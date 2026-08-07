Даҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этди
Таиланднинг Нонтхабури провинсиясидаги Тхепсирин мактабида 14 ёшли 9-синф ўқувчиси 9 мм калибрли тўппонча билан отишма уюштириб, 8 нафардан 9 нафаргача одамнинг ўлимига ва 15 кишининг жароҳатланишига сабаб бўлди. Ўсмир мактабга боришидан олдин ўз хонадонида бобоси ва бувисини ҳам ўлдирган, кейин эса воқеа жойида ўз жонига қасд қилган.
Таиланднинг Нонтхабури провинциясида жойлашган нуфузли Тхепсирин мактабида 9-синф ўқувчиси томонидан уюштирилган отишма оқибатида катта талафот ва қурбонлар берилди. Ўсмир мактабга келмасдан олдин ўз хонадонида бобоси ва бувисини ҳам ўлдирган.
Суриштирув маълумотларига кўра, фожиа оқибатида ҳалок бўлганларнинг умумий сони 8 нафардан 9 нафаргачани ташкил этмоқда. Yана 15 киши турли даражадаги жароҳатлар олган.
Фожиа қандай содир бўлди?
Воқеа маҳаллий вақт билан эрталабки соат 10:00 ларда (Тошкент вақти билан 08:00 да) Бангкок чеккасидаги Банг-Круай округида жойлашган Тхепсирин мактабида юз берган.
Шу мактабда таҳсил олувчи 14 ёшли 9-синф ўқувчиси собиқ ўқитувчи бўлган бобосига тегишли 9 мм калибрли тўппонча билан синфхоналар бўйлаб қасддан ўт очган. Guvohlarning таъкидлашича, ўсмир сиёҳранг мактаб формасида, елкасида қора сумка билан ҳаракатланган.
"Биз ўз синфхонамизда эдик. Эшик олдида турган ўқитувчимизни отиб ташлашгач, бир амаллаб қочиб чиқдик", — дейди воқеа гувоҳи бўлган 7-синф ўқувчиси.
Қурбонлар ва жабрланганлар аҳволи
Манбалар эълон қилган маълумотларга кўра, қурбонлар таркиби қуйидагича:
Ҳужум уюштирган ўсмир (воқеа жойида ўз жонига қасд қилган);
Ўсмирнинг бобоси ва бувиси;
Мактабнинг ўқитувчилари ва ўқувчилари.
Тезкор ва фавқулодда хизмат ходимлари етиб келганида, ўқувчилар ва ходимлар зудлик билан эвакуация қилинган. Яқин атрофдаги камида иккита мактаб ва болалар боғчаси фаолияти вақтинча тўхтатилган.
Ҳукумат ва расмийларнинг муносабати
Таиланд бош вазири Анутхин Чанвиракун журналистлар олдида чиқиш қилиб, ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирди:
"Бу чиндан ҳам даҳшатли, бундай бўлмаслиги керак эди. Бу қандай қилиб бизнинг мамлакатимизда содир бўлиши мумкин?" — деди Бош вазир ва ўқотар қуролларга эгалик қилиш назорати янада кучайтирилишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Тхепсирин мактаби XIX аср охиридан буён фаолият юритадиган, мамлакатнинг кўплаб бош вазирлари ва дипломатлари таҳсил олган тарихий ҳамда нуфузли таълим муассасаси ҳисобланади.
…