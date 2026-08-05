Плутон атмосфераси қисқара бошлади: босим пасайиши қайд этилди
Плутон атмосфераси 2022-йилдан бошлаб қисқара бошлагани ва ундаги босим пасайгани аниқланди. Аманда Сикафуз бошчилигидаги тадқиқотчилар 2017–2023-йилларда кузатилган юлдузларни тўсиб қўйишнинг 10 та ҳолатини таҳлил қилган. Ҳисоб-китобларга кўра, юқори атмосферадаги босим тахминан 7 фоизга, қуйи қатламлардаги туман ва чанг ҳисобга олинганда эса 16 фоизгача пасайган. Тадқиқотчилар бу тенденсияни қўшимча кузатувлар билан тасдиқлаш зарурлигини таъкидламоқда.
Плутон атмосфераси ўсиш давридан сўнг қисқариш фазасига ўтди, дея хабар беради ixbt.com. Планетологлар сўнгги йиллардаги кузатишларга таяниб, митти сайёра газ қобиғидаги босим сезиларли даражада пасайганини аниқладилар ва бу илмий ҳамжамиятда катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Планетолог Аманда Сикафуз бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи 2017–2023-йиллар оралиғида қайд этилган Плутоннинг юлдузларни тўсиб қўйиш ҳодисасига оид 10 та ҳолатни таҳлил қилди. Натижаларга кўра, 2022-йилдан бошлаб газ қобиғидаги босим пасайишни бошлагани маълум бўлди.
Атмосфера босимининг пасайиш кўрсаткичлариМутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, соф юқори атмосферада босимнинг пасайиши тахминан 7 фоизни ташкил этган. Агар қуйи қатламлардаги туман ва чанг ҳисобга олинса, бу кўрсаткич 16 фоизгача етади.
Маълумот учун, New Horizons космик аппарати Плутон ёнидан учиб ўтган 2015-йилдан то 2021-йилгача бўлган даврда атмосферадаги босим барқарор даражада сақланиб турганди. Плутон атмосфераси деярли тўлиқ азотдан иборат бўлиб, метан ва углерод оксиди аралашмаларига эга. У сирт музларининг сублимацияси эвазига мавжуд бўлиб туради.
Кузатиш усуллари ва келажакдаги прогнозларМитти сайёманинг орбитаси чўзилгани ва ўқи қиялиги ўта оғишгани сабабли унинг 248 йиллик маҳаллий йили давомида қуёш нурлари миқдори ўзгариб туради. Ҳозирда Плутон яқинида бирорта ҳам космик аппарат йўқлиги сабабли барча маълумотлар ер усти телескоплари ёрдамида юлдузлар қопланишини кузатиш орқали олинмоқда.
Тадқиқотчилар аниқланган пасайиш тенденцияси қўшимча кузатишлар ёрдамида тасдиқланиши лозимлигини таъкидламоқда. Бироқ ҳозирги вақтда олинган маълумотлар митти сайёра атмосферасидаги мавсумий ўзгаришларни реал вақт режимида кузатиб бориш учун ноёб имконият очмоқда.
…