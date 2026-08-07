Нега «Реал» Родри трансферидан воз кечди? (Барча тафсилотлар)

·229·Спорт
Нега «Реал» Родри трансферидан воз кечди? (Барча тафсилотлар)
Қисқача

«Барселона» «Манчестер Сити»нинг 30 ёшли ярим ҳимоячиси Родри учун таклиф қилган 45 миллион евросини рад эттирди, чунки манчестерликлар футболчини камида 75 миллион еврога баҳоламоқда. Каталонияликлар яхшиланган таклиф билан қайтмоқчи, Родри эса «Барселона» билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишиб бўлган.

Европа футбол бозорида ёзнинг энг шов-шувли трансфер пойгаларидан бири давом этмоқда. «Барселона» клуби «Манчестер Сити»нинг 30 ёшли ярим ҳимоячиси Родри бўйича биринчи таклиф рад этилганига қарамай, таслим бўлиш ниятида эмас.

Инсайдеp ва журналист Бен Жейкобснинг хабар беришича, каталонияликлар тез орада «шаҳарликлар»га яхшиланган янги таклиф билан мурожаат қилишади.

45 миллион рад этилди: «Манчестер Сити» қанча сўрамоқда?

Манба маълумотларига кўра, «Барселона» испаниялик тажрибали ярим ҳимоячи учун дастлаб 45 миллион евро таклиф қилган эди. Бироқ «Манчестер Сити» раҳбарияти бу суммани етарли эмас деб ҳисоблаб, таклифни дарҳол рад этган.

Манчестерликлар ўз юлдузини камида 75 миллион еврога баҳоламоқда. Шу бандга қарамай, «Барселона» трансферни муваффақиятли якунлашига ишонмоқда ва оптимизмни сақлаб турибди.

Муҳим детал: Родри «Барселона» билан шахсий шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришиб бўлган.

Нега «Реал» бу трансфердан воз кечди?

Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабар беришича, Мадриднинг «Реал» клуби Родри учун курашдан деярли чиққан. Мадридликлар «Манчестер Сити»га ҳеч қачон расмий таклиф юборишмаган.

Клуб футболчининг вакиллари билан музокаралар ўтказган бўлса-да, Родрининг ўзи «Барселона»нинг ўйин услуби ва жамоадаги муҳит унга кўпроқ мос келади, деб ҳисоблаган.

Шу сабабли «Реал» раҳбарияти ушбу трансфернинг амалга ошмаганини фожиа сифатида кўрмаяпти. Нашрнинг таъкидлашича, Мадрид клуби таркибни деярли шакллантириб бўлган ва фақат кутилмаган фавқулодда ҳолатдагина қайта трансфер бозорига чиқиши мумкин.

Хал қилувчи палла

Ҳозирча Родрининг келажаги бўйича ҳеч қандай расмий келишув эълон қилинмаган. Бироқ «Барселона» ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар испаниялик ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун бор имкониятини ишга солишни мақсад қилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Реал МадридБарселонаМанчестер СитиРодриМарка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)