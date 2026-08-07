SpaceX Техасдаги Terafab заводи учун қуёш панелидан эмас, газ станцияларидан фойдаланади
SpaceX Техасдаги Terafab яримўтказгичлар заводини электр энергияси билан таъминлаш учун табиий газда ишлайдиган электр стансияларини қуради. Лойиҳа учун компания ўз электр қувватини ўзи ишлаб чиқариши, шунингдек, жуда йирик аккумулятор батареялари массивларини барпо этиши кутилмоқда, ер усти қуёш энергетикасидан фойдаланиш эса тилга олинмаган.
Bloomberg хабарига кўра, SpaceX компанияси Техас штатида қурилиши режалаштирилган Terafab яримўтказгичлар заводини электр энергияси билан таъминлаш учун табиий газда ишлайдиган электр станцияларини бунёд этишини маълум қилди. Ушбу йирик саноат лойиҳаси нафақат илғор технологик инфратузилмани, балки энергия таъминоти масаласида ўзига хос ёндашувни талаб қилиши билан эътиборни тортмоқда. Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект ва маълумотлар марказлари учун микрочиплар ишлаб чиқарувчи бундай объектларнинг энергия эҳтиёжи анъанавий тармоқларга оғирлик қилмаслиги керак. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
SpaceX компаниясининг энергия ва маълумотлар марказларини ривожлантириш бўлими раҳбари Райли Треттел чоршанба куни бўлиб ўтган очиқ йиғилишда компания лойиҳа учун “ўз электр қувватини ўзи келтиришини” таъкидлади. Шунингдек, мазкур мажмуа таркибида жуда йирик аккумулятор батареялари массивлари ҳам бўлиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, Bloomberg ҳисоботида ҳам, компаниянинг бошқа расмий эълонларида ҳам объект учун ер усти қуёш энергетикасидан фойдаланилиши ҳақида бирорта ҳам сўз борилмаган.
Элон Маскнинг энергетика стратегияси ва газ турбиналариҚуёш энергетикасига фаол сармоя киритишига қарамай, SpaceX ва Tesla компаниялари раҳбари Элон Маск охирги пайтларда табиий газга катта ставка тикмоқда. Хусусан, Мемфис шаҳридаги xAI маълумотлар марказлари деярли тўлиқ ушбу қазилма ёқилғи эвазига ишлайди. Бундан ташқари, Маск яқинда табиий газ электр станцияларига ихтисослашган компанияни сотиб олди ва SpaceX кейинги уч йил ичида 2,8 миллиард долларлик газ турбиналарини харид қилишни режалаштираётганини билдирди.
Terafab заводи Хюстон шаҳридан тахминан 45 мил шимоли-ғарбда жойлашган Грайms округида барпо этилади. Яқинда ўтказилган IPO орқали 88,5 миллиард доллар маблағ жалб қилган SpaceX округ томонидан 100 фоизлик солиқ имтиёзига эга бўлди. Бунинг эвазига компания 2030 йилга бориб камида 5 миллиард доллар сармоя киритиши ва 2035 йилга келиб камида 1,800 та доимий иш ўрни яратиши шарт. Шунингдек, Техас ҳукумати ушбу лойиҳа учун 30 миллион доллар миқдорида рағбатлантирувчи маблағ ажратмоқда.
Молиявий кўрсаткичлар ва сунъий интеллект бумининг таъсириЗаводнинг дастлабки босқичи 16,8 миллиард долларга тушиши кутилмоқда, гарчи SpaceX илгари бу харажатни 55 миллиард доллар атрофида баҳолаган эди. Мазкур корхона асосан SpaceX ва унинг xAI шўъба корхонасига қарашли маълумотлар марказлари учун чиплар ишлаб чиқаришга мўлжалланган. Сунъий интеллект маълумотлар марказлари бўйича бошланган глобал боом бутун саноат бўйлаб янги табиий газ электр станцияларини қуриш таклифларини кескин ошириб юборди.
Ушбу талаб ўз навбатида табиий газ электр станциялари нархининг 66 фоизга қимматлашишига олиб келди. Сўнгги ойларда Google, Meta ва Microsoft каби гигантлар ҳам шунга ўхшаш йирик лойиҳаларни эълон қилишди. Техас штати мазкур турдаги ўз-ўзини энергия билан таъминлайдиган маълумотлар марказлари учун асосий майдонга айланган бўлиб, штатда 70 гигаваттдан ортиқ қувватлар режалаштирилган.
Бундай схемалар лойиҳани амалга ошириш жараёнини тезлаштириш ва истеъмолчилар учун электр энергияси нархининг ошишидан келиб чиқадиган хавотирларни камайтиришга қаратилган. Шу билан бирга, газ турбиналари муҳитга сезиларли даражада ифлослантирувчи моддаларни чиқариши мумкин. Масалан, SpaceX шўъба корхонаси бўлган xAI мамлакатнинг энг кўп ифлосланган ҳудудларидан бирида рухсат этилмаган табиий газ турбиналаридан фойлангани учун судга тортилган эди.
…