Ерга қайтаётган космик чиқиндилар сони кескин ошди

·176·Дунё
Ерга қайтаётган космик чиқиндилар сони кескин ошди
Қисқача

АҚШ Космик кучлари сўнгги 12 ой ичида 820 га яқин космик обект Ер атмосферасига қайтаётгани ҳақида огоҳлантирди, 10 йил аввал эса бундай ҳолатлар 110 та атрофида бўлган. Мутахассислар ўсишни SpaceX ва бошқа компаниялар минглаб сунъий йўлдошлардан иборат мегаконстелляцияларни орбитага чиқараётгани билан изоҳламоқда.

The New York Times ёзишича, Ер орбитасидаги космик чиқиндилар сони тез суръатларда ортиб бормоқда. Бу эса ҳар йили атмосферага қайтаётган сунъий объектлар сонининг ҳам кўпайишига олиб келмоқда.

Маълум қилинишича, АҚШ Космик кучлари сўнгги 12 ой ичида 820 га яқин космик объектнинг Ер атмосферасига қайтаётгани ҳақида огоҳлантирган. Таққослаш учун, 10 йил аввал бундай ҳолатлар сони атиги 110 та атрофида бўлган. Мутахассислар бу ўсишни асосан SpaceX ва бошқа компаниялар томонидан минглаб сунъий йўлдошлардан иборат мегаконстелляциялар орбитага чиқарилаётгани билан изоҳламоқда.

Европа Космик агентлиги (ESA) маълумотларига кўра, ўлчами бир метрдан катта бўлган космик объектлар ўртача ҳафтасига бир марта Ер атмосферасига қайтади. Объектларнинг аксарияти атмосферанинг юқори қатламларида ишқаланиш таъсирида бутунлай ёниб кетади.

Шу билан бирга, олимлар айрим ракета босқичлари ва сунъий йўлдошларнинг титан, зангламас пўлат ёки инконел каби юқори ҳароратга чидамли қотишмалардан тайёрланган қисмлари тўлиқ ёниб кетмаслиги мумкинлигини таъкидламоқда. Бундай бўлаклар Ер юзасигача етиб келиши эҳтимоли мавжуд, гарчи бу каби ҳолатлар жуда кам учраса ҳам.

Мутахассислар фикрича, ҳозирча Ердаги одамлар учун хавф жуда паст. Чунки Ер юзасининг қарийб 75 фоизи сув билан қопланган ва кўплаб чиқиндилар айнан океанларга тушади. Бироқ космик парвозлар ва сунъий йўлдошлар сони тобора ортиб бораётгани сабабли, келгусида космик чиқиндиларни назорат қилиш ва уларни хавфсиз тарзда орбитадан чиқариш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Yer orbitasini o'rab turgan ko'p sonli koinot chiqindilari va sun'iy yo'ldoshlar.
Нью-Йорк ТаймсАҚШ Космик кучлариSpaceXЕвропа космик агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказидаБугун, 16:50Трампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиТрампнинг энг севимли жангчиларидан бири Ҳабиб экани айтилдиБугун, 14:32Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларРоналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотларБугун, 14:20Хитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиХитойда келинлар учун кўз ёшини артадиган махсус восита яратилдиБугун, 13:24Қозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиҚозоғистонда илк бор учувчисиз аэротакси йўловчи билан учдиБугун, 12:05Йиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиЙиғилиш эмас, аёлнинг макияжи интернетда қизғин муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди