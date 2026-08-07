Нега «Реал» Родри трансферидан воз кечди? (Барча тафсилотлар)
«Барселона» «Манчестер Сити»нинг 30 ёшли ярим ҳимоячиси Родри учун таклиф қилган 45 миллион евросини рад эттирди, чунки манчестерликлар футболчини камида 75 миллион еврога баҳоламоқда. Каталонияликлар яхшиланган таклиф билан қайтмоқчи, Родри эса «Барселона» билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишиб бўлган.
Европа футбол бозорида ёзнинг энг шов-шувли трансфер пойгаларидан бири давом этмоқда. «Барселона» клуби «Манчестер Сити»нинг 30 ёшли ярим ҳимоячиси Родри бўйича биринчи таклиф рад этилганига қарамай, таслим бўлиш ниятида эмас.
Инсайдеp ва журналист Бен Жейкобснинг хабар беришича, каталонияликлар тез орада «шаҳарликлар»га яхшиланган янги таклиф билан мурожаат қилишади.
45 миллион рад этилди: «Манчестер Сити» қанча сўрамоқда?
Манба маълумотларига кўра, «Барселона» испаниялик тажрибали ярим ҳимоячи учун дастлаб 45 миллион евро таклиф қилган эди. Бироқ «Манчестер Сити» раҳбарияти бу суммани етарли эмас деб ҳисоблаб, таклифни дарҳол рад этган.
Манчестерликлар ўз юлдузини камида 75 миллион еврога баҳоламоқда. Шу бандга қарамай, «Барселона» трансферни муваффақиятли якунлашига ишонмоқда ва оптимизмни сақлаб турибди.
Муҳим детал: Родри «Барселона» билан шахсий шартнома шартлари бўйича тўлиқ келишувга эришиб бўлган.
Нега «Реал» бу трансфердан воз кечди?
Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабар беришича, Мадриднинг «Реал» клуби Родри учун курашдан деярли чиққан. Мадридликлар «Манчестер Сити»га ҳеч қачон расмий таклиф юборишмаган.
Клуб футболчининг вакиллари билан музокаралар ўтказган бўлса-да, Родрининг ўзи «Барселона»нинг ўйин услуби ва жамоадаги муҳит унга кўпроқ мос келади, деб ҳисоблаган.
Шу сабабли «Реал» раҳбарияти ушбу трансфернинг амалга ошмаганини фожиа сифатида кўрмаяпти. Нашрнинг таъкидлашича, Мадрид клуби таркибни деярли шакллантириб бўлган ва фақат кутилмаган фавқулодда ҳолатдагина қайта трансфер бозорига чиқиши мумкин.
Хал қилувчи палла
Ҳозирча Родрининг келажаги бўйича ҳеч қандай расмий келишув эълон қилинмаган. Бироқ «Барселона» ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар испаниялик ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун бор имкониятини ишга солишни мақсад қилган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…