Ерга қайтаётган космик чиқиндилар сони кескин ошди
АҚШ Космик кучлари сўнгги 12 ой ичида 820 га яқин космик обект Ер атмосферасига қайтаётгани ҳақида огоҳлантирди, 10 йил аввал эса бундай ҳолатлар 110 та атрофида бўлган. Мутахассислар ўсишни SpaceX ва бошқа компаниялар минглаб сунъий йўлдошлардан иборат мегаконстелляцияларни орбитага чиқараётгани билан изоҳламоқда.
The New York Times ёзишича, Ер орбитасидаги космик чиқиндилар сони тез суръатларда ортиб бормоқда. Бу эса ҳар йили атмосферага қайтаётган сунъий объектлар сонининг ҳам кўпайишига олиб келмоқда.
Маълум қилинишича, АҚШ Космик кучлари сўнгги 12 ой ичида 820 га яқин космик объектнинг Ер атмосферасига қайтаётгани ҳақида огоҳлантирган. Таққослаш учун, 10 йил аввал бундай ҳолатлар сони атиги 110 та атрофида бўлган. Мутахассислар бу ўсишни асосан SpaceX ва бошқа компаниялар томонидан минглаб сунъий йўлдошлардан иборат мегаконстелляциялар орбитага чиқарилаётгани билан изоҳламоқда.
Европа Космик агентлиги (ESA) маълумотларига кўра, ўлчами бир метрдан катта бўлган космик объектлар ўртача ҳафтасига бир марта Ер атмосферасига қайтади. Объектларнинг аксарияти атмосферанинг юқори қатламларида ишқаланиш таъсирида бутунлай ёниб кетади.
Шу билан бирга, олимлар айрим ракета босқичлари ва сунъий йўлдошларнинг титан, зангламас пўлат ёки инконел каби юқори ҳароратга чидамли қотишмалардан тайёрланган қисмлари тўлиқ ёниб кетмаслиги мумкинлигини таъкидламоқда. Бундай бўлаклар Ер юзасигача етиб келиши эҳтимоли мавжуд, гарчи бу каби ҳолатлар жуда кам учраса ҳам.
Мутахассислар фикрича, ҳозирча Ердаги одамлар учун хавф жуда паст. Чунки Ер юзасининг қарийб 75 фоизи сув билан қопланган ва кўплаб чиқиндилар айнан океанларга тушади. Бироқ космик парвозлар ва сунъий йўлдошлар сони тобора ортиб бораётгани сабабли, келгусида космик чиқиндиларни назорат қилиш ва уларни хавфсиз тарзда орбитадан чиқариш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
…