Федерик Гатти жароҳат олди: ҳимоячи Интерга қарши баҳсни ўтказиб юбориши мумкин
Федерик Гатти ўнг сонидаги кичик мушак оғриғи сабаб Ювентуснинг умумий гуруҳ машғулотида қатнашмади. Шу боис унинг эртага Интерга қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда. Мураббийлар штаби футболчининг ҳолатини охирги машғулотдан сўнг баҳолаб, якуний қарор қабул қилади. Гатти мавсумолди барча ўйинларда, жумладан Базел, Стандард Лиеге, Ницса ва Челсига қарши баҳсларда асосий таркибда майдонга тушган.
Ювентус жамоасининг марказий ҳимоячиси Федерик Гатти жисмоний муаммолар сабабли умумий гуруҳ машғулотларида қатнашмади. GOAL.com ва Туттоспорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, футболчи эртага Интерга қарши ўтказиладиган ўртоқлик ўйини олдидан ўнг сон қисмидаги кичик мушак оғриғидан азият чекмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирча 1998-йилда туғилган ҳимоячининг эртанги учрашувда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда. Мураббийлар штаби унинг ҳолатини охирги машғулотдан сўнг баҳолаши ва якуний қарорга келиши кутилмоқда. Бу ҳолат мавсумолди тайёргарлик жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, жамоа режаларига ўзгартириш киритиши мумкин.
Трансфер миш-мишлари ва мавсумолди ўйинлариТурин нашрларининг таъкидлашича, охирги пайтларда футболчи атрофида кўплаб трансфер миш-мишлари тарқалган эди. Хусусан, Жованни Манна ва Массимилиано Аллегри раҳбарлигидаги Наполи клубининг унга бўлган қизиқиши жиддий муҳокама қилинмоқда. Шунга қарамай, Гатти ёзги мавсумолди ўйинларининг барчасида асосий таркибда майдонга тушиб, Базел, Стандард Лиеге, Ницца ва Челсига қарши баҳсларда ўзини кўрсатганди.
Бош мураррис Лучано Спаллетти матбуот анжуманида футболчининг ҳолатига изоҳ бериб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бугунги машғулотда уч-тўрт нафар футболчи юкламалар ва йиғилиб қолган чарчоқ туфайли майдонга тушмаган.
Спаллетти таъкидлаганидек, бундай тадбирларни ташкил этиш осон эмас ва бу қўшимча чарчоқни келтириб чиқаради. Мутахассис яқин соатларда вазият муҳокама қилиниши ва ўйинчиларнинг тикланиш жараёни қандай кечганига аниқлик киритилишини қўшимча қилди.
Эндиликда тиббий штабнинг хулосаси ва охирги машғулот натижалари Федерик Гаттининг Интерга қарши ўйинда иштирок этиши ёки этмаслигини тўлиқ ҳал қилади.
…