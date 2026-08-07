Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирган

·108·Дунё
Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирган
Қисқача

7 август куни Нонтхабури провинсиясидаги Дебсирин Нонтабури мактабида уюштирилган ҳужумда жами етти киши ҳалок бўлди, улардан икки нафари ҳужумчининг бобоси ва бувиси эди. Ўсмир мактабга боришидан аввал уйида бобоси ва бувисини отиб ўлдирган, ҳужум якунида эса ўз жонига қасд қилган. У мактаб ҳудудида камида 26 марта ўқ узган, қуролда яна 34 дона ўқ қолган ва фожиа оқибатида 23 нафар инсон жароҳатланган.

Таиландда содир бўлган қонли ҳодисанинг янги тафсилотлари жамоатчиликни янада ларзага солди. Тергов маълумотларига кўра, мактабда отишма уюштирган ўсмир таълим муассасасига йўл олишдан аввал ўз уйида бобоси ва бувисини отиб ўлдирган.

Хорижий нашрлар маълум қилишича, 7 август куни Нонтхабури провинциясида жойлашган Debsirin Nonthaburi мактабида содир этилган ҳужум оқибатида жами етти киши ҳалок бўлган. Қурбонларнинг беш нафари мактаб ҳудудида ҳаётдан кўз юмган бўлса, қолган иккиси ҳужумчининг бобоси ва бувиси экани аниқланган. Ҳужум якунида ўсмир ҳам ўз жонига қасд қилган.

Таиланд полицияси ушбу воқеани мамлакатда 2022 йилдан буён кузатилган энг оғир оммавий қотилликлардан бири сифатида баҳоламоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳужумчи бобосига тегишли қонуний рўйхатдан ўтган ўқотар қуролдан фойдаланган. Тергов давомида унинг мактаб ҳудудида камида 26 марта ўқ узгани, қуролда эса яна 34 дона ўқ қолгани маълум бўлган.

Qutqaruvchilar yig'layotgan ayolni olomon orasidan olib chiqishmoqda.

Фожиа натижасида 23 нафар инсон турли даражада жароҳат олган. Таиланд таълим вазири Прасерт Жантараруангтонг қурбонлар орасида ўқувчилар ҳам борлигини тасдиқлади. Ҳозирча ўсмирни бундай даҳшатли жиноятга нима ундагани расман очиқланмаган.

Фожиа юз берган Debsirin Nonthaburi мактаби мамлакатнинг нуфузли таълим муассасаларидан бири ҳисобланади. У 1885 йилда Таиланд қироли Чулалонгкорн ташаббуси билан ташкил этилган бўлиб, кўплаб дипломатлар, давлат арбоблари, спортчилар ва бош вазирларни етиштирган. 2025 ўқув йилида ушбу мактабда қарийб 3 100 нафар ўқувчи ва 147 нафар ўқитувчи фаолият юритган.

ТаиландНакхонпатхомЧулалонгкорнПрасерт Чантараруангтонг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди