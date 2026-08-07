Федерик Гатти жароҳат олди: ҳимоячи Интерга қарши баҳсни ўтказиб юбориши мумкин

·44·Спорт
Федерик Гатти жароҳат олди: ҳимоячи Интерга қарши баҳсни ўтказиб юбориши мумкин
Қисқача

Федерик Гатти ўнг сонидаги кичик мушак оғриғи сабаб Ювентуснинг умумий гуруҳ машғулотида қатнашмади. Шу боис унинг эртага Интерга қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда. Мураббийлар штаби футболчининг ҳолатини охирги машғулотдан сўнг баҳолаб, якуний қарор қабул қилади. Гатти мавсумолди барча ўйинларда, жумладан Базел, Стандард Лиеге, Ницса ва Челсига қарши баҳсларда асосий таркибда майдонга тушган.

Ювентус жамоасининг марказий ҳимоячиси Федерик Гатти жисмоний муаммолар сабабли умумий гуруҳ машғулотларида қатнашмади. GOAL.com ва Туттоспорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, футболчи эртага Интерга қарши ўтказиладиган ўртоқлик ўйини олдидан ўнг сон қисмидаги кичик мушак оғриғидан азият чекмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирча 1998-йилда туғилган ҳимоячининг эртанги учрашувда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда. Мураббийлар штаби унинг ҳолатини охирги машғулотдан сўнг баҳолаши ва якуний қарорга келиши кутилмоқда. Бу ҳолат мавсумолди тайёргарлик жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, жамоа режаларига ўзгартириш киритиши мумкин.

Трансфер миш-мишлари ва мавсумолди ўйинлари

Турин нашрларининг таъкидлашича, охирги пайтларда футболчи атрофида кўплаб трансфер миш-мишлари тарқалган эди. Хусусан, Жованни Манна ва Массимилиано Аллегри раҳбарлигидаги Наполи клубининг унга бўлган қизиқиши жиддий муҳокама қилинмоқда. Шунга қарамай, Гатти ёзги мавсумолди ўйинларининг барчасида асосий таркибда майдонга тушиб, Базел, Стандард Лиеге, Ницца ва Челсига қарши баҳсларда ўзини кўрсатганди.

Бош мураррис Лучано Спаллетти матбуот анжуманида футболчининг ҳолатига изоҳ бериб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бугунги машғулотда уч-тўрт нафар футболчи юкламалар ва йиғилиб қолган чарчоқ туфайли майдонга тушмаган.

Спаллетти таъкидлаганидек, бундай тадбирларни ташкил этиш осон эмас ва бу қўшимча чарчоқни келтириб чиқаради. Мутахассис яқин соатларда вазият муҳокама қилиниши ва ўйинчиларнинг тикланиш жараёни қандай кечганига аниқлик киритилишини қўшимча қилди.

Эндиликда тиббий штабнинг хулосаси ва охирги машғулот натижалари Федерик Гаттининг Интерга қарши ўйинда иштирок этиши ёки этмаслигини тўлиқ ҳал қилади.

ЮвентусФедерик ГаттиИнтерА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)