Дўстини қутқармоқчи бўлган 8 яшар қаҳрамоннинг жасади топилди
Россиянинг Ингушетия республикасида саккиз кун давом этган қидирув ишларидан сўнг дарё оқимида бедарак йўқолган 8 ёшли Хизир Дербичевнинг жасади топилди.
Маълум қилинишича, боланинг жасади 22 июнь куни кечки соатларга яқин аниқланган. Шундан сўнг қутқарув хизматлари қидирув амалиёти якунланганини эълон қилди. Ўша куниёқ минглаб инсонлар иштирокида Хизир сўнгги манзилга кузатилди.
Фожиали воқеа 15 июнь куни Сунжа дарёсида содир бўлган. Хизир икки нафар дўсти билан дарё бўйида вақт ўтказаётган вақтда улардан бири — Адам сувга тушиб кетиб, дарахт шохлари орасида қолиб кетган. Вазиятни кўрган Хизир дўстини қутқариш учун сувга кирган, аммо кучли оқим уни ҳам ўз домига тортиб кетган.
Учинчи бола эса зудлик билан катталарга хабар берган. Натижада сувда қолган Адам қутқариб қолинган, аммо Хизирни оқим олиб кетган.
Мазкур ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди. Кўплаб фойдаланувчилар Хизирни “кичик қаҳрамон” деб атаб, унинг жасоратига таҳсин билдирди. Маълум бўлишича, у дўстини қутқаришга ошиқар экан, “Биз эркакмиз, уни қутқаришимиз керак”, деган сўзларни айтган.
Болани излаш ишларига қутқарувчилар, маҳаллий аҳоли ва кўнгиллилардан ташқари қўшни республикалардан келган минглаб инсонлар ҳам жалб қилинган. Сунжа дарёси соҳиллари ва атроф ҳудудлар бир неча кун давомида синчиклаб кўздан кечирилган.
Қидирув жараёнини кучли ёмғирлар ва дарёдаги юқори сув сатҳи янада мураккаблаштирган. Шунга қарамай, минглаб инсонлар Хизирни топиш умидида қидирув ишларида иштирок этди.
Хизир Дербичевнинг жасорати кўпчилик томонидан ҳақиқий қаҳрамонлик намунаси сифатида баҳоланмоқда.
…