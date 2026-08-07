АҚШда оффшор шамол электр станциялари лойиҳаларини бекор қилишга 4 млрд доллар сарфланди
АҚШ маъмурияти РВЕ компаниясига оффшор шамол энергетикаси лойиҳасини тўхтатиш учун яна 1,2 миллиард доллар товон пули тўлашга рози бўлди, шу билан бундай лойиҳалардан воз кечиш учун сарфланган жами маблағ 3,93 миллиард долларга етди. Ушбу маблағлар ҳисобидан Калифорния, Луизиана ва Ню-Ёрк қирғоқларида режалаштирилган шамол электр стансиялари лойиҳалари ёпилади.
АҚШ маъмурияти мамлакатдаги йирик оффшор шамол энергетикаси лойиҳаларидан бирини тўхтатиш эвазига Германиянинг РВE энергетика компаниясига яна 1,2 миллиард доллар товон пули тўлашга рози бўлди. Ҳеатмап Невс ва ixbt.com маълумотларига кўра, мазкур маблағлар ҳисобидан Калифорния, Луизиана ва Нью-Йорк қирғоқларида қурилиши режалаштирилган шамол электр станциялари лойиҳалари бутунлай ёпилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Умумий ҳисобда, АҚШ маъмурияти шу кунга қадар пудратчи компанияларни оффшор лицензияларидан воз кечишга кўндириш учун жами 3,93 миллиард доллар сарфлаган. РВE компанияси мазкур келишув доирасида ажратилган маблағнинг 900 миллион долларини Луизианадаги суюлтирилган табиий газ (ЛНГ) экспорт терминалидан кичик улуш сотиб олишга йўналтириши белгиланган.
Анъанавий энергетикага қайтиш ва унинг оқибатлариҚолган 300 миллион доллар эса мамлакат бўйлаб 15 та энг юқори юкламали электр станцияларини қувватлантириш учун янги табиий газ турбиналарини харид қилишга сарфланиши кўзда тутилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай турдаги станциялар ишлатиш учун энг қиммат ва атроф-муҳитни энг кўп ифлослантирувчи объектлар сирасига киради.
Ҳозирги вақтда глобал бозорда янги турбиналарга бўлган талаб юқорилиги сабабли 2030-йилларнинг бошларига қадар чўзилган навбатлар ва кечикишлар мавжуд. Шу боис, ушбу газ турбиналарини ўрнатиш ва уларнинг тўлиқ ишга тушиш муддати ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
РВE стратегияси ва халқаро бозорБекор қилинган лойиҳалар орасида Нью-Йорк қирғоқларида қурилиши режалаштирилган, 3 гигаваттдан ортиқ қувватга эга бўлиши керак бўлган йирик шамол станцияси ҳам бор эди. Бу мамлакат яшил энергетика сектори учун сезиларли йўқотиш сифатида баҳоланмоқда.
Шунга қарамай, РВE компанияси дунёнинг бошқа минтақаларида қайта тикланувчи энергия манбаларига инвестиция киритишни тўхтатгани йўқ. Жумладан, немис компанияси Буюк Британияда яқинда бўлиб ўтган аукционда 6,9 гигаваттлик янги қувватларни қўлга киритганини маълум қилди.
…