболчининг келиши мавжуд молиявий мувозанат ва жамоадаги умумий руҳга қандай таъсир қилиши ҳозирча асосий савол бўлиб турибди.

АрсеналВинисиус ЖуниорМикел АртетаПремер-лигаРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда