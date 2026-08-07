Даҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этди

·104·Дунё
Даҳшатли тафсилотлар: Таиландда 14 ёшли ўсмир мактабда отишма содир этди
Қисқача

Таиланднинг Нонтхабури провинсиясидаги Тхепсирин мактабида 14 ёшли 9-синф ўқувчиси 9 мм калибрли тўппонча билан отишма уюштириб, 8 нафардан 9 нафаргача одамнинг ўлимига ва 15 кишининг жароҳатланишига сабаб бўлди. Ўсмир мактабга боришидан олдин ўз хонадонида бобоси ва бувисини ҳам ўлдирган, кейин эса воқеа жойида ўз жонига қасд қилган.

Таиланднинг Нонтхабури провинциясида жойлашган нуфузли Тхепсирин мактабида 9-синф ўқувчиси томонидан уюштирилган отишма оқибатида катта талафот ва қурбонлар берилди. Ўсмир мактабга келмасдан олдин ўз хонадонида бобоси ва бувисини ҳам ўлдирган.

Суриштирув маълумотларига кўра, фожиа оқибатида ҳалок бўлганларнинг умумий сони 8 нафардан 9 нафаргачани ташкил этмоқда. Yана 15 киши турли даражадаги жароҳатлар олган.

Фожиа қандай содир бўлди?

Воқеа маҳаллий вақт билан эрталабки соат 10:00 ларда (Тошкент вақти билан 08:00 да) Бангкок чеккасидаги Банг-Круай округида жойлашган Тхепсирин мактабида юз берган.

Шу мактабда таҳсил олувчи 14 ёшли 9-синф ўқувчиси собиқ ўқитувчи бўлган бобосига тегишли 9 мм калибрли тўппонча билан синфхоналар бўйлаб қасддан ўт очган. Guvohlarning таъкидлашича, ўсмир сиёҳранг мактаб формасида, елкасида қора сумка билан ҳаракатланган.

"Биз ўз синфхонамизда эдик. Эшик олдида турган ўқитувчимизни отиб ташлашгач, бир амаллаб қочиб чиқдик", — дейди воқеа гувоҳи бўлган 7-синф ўқувчиси.

Қурбонлар ва жабрланганлар аҳволи

Манбалар эълон қилган маълумотларга кўра, қурбонлар таркиби қуйидагича:

  • Ҳужум уюштирган ўсмир (воқеа жойида ўз жонига қасд қилган);

  • Ўсмирнинг бобоси ва бувиси;

  • Мактабнинг ўқитувчилари ва ўқувчилари.

Тезкор ва фавқулодда хизмат ходимлари етиб келганида, ўқувчилар ва ходимлар зудлик билан эвакуация қилинган. Яқин атрофдаги камида иккита мактаб ва болалар боғчаси фаолияти вақтинча тўхтатилган.

Ҳукумат ва расмийларнинг муносабати

Таиланд бош вазири Анутхин Чанвиракун журналистлар олдида чиқиш қилиб, ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирди:

"Бу чиндан ҳам даҳшатли, бундай бўлмаслиги керак эди. Бу қандай қилиб бизнинг мамлакатимизда содир бўлиши мумкин?" — деди Бош вазир ва ўқотар қуролларга эгалик қилиш назорати янада кучайтирилишини таъкидлади.

Эслатиб ўтамиз, Тхепсирин мактаби XIX аср охиридан буён фаолият юритадиган, мамлакатнинг кўплаб бош вазирлари ва дипломатлари таҳсил олган тарихий ҳамда нуфузли таълим муассасаси ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди