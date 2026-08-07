Ўзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитилади

·56·Ўзбекистон
Ўзбекистон СИ рейтингида 25 поғонага кўтарилди: 5 миллион аҳоли ўқитилади
Қисқача

Ўзбекистон сунъий интеллектга тайёрлик бўйича халқаро рейтингда 25 поғонага кўтарилиб, 62-ўринни эгаллади. 2030 йилгача мамлакатни Топ-50 таликка киритиш, сунъий интеллект асосидаги дастурий маҳсулот ва хизматлар ҳажмини 1,5 миллиард долларга етказиш ҳамда 200 дан ортиқ лойиҳа амалга ошириш режалаштирилган.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда сунъий интеллект (СИ) экотизимини ривожлантириш бўйича эришилган натижалар ва келгусидаги стратегик вазифалар юзасидан ўтказилган тақдимот билан танишди.

Сўнгги йилларда соҳада амалга оширилган ислоҳотлар сабабли Ўзбекистон сунъий интеллектга тайёрлик бўйича халқаро рейтингда бирданига 25 поғона юқорилаб, 62-ўринни эгаллади.

2030 йилгача мақсад: Топ-50 талик ва 1,5 миллиард долларлик маҳсулот

Тақдимотда белгиланганидек, 2030 йилга бориб Ўзбекистонни мазкур глобал рейтингда энг илғор 50 та давлат қаторига киритиш мақсад қилинган.

Шунингдек, қуйидаги йирик стратегик кўрсаткичлар белгилаб олинди:

  • 1,5 миллиард доллар: Сунъий интеллект асосида яратилган дастурий маҳсулот ва хизматлар ҳажмини етказиш режаси;

  • 200 дан ортиқ: Амалга ошириладиган янги йирик лойиҳалар сони;

  • 300 та IT-Park резиденти: Жорий йилда СИ йўналишида фаолият юритаётган резидентлар сонини ошириш, хизматлар ҳажмини 2 триллион сўмга, экспортни эса 160 миллион долларга етказиш.

NVIDIA суперкомпьютери ва 70 миллион долларлик янги инвестиция

Инфратузилмани ривожлантириш бўйича ўтган ойда "Рақамли ҳукумат" дата-марказида АҚШнинг NVIDIA технологиялари асосида суперкомпьютер ишга туширилди. У қуввати бўйича жаҳон рейтингида 321-ўринни эгаллади. Бир ой ичида кластер юкламасининг 90 фоизга етгани ҳисоблаш қувватларига талаб ўта юқори эканини кўрсатди.

  • Ҳозиргача 24 миллион долларлик замонавий ҳисоблаш инфратузилмаси ишга туширилган.

  • Мавжуд кластерни кенгайтириш учун яна 70 миллион доллар йўналтирилиши кутилмоқда.

  • Қорақалпоғистонда хорижий инвесторлар билан ҳамкорликда янги дата-марказлар қурилмоқда.

100 та янги лойиҳа ва "Беш миллион сунъий интеллект етакчилари"

Жорий йилнинг ўзида тиббиёт, энергетика, транспорт, божхона, ҳуқуқий хизматлар ва экология каби соҳаларда СИ асосида 100 тадан ортиқ лойиҳа амалга оширилади.

Кадрлар тайёрлаш борасида ҳам катта муваффақиятларга эришилди:

  • 1,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи СИ бўйича махсус сертификат олди;

  • 900 нафар раҳбар ва 3 мингдан зиёд давлат хизматчиси ўқитилди.

Келгуси икки йилда мамлакат миқёсида «Беш миллион сунъий интеллект етакчилари» лойиҳасини пўткори амалга ошириш вазифаси қўйилди.

Ҳокимларнинг 222 нафар СИ бўйича маслаҳатчиси ва WAICO аъзолиги

Маҳаллий бошқарувда замонавий технологияларни жорий этиш мақсадида 500 нафар номзод орасидан 222 нафар ҳоким маслаҳатчиси саралаб олинди. Уларнинг фаолиятини мониторинг қилиш учун махсус рақамли платформа ишга туширилади.

Шу билан бирга, Ўзбекистон яқинда WAICO — Сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик бўйича Бутунжаҳон ташкилотига таъсисчи давлатлардан бири сифатида аъзо бўлди. Бу орқали йирик тил моделлари (LLM) ва рақамли трансформация ечимларини мамлакатимизда жорий этиш тезлашади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ЎзбекистонШавкат МирзиёевNVIDIAIT ParkҚорақалпоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиЭнди Ўзбекистонда ота фарзандига исмини фамилия қилиб бериши мумкин бўладиБугун, 16:39Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиБугун, 11:44Кўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиКўчмас мулк бозорида «революция»: риэлторлар фаолияти назоратга олинадиБугун, 11:37Мактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаМактаб ва шифохона биноларини сотиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланмоқдаБугун, 09:45Kasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаKasperskiy: Ўзбекистон давлат идоралари хитойлик хакерлар ҳужумига учрагани айтилмоқдаКеча, 22:59Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)Кеча, 22:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди