АҚШда оффшор шамол электр станциялари лойиҳаларини бекор қилишга 4 млрд доллар сарфланди

·56·Техно
АҚШда оффшор шамол электр станциялари лойиҳаларини бекор қилишга 4 млрд доллар сарфланди
Қисқача

АҚШ маъмурияти РВЕ компаниясига оффшор шамол энергетикаси лойиҳасини тўхтатиш учун яна 1,2 миллиард доллар товон пули тўлашга рози бўлди, шу билан бундай лойиҳалардан воз кечиш учун сарфланган жами маблағ 3,93 миллиард долларга етди. Ушбу маблағлар ҳисобидан Калифорния, Луизиана ва Ню-Ёрк қирғоқларида режалаштирилган шамол электр стансиялари лойиҳалари ёпилади.

АҚШ маъмурияти мамлакатдаги йирик оффшор шамол энергетикаси лойиҳаларидан бирини тўхтатиш эвазига Германиянинг РВE энергетика компаниясига яна 1,2 миллиард доллар товон пули тўлашга рози бўлди. Ҳеатмап Невс ва ixbt.com маълумотларига кўра, мазкур маблағлар ҳисобидан Калифорния, Луизиана ва Нью-Йорк қирғоқларида қурилиши режалаштирилган шамол электр станциялари лойиҳалари бутунлай ёпилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Умумий ҳисобда, АҚШ маъмурияти шу кунга қадар пудратчи компанияларни оффшор лицензияларидан воз кечишга кўндириш учун жами 3,93 миллиард доллар сарфлаган. РВE компанияси мазкур келишув доирасида ажратилган маблағнинг 900 миллион долларини Луизианадаги суюлтирилган табиий газ (ЛНГ) экспорт терминалидан кичик улуш сотиб олишга йўналтириши белгиланган.

Анъанавий энергетикага қайтиш ва унинг оқибатлари

Қолган 300 миллион доллар эса мамлакат бўйлаб 15 та энг юқори юкламали электр станцияларини қувватлантириш учун янги табиий газ турбиналарини харид қилишга сарфланиши кўзда тутилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай турдаги станциялар ишлатиш учун энг қиммат ва атроф-муҳитни энг кўп ифлослантирувчи объектлар сирасига киради.

Ҳозирги вақтда глобал бозорда янги турбиналарга бўлган талаб юқорилиги сабабли 2030-йилларнинг бошларига қадар чўзилган навбатлар ва кечикишлар мавжуд. Шу боис, ушбу газ турбиналарини ўрнатиш ва уларнинг тўлиқ ишга тушиш муддати ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

РВE стратегияси ва халқаро бозор

Бекор қилинган лойиҳалар орасида Нью-Йорк қирғоқларида қурилиши режалаштирилган, 3 гигаваттдан ортиқ қувватга эга бўлиши керак бўлган йирик шамол станцияси ҳам бор эди. Бу мамлакат яшил энергетика сектори учун сезиларли йўқотиш сифатида баҳоланмоқда.

Шунга қарамай, РВE компанияси дунёнинг бошқа минтақаларида қайта тикланувчи энергия манбаларига инвестиция киритишни тўхтатгани йўқ. Жумладан, немис компанияси Буюк Британияда яқинда бўлиб ўтган аукционда 6,9 гигаваттлик янги қувватларни қўлга киритганини маълум қилди.

Шамол энергетикасиАҚШРВEТабиий газИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди