Зоҳиршоҳ Жўраевдан кутилган премьера: "Қайдасан" номли клип тақдим этилди (видео)
Хонанда Зоҳиршоҳ Жўраев "Қайдасан" номли янги қўшиғига ишланган клип премерасини эълон қилди. Тарона соғинч, муҳаббат, армон ва умид мавзуларига бағишланган. Клип қўшиқ мазмунига мос воқеалар асосида суратга олинган. Унинг премераси 7 август куни соат 18:00 да Зоҳиршоҳ Жўраевнинг Ёутубе каналида намойиш этилади.
Хонанда Зоҳиршоҳ Жўраев "Қайдасан" номли янги қўшиғига ишланган клип премьерасини эълон қилди. Тарона соғинч, муҳаббат, армон ва умид мавзуларига бағишланган.
Қўшиқ матнида инсон қалбида сақланиб қоладиган кечинмалар, узоқлик ва соғинч туйғулари ифодаланган. Янги клип ҳам таронанинг мазмунига мос воқеалар асосида суратга олинган.
"Қайдасан" клипининг премьераси 7 август куни соат 18:00 да Зоҳиршоҳ Жўраевнинг Youtube каналида намойиш этилиши маълум қилинган.
…