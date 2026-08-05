Ян Диоманде РБ Леипзиг машғулотларига қайтди ва трансфер миш-мишларига ойдинлик киритилди
Ян Диоманде қисқа муддатли хасталикдан сўнг РБ Леипзигнинг Австриядаги мавсумолди йиғинида умумий гуруҳ машғулотларига қайтди. 19 ёшли футболчининг Реал Мадридга ўтиши ҳақидаги хабарлар асоссиз экани, трансфер бўйича ҳеч қандай келишувга эришилмагани маълум қилинди. РБ Леипзиг спорт директори Марсель Шефер Ян Диоманде амалдаги шартномага эга эканини ва клуб футболчиси бўлиб қолаётганини таъкидлади.
Бундесгитанинг етакчи жамоаларидан бири бўлган РБ Леипзиг сафида кутилган ўзгариш юз берди. Goal.com хабар беришича, жамоанинг иқтидорли қанот ҳужумчиси Ян Диоманде қисқа муддатли хасталикдан сўнг Австриядаги мавсумолди йиғинида умумий гуруҳ машғулотларига қайтди. Ўтган мавсумдаги ёрқин ўйинлари билан Европа грандлари эътиборини тортган 19 ёшли футболчининг сафга қайтиши немис клуби учун катта қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Коте дъИвуар терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи жамоанинг ёзги базасига йўл олган вақтда шамоллаш аломатлари туфайли ортда қолганди. Унинг йўқлигидан фойдаланган ОАВ ва ижтимоий тармоқлар футболчининг Реал Мадрид клубига ўтиши аллақачон ҳал қилингани ҳақида шов-шувли хабарларни тарқатиб юборган эди. Бироқ футболчининг тўлиқ соғайиб, Саалфельдендаги ихтиёрий базага етиб келиши барча саволларга вақтинча нуқта қўйди.
Трансфер миш-мишларига расмий муносабатРБ Леипзиг спорт директори Марсельььььььььььььь Шефер йиғин чоғида журналистлар билан мулоқот қилиб, Диоманде атрофидаги вазиятга очиқ-ойдин изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг трансфери борасида ҳеч қандай келишувга эришилмаган ва бу хабарлар асоссиздир. Шефер сешанба куни ОАВ вакиллари билан суҳбатда вазиятни кескин қоралаб ўтди.
«Бир неча кун олдин баъзи ўзини трансфер экспертлари деб атовчилар битим якунлангани ҳақида гапиришди. Аммо бу мутлақо ҳақиқатга тўғри келмайди. Ян биз билан амалдаги шартномага эга ва у бизнинг футболчимиз», — дея таъкидлади Марсельььььььььььььь Шефер.
Мавсумолди режалари ва янги мураббийЎтган мавсум Бундеслигада йилнинг энг яхши дебютанти (Роокие оф те Сеасон) деб топилган Ян Диоманде РБ Леипзиг жамоасининг Чемпионлар лигасига йўлланма олишида улкан ҳиссага қўшган эди. У 33 та лига ўйинида 10 тадан ортиқ гол уриб, жамоадошларига самарали узатмалар етказиб берди. Унинг бу натижалари ҳатто нуфузли 2026 Голден Бой совринига номзод бўлишини ҳам таъминлади.
Ҳозирги кунда жамоа бошқарувини қўлга олган бош мураббий Мартин Демикелис қўл остида футболчи ўз ўйинини янада кучайтириш ниятида. Тўлиқ машғулот жараёнига қўшилган ёш иқтидор эгаси Австриядаги тайёргарлик давомида тактик схемаларни ўзлаштиришда фаол қатнашмоқда. Бу эса "буқалар"нинг янги мавсумдаги ҳужум чизиғи барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
…