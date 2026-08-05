Плутон атмосфераси қисқара бошлади: босим пасайиши қайд этилди

·36·Техно
Плутон атмосфераси қисқара бошлади: босим пасайиши қайд этилди
Қисқача

Плутон атмосфераси 2022-йилдан бошлаб қисқара бошлагани ва ундаги босим пасайгани аниқланди. Аманда Сикафуз бошчилигидаги тадқиқотчилар 2017–2023-йилларда кузатилган юлдузларни тўсиб қўйишнинг 10 та ҳолатини таҳлил қилган. Ҳисоб-китобларга кўра, юқори атмосферадаги босим тахминан 7 фоизга, қуйи қатламлардаги туман ва чанг ҳисобга олинганда эса 16 фоизгача пасайган. Тадқиқотчилар бу тенденсияни қўшимча кузатувлар билан тасдиқлаш зарурлигини таъкидламоқда.

Плутон атмосфераси ўсиш давридан сўнг қисқариш фазасига ўтди, дея хабар беради ixbt.com. Планетологлар сўнгги йиллардаги кузатишларга таяниб, митти сайёра газ қобиғидаги босим сезиларли даражада пасайганини аниқладилар ва бу илмий ҳамжамиятда катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Планетолог Аманда Сикафуз бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи 2017–2023-йиллар оралиғида қайд этилган Плутоннинг юлдузларни тўсиб қўйиш ҳодисасига оид 10 та ҳолатни таҳлил қилди. Натижаларга кўра, 2022-йилдан бошлаб газ қобиғидаги босим пасайишни бошлагани маълум бўлди.

Атмосфера босимининг пасайиш кўрсаткичлари

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, соф юқори атмосферада босимнинг пасайиши тахминан 7 фоизни ташкил этган. Агар қуйи қатламлардаги туман ва чанг ҳисобга олинса, бу кўрсаткич 16 фоизгача етади.

Маълумот учун, New Horizons космик аппарати Плутон ёнидан учиб ўтган 2015-йилдан то 2021-йилгача бўлган даврда атмосферадаги босим барқарор даражада сақланиб турганди. Плутон атмосфераси деярли тўлиқ азотдан иборат бўлиб, метан ва углерод оксиди аралашмаларига эга. У сирт музларининг сублимацияси эвазига мавжуд бўлиб туради.

Кузатиш усуллари ва келажакдаги прогнозлар

Митти сайёманинг орбитаси чўзилгани ва ўқи қиялиги ўта оғишгани сабабли унинг 248 йиллик маҳаллий йили давомида қуёш нурлари миқдори ўзгариб туради. Ҳозирда Плутон яқинида бирорта ҳам космик аппарат йўқлиги сабабли барча маълумотлар ер усти телескоплари ёрдамида юлдузлар қопланишини кузатиш орқали олинмоқда.

Тадқиқотчилар аниқланган пасайиш тенденцияси қўшимча кузатишлар ёрдамида тасдиқланиши лозимлигини таъкидламоқда. Бироқ ҳозирги вақтда олинган маълумотлар митти сайёра атмосферасидаги мавсумий ўзгаришларни реал вақт режимида кузатиб бориш учун ноёб имконият очмоқда.

ПлутонАстрономияКосмосАтмосфераЭлм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди