Ўзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитилади
Ўзбекистон сунъий интеллектга тайёрлик бўйича халқаро рейтингда 25 поғонага кўтарилиб, 62-ўринни эгаллади. 2030 йилгача мамлакатни Топ-50 таликка киритиш, сунъий интеллект асосидаги дастурий маҳсулот ва хизматлар ҳажмини 1,5 миллиард долларга етказиш ҳамда 200 дан ортиқ лойиҳа амалга ошириш режалаштирилган.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда сунъий интеллект (СИ) экотизимини ривожлантириш бўйича эришилган натижалар ва келгусидаги стратегик вазифалар юзасидан ўтказилган тақдимот билан танишди.
Сўнгги йилларда соҳада амалга оширилган ислоҳотлар сабабли Ўзбекистон сунъий интеллектга тайёрлик бўйича халқаро рейтингда бирданига 25 поғона юқорилаб, 62-ўринни эгаллади.
2030 йилгача мақсад: Топ-50 талик ва 1,5 миллиард долларлик маҳсулот
Тақдимотда белгиланганидек, 2030 йилга бориб Ўзбекистонни мазкур глобал рейтингда энг илғор 50 та давлат қаторига киритиш мақсад қилинган.
Шунингдек, қуйидаги йирик стратегик кўрсаткичлар белгилаб олинди:
1,5 миллиард доллар: Сунъий интеллект асосида яратилган дастурий маҳсулот ва хизматлар ҳажмини етказиш режаси;
200 дан ортиқ: Амалга ошириладиган янги йирик лойиҳалар сони;
300 та IT-Park резиденти: Жорий йилда СИ йўналишида фаолият юритаётган резидентлар сонини ошириш, хизматлар ҳажмини 2 триллион сўмга, экспортни эса 160 миллион долларга етказиш.
NVIDIA суперкомпьютери ва 70 миллион долларлик янги инвестиция
Инфратузилмани ривожлантириш бўйича ўтган ойда "Рақамли ҳукумат" дата-марказида АҚШнинг NVIDIA технологиялари асосида суперкомпьютер ишга туширилди. У қуввати бўйича жаҳон рейтингида 321-ўринни эгаллади. Бир ой ичида кластер юкламасининг 90 фоизга етгани ҳисоблаш қувватларига талаб ўта юқори эканини кўрсатди.
Ҳозиргача 24 миллион долларлик замонавий ҳисоблаш инфратузилмаси ишга туширилган.
Мавжуд кластерни кенгайтириш учун яна 70 миллион доллар йўналтирилиши кутилмоқда.
Қорақалпоғистонда хорижий инвесторлар билан ҳамкорликда янги дата-марказлар қурилмоқда.
100 та янги лойиҳа ва "Беш миллион сунъий интеллект етакчилари"
Жорий йилнинг ўзида тиббиёт, энергетика, транспорт, божхона, ҳуқуқий хизматлар ва экология каби соҳаларда СИ асосида 100 тадан ортиқ лойиҳа амалга оширилади.
Кадрлар тайёрлаш борасида ҳам катта муваффақиятларга эришилди:
1,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи СИ бўйича махсус сертификат олди;
900 нафар раҳбар ва 3 мингдан зиёд давлат хизматчиси ўқитилди.
Келгуси икки йилда мамлакат миқёсида «Беш миллион сунъий интеллект етакчилари» лойиҳасини пўткори амалга ошириш вазифаси қўйилди.
Ҳокимларнинг 222 нафар СИ бўйича маслаҳатчиси ва WAICO аъзолиги
Маҳаллий бошқарувда замонавий технологияларни жорий этиш мақсадида 500 нафар номзод орасидан 222 нафар ҳоким маслаҳатчиси саралаб олинди. Уларнинг фаолиятини мониторинг қилиш учун махсус рақамли платформа ишга туширилади.
Шу билан бирга, Ўзбекистон яқинда WAICO — Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик бўйича Бутунжаҳон ташкилотига таъсисчи давлатлардан бири сифатида аъзо бўлди. Бу орқали йирик тил моделлари (LLM) ва рақамли трансформация ечимларини мамлакатимизда жорий этиш тезлашади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…