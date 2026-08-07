SpaceX Техасдаги Terafab заводи учун қуёш панелидан эмас, газ станцияларидан фойдаланади

·66·Техно
SpaceX Техасдаги Terafab заводи учун қуёш панелидан эмас, газ станцияларидан фойдаланади
Қисқача

SpaceX Техасдаги Terafab яримўтказгичлар заводини электр энергияси билан таъминлаш учун табиий газда ишлайдиган электр стансияларини қуради. Лойиҳа учун компания ўз электр қувватини ўзи ишлаб чиқариши, шунингдек, жуда йирик аккумулятор батареялари массивларини барпо этиши кутилмоқда, ер усти қуёш энергетикасидан фойдаланиш эса тилга олинмаган.

Bloomberg хабарига кўра, SpaceX компанияси Техас штатида қурилиши режалаштирилган Terafab яримўтказгичлар заводини электр энергияси билан таъминлаш учун табиий газда ишлайдиган электр станцияларини бунёд этишини маълум қилди. Ушбу йирик саноат лойиҳаси нафақат илғор технологик инфратузилмани, балки энергия таъминоти масаласида ўзига хос ёндашувни талаб қилиши билан эътиборни тортмоқда. Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект ва маълумотлар марказлари учун микрочиплар ишлаб чиқарувчи бундай объектларнинг энергия эҳтиёжи анъанавий тармоқларга оғирлик қилмаслиги керак. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

SpaceX компаниясининг энергия ва маълумотлар марказларини ривожлантириш бўлими раҳбари Райли Треттел чоршанба куни бўлиб ўтган очиқ йиғилишда компания лойиҳа учун “ўз электр қувватини ўзи келтиришини” таъкидлади. Шунингдек, мазкур мажмуа таркибида жуда йирик аккумулятор батареялари массивлари ҳам бўлиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, Bloomberg ҳисоботида ҳам, компаниянинг бошқа расмий эълонларида ҳам объект учун ер усти қуёш энергетикасидан фойдаланилиши ҳақида бирорта ҳам сўз борилмаган.

Элон Маскнинг энергетика стратегияси ва газ турбиналари

Қуёш энергетикасига фаол сармоя киритишига қарамай, SpaceX ва Tesla компаниялари раҳбари Элон Маск охирги пайтларда табиий газга катта ставка тикмоқда. Хусусан, Мемфис шаҳридаги xAI маълумотлар марказлари деярли тўлиқ ушбу қазилма ёқилғи эвазига ишлайди. Бундан ташқари, Маск яқинда табиий газ электр станцияларига ихтисослашган компанияни сотиб олди ва SpaceX кейинги уч йил ичида 2,8 миллиард долларлик газ турбиналарини харид қилишни режалаштираётганини билдирди.

Terafab заводи Хюстон шаҳридан тахминан 45 мил шимоли-ғарбда жойлашган Грайms округида барпо этилади. Яқинда ўтказилган IPO орқали 88,5 миллиард доллар маблағ жалб қилган SpaceX округ томонидан 100 фоизлик солиқ имтиёзига эга бўлди. Бунинг эвазига компания 2030 йилга бориб камида 5 миллиард доллар сармоя киритиши ва 2035 йилга келиб камида 1,800 та доимий иш ўрни яратиши шарт. Шунингдек, Техас ҳукумати ушбу лойиҳа учун 30 миллион доллар миқдорида рағбатлантирувчи маблағ ажратмоқда.

Молиявий кўрсаткичлар ва сунъий интеллект бумининг таъсири

Заводнинг дастлабки босқичи 16,8 миллиард долларга тушиши кутилмоқда, гарчи SpaceX илгари бу харажатни 55 миллиард доллар атрофида баҳолаган эди. Мазкур корхона асосан SpaceX ва унинг xAI шўъба корхонасига қарашли маълумотлар марказлари учун чиплар ишлаб чиқаришга мўлжалланган. Сунъий интеллект маълумотлар марказлари бўйича бошланган глобал боом бутун саноат бўйлаб янги табиий газ электр станцияларини қуриш таклифларини кескин ошириб юборди.

Ушбу талаб ўз навбатида табиий газ электр станциялари нархининг 66 фоизга қимматлашишига олиб келди. Сўнгги ойларда Google, Meta ва Microsoft каби гигантлар ҳам шунга ўхшаш йирик лойиҳаларни эълон қилишди. Техас штати мазкур турдаги ўз-ўзини энергия билан таъминлайдиган маълумотлар марказлари учун асосий майдонга айланган бўлиб, штатда 70 гигаваттдан ортиқ қувватлар режалаштирилган.

Бундай схемалар лойиҳани амалга ошириш жараёнини тезлаштириш ва истеъмолчилар учун электр энергияси нархининг ошишидан келиб чиқадиган хавотирларни камайтиришга қаратилган. Шу билан бирга, газ турбиналари муҳитга сезиларли даражада ифлослантирувчи моддаларни чиқариши мумкин. Масалан, SpaceX шўъба корхонаси бўлган xAI мамлакатнинг энг кўп ифлосланган ҳудудларидан бирида рухсат этилмаган табиий газ турбиналаридан фойлангани учун судга тортилган эди.

SpaceXElon MuskTerafabTeslaСуний Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди