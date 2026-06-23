Дўстини қутқармоқчи бўлган 8 яшар қаҳрамоннинг жасади топилди

·47·Дунё
Дўстини қутқармоқчи бўлган 8 яшар қаҳрамоннинг жасади топилди

Россиянинг Ингушетия республикасида саккиз кун давом этган қидирув ишларидан сўнг дарё оқимида бедарак йўқолган 8 ёшли Хизир Дербичевнинг жасади топилди.

Маълум қилинишича, боланинг жасади 22 июнь куни кечки соатларга яқин аниқланган. Шундан сўнг қутқарув хизматлари қидирув амалиёти якунланганини эълон қилди. Ўша куниёқ минглаб инсонлар иштирокида Хизир сўнгги манзилга кузатилди.

Фожиали воқеа 15 июнь куни Сунжа дарёсида содир бўлган. Хизир икки нафар дўсти билан дарё бўйида вақт ўтказаётган вақтда улардан бири — Адам сувга тушиб кетиб, дарахт шохлари орасида қолиб кетган. Вазиятни кўрган Хизир дўстини қутқариш учун сувга кирган, аммо кучли оқим уни ҳам ўз домига тортиб кетган.

Учинчи бола эса зудлик билан катталарга хабар берган. Натижада сувда қолган Адам қутқариб қолинган, аммо Хизирни оқим олиб кетган.

Мазкур ҳодиса ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди. Кўплаб фойдаланувчилар Хизирни “кичик қаҳрамон” деб атаб, унинг жасоратига таҳсин билдирди. Маълум бўлишича, у дўстини қутқаришга ошиқар экан, “Биз эркакмиз, уни қутқаришимиз керак”, деган сўзларни айтган.

Болани излаш ишларига қутқарувчилар, маҳаллий аҳоли ва кўнгиллилардан ташқари қўшни республикалардан келган минглаб инсонлар ҳам жалб қилинган. Сунжа дарёси соҳиллари ва атроф ҳудудлар бир неча кун давомида синчиклаб кўздан кечирилган.

Қидирув жараёнини кучли ёмғирлар ва дарёдаги юқори сув сатҳи янада мураккаблаштирган. Шунга қарамай, минглаб инсонлар Хизирни топиш умидида қидирув ишларида иштирок этди.

Хизир Дербичевнинг жасорати кўпчилик томонидан ҳақиқий қаҳрамонлик намунаси сифатида баҳоланмоқда.

ИнгушетияРоссияХизир ДербичевСунжа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канада конида икки миллиард йиллик сув топилди Канада конида икки миллиард йиллик сув топилди Бугун, 11:35Месси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиМесси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиКеча, 22:35Нью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониНью-Йорк метросида Ўзбекистон вагониКеча, 22:10Қатардаги газ заводида даҳшатли портлаш содир бўлдиҚатардаги газ заводида даҳшатли портлаш содир бўлдиКеча, 21:04Дунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизасиДунёни ҳайратга солган аэропорт: Сингапур мўъжизасиКеча, 20:33Канададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиКанададаги ноёб топилма олимларни ҳайратга солдиКеча, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди