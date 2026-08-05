Ян Диоманде РБ Леипзиг машғулотларига қайтди ва трансфер миш-мишларига ойдинлик киритилди

·37·Спорт
Ян Диоманде РБ Леипзиг машғулотларига қайтди ва трансфер миш-мишларига ойдинлик киритилди
Қисқача

Ян Диоманде қисқа муддатли хасталикдан сўнг РБ Леипзигнинг Австриядаги мавсумолди йиғинида умумий гуруҳ машғулотларига қайтди. 19 ёшли футболчининг Реал Мадридга ўтиши ҳақидаги хабарлар асоссиз экани, трансфер бўйича ҳеч қандай келишувга эришилмагани маълум қилинди. РБ Леипзиг спорт директори Марсель Шефер Ян Диоманде амалдаги шартномага эга эканини ва клуб футболчиси бўлиб қолаётганини таъкидлади.

Бундесгитанинг етакчи жамоаларидан бири бўлган РБ Леипзиг сафида кутилган ўзгариш юз берди. Goal.com хабар беришича, жамоанинг иқтидорли қанот ҳужумчиси Ян Диоманде қисқа муддатли хасталикдан сўнг Австриядаги мавсумолди йиғинида умумий гуруҳ машғулотларига қайтди. Ўтган мавсумдаги ёрқин ўйинлари билан Европа грандлари эътиборини тортган 19 ёшли футболчининг сафга қайтиши немис клуби учун катта қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Коте дъИвуар терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи жамоанинг ёзги базасига йўл олган вақтда шамоллаш аломатлари туфайли ортда қолганди. Унинг йўқлигидан фойдаланган ОАВ ва ижтимоий тармоқлар футболчининг Реал Мадрид клубига ўтиши аллақачон ҳал қилингани ҳақида шов-шувли хабарларни тарқатиб юборган эди. Бироқ футболчининг тўлиқ соғайиб, Саалфельдендаги ихтиёрий базага етиб келиши барча саволларга вақтинча нуқта қўйди.

Трансфер миш-мишларига расмий муносабат

РБ Леипзиг спорт директори Марсельььььььььььььь Шефер йиғин чоғида журналистлар билан мулоқот қилиб, Диоманде атрофидаги вазиятга очиқ-ойдин изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг трансфери борасида ҳеч қандай келишувга эришилмаган ва бу хабарлар асоссиздир. Шефер сешанба куни ОАВ вакиллари билан суҳбатда вазиятни кескин қоралаб ўтди.

«Бир неча кун олдин баъзи ўзини трансфер экспертлари деб атовчилар битим якунлангани ҳақида гапиришди. Аммо бу мутлақо ҳақиқатга тўғри келмайди. Ян биз билан амалдаги шартномага эга ва у бизнинг футболчимиз», — дея таъкидлади Марсельььььььььььььь Шефер.

Мавсумолди режалари ва янги мураббий

Ўтган мавсум Бундеслигада йилнинг энг яхши дебютанти (Роокие оф те Сеасон) деб топилган Ян Диоманде РБ Леипзиг жамоасининг Чемпионлар лигасига йўлланма олишида улкан ҳиссага қўшган эди. У 33 та лига ўйинида 10 тадан ортиқ гол уриб, жамоадошларига самарали узатмалар етказиб берди. Унинг бу натижалари ҳатто нуфузли 2026 Голден Бой совринига номзод бўлишини ҳам таъминлади.

Ҳозирги кунда жамоа бошқарувини қўлга олган бош мураббий Мартин Демикелис қўл остида футболчи ўз ўйинини янада кучайтириш ниятида. Тўлиқ машғулот жараёнига қўшилган ёш иқтидор эгаси Австриядаги тайёргарлик давомида тактик схемаларни ўзлаштиришда фаол қатнашмоқда. Бу эса "буқалар"нинг янги мавсумдаги ҳужум чизиғи барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ян ДиомандеРБ ЛеипзигРеал МадридБундеслигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда