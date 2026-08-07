Ҳеч ким кутмаган даромад манбаи: ғийбатдан миллионлар топмоқда

·961·Дунё
Ҳеч ким кутмаган даромад манбаи: ғийбатдан миллионлар топмоқда
Қисқача

Колумбияда яшовчи 67 ёшли аёл қўшнилар ҳақидаги ғийбат ва миш-мишларни йиғиб, уларни пуллик маълумотга айлантирган. У ҳар куни суҳбатларни тинглаб, эшитганларини блокнотига ёзади, маҳалладаги одамларнинг фотосуратларини йиғади ва уларнинг муносабатларини акс эттирувчи схемалар тузади. Аёл янги миш-мишлар учун 15 мингдан 30 минг Колумбия песоси, қимматли маълумотлар учун эса кўпроқ ҳақ олади.

Колумбияда яшовчи 67 ёшли аёл оддий ғийбатни ўзига хос бизнесга айлантириб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Маълум қилинишича, у ҳар куни эрталаб уйи олдига чиқиб, қўшнилар ўртасидаги суҳбатларни диққат билан тинглайди ва эшитганларини махсус блокнотига қайд этиб боради. Шунингдек, маҳалладаги одамларнинг фотосуратларини йиғиб, ким ким билан қандай муносабатда эканини акс эттирувчи схемалар ҳам тузади.

Айтилишича, аёл энг янги миш-мишлар учун 15 мингдан 30 минг Колумбия песоси ҳақ олади, қимматли маълумотлар учун эса бундан ҳам кўпроқ ҳақ сўрайди.

Қизиғи шундаки, кўп ҳолларда одамлар ундан маълумот сотиб олиш эмас, аксинча, уни ошкор қилмаслиги учун кўпроқ пул таклиф қилишади. Масалан, бир эркак хотинига хиёнати ҳақида айтмаслиги учун аёлга қарийб 2,5 миллион Колумбия песоси тўлагани айтилмоқда.

Бу воқеа ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотиб, фойдаланувчилар томонидан турлича баҳоланмоқда. Айримлар буни ғайриоддий бизнес ғояси деб атамоқда.

Колумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди