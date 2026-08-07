Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирган
7 август куни Нонтхабури провинсиясидаги Дебсирин Нонтабури мактабида уюштирилган ҳужумда жами етти киши ҳалок бўлди, улардан икки нафари ҳужумчининг бобоси ва бувиси эди. Ўсмир мактабга боришидан аввал уйида бобоси ва бувисини отиб ўлдирган, ҳужум якунида эса ўз жонига қасд қилган. У мактаб ҳудудида камида 26 марта ўқ узган, қуролда яна 34 дона ўқ қолган ва фожиа оқибатида 23 нафар инсон жароҳатланган.
Таиландда содир бўлган қонли ҳодисанинг янги тафсилотлари жамоатчиликни янада ларзага солди. Тергов маълумотларига кўра, мактабда отишма уюштирган ўсмир таълим муассасасига йўл олишдан аввал ўз уйида бобоси ва бувисини отиб ўлдирган.
Хорижий нашрлар маълум қилишича, 7 август куни Нонтхабури провинциясида жойлашган Debsirin Nonthaburi мактабида содир этилган ҳужум оқибатида жами етти киши ҳалок бўлган. Қурбонларнинг беш нафари мактаб ҳудудида ҳаётдан кўз юмган бўлса, қолган иккиси ҳужумчининг бобоси ва бувиси экани аниқланган. Ҳужум якунида ўсмир ҳам ўз жонига қасд қилган.
Таиланд полицияси ушбу воқеани мамлакатда 2022 йилдан буён кузатилган энг оғир оммавий қотилликлардан бири сифатида баҳоламоқда.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳужумчи бобосига тегишли қонуний рўйхатдан ўтган ўқотар қуролдан фойдаланган. Тергов давомида унинг мактаб ҳудудида камида 26 марта ўқ узгани, қуролда эса яна 34 дона ўқ қолгани маълум бўлган.
Фожиа натижасида 23 нафар инсон турли даражада жароҳат олган. Таиланд таълим вазири Прасерт Жантараруангтонг қурбонлар орасида ўқувчилар ҳам борлигини тасдиқлади. Ҳозирча ўсмирни бундай даҳшатли жиноятга нима ундагани расман очиқланмаган.
Фожиа юз берган Debsirin Nonthaburi мактаби мамлакатнинг нуфузли таълим муассасаларидан бири ҳисобланади. У 1885 йилда Таиланд қироли Чулалонгкорн ташаббуси билан ташкил этилган бўлиб, кўплаб дипломатлар, давлат арбоблари, спортчилар ва бош вазирларни етиштирган. 2025 ўқув йилида ушбу мактабда қарийб 3 100 нафар ўқувчи ва 147 нафар ўқитувчи фаолият юритган.
…