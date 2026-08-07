Родри трансфери: Испания футболида кутилмаган бурилиш юз берди
Родри фаолиятини Реал Мадридда эмас, Барселона сафида давом эттиришга яқин турибди. Манчестер Сити билан шартномаси тугашига атиги бир мавсум қолгани сабабли футболчининг трансфер нархи бозор қийматидан паст баҳоланмоқда. Манчестер Сити уни сақлаб қолиш учун шартномани узайтиришга уринмоқда, бироқ футболчини текинга йўқотмаслик мақсадида 60 миллион фунт стерлингдан (81 миллион АҚШ доллари) ортиқроқ таклифни кўриб чиқишга тайёр.
Испания футболининг икки ашаддий рақиби — Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги курашда каталонияликлар кутилмаган ва шов-шувли ғалабага эришишди. Goal.com хабар беришича, дунёнинг энг яхши таянч яримҳимоячиларидан бири бўлган Родри фаолиятини Мадридда эмас, айнан Барселона сафида давом эттиришга яқин турибди. Ушбу трансфер сўнгги йиллардаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиши ва Ла Лига кучлар нисбатини кескин ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, қироллик клуби сўнгги пайтларда футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогар бўлиб турганди. Айниқса, испаниялик футболчининг терма жамоадаги ишончли ўйинлари ва сўнгги ютуқлари Мадрид клубининг унга бўлган қизиқишини янада оширганди. Бироқ Барселона раҳбарияти сўнгги кунларда вазиятни тубдан ўзгартириб, рақибининг бурни учидан футболчини илиб кетишга муваффақ бўлди.
Шартнома шартлари ва молиявий томонлариМазкур трансфернинг амалга ошишида Манчестер Сити билан тузилган амалдаги шартноманинг якунига етиб қолаётгани муҳим рол ўйнади. Футболчининг инглиз клуби билан битими тугашига атиги бир мавсум қолгани сабабли, унинг трансфер нархи бозор қийматидан сезиларли даражада паст баҳоланмоқда. Бу эса Каталония клуби учун қўлдан бой бериб бўлмайдиган ноёб имкониятни тақдим этди.
Ҳозирги вақтда Манчестер Сити раҳбарияти яримҳимоячини жамоада сақлаб қолиш ва унинг шартномасини узайтириш бўйича ҳаракатларни давом эттирмоқда. Шунга қарамай, сўнгги маълумотларга кўра, инглиз клуби футболчини кейинги мавсумда текинга йўқотиб қўймаслик учун 60 миллион фунт стерлингдан (81 миллион АҚШ доллари) ортиқроқ таклифни кўриб чиқишга тайёр турибди.
Ла Лигадаги кучлар нисбатиРодрининг Барселона йўналишини танлаши футбол жамоатчилиги учун катта кутилмаган янгилик бўлди. Аксарият мутахассислар унинг айнан Реал Мадрид сафига ўтишини тахмин қилишганди. Сепарат равишда олиб борилган музокаралар натижасида каталонияликлар трансфер пойгасида ғолиб чиқишди ва ўз таркибини жаҳон миқёсидаги юлдуз билан кучайтиришга яқин туришибди.
Ҳозирча расмий эълон қилинмаган бўлса-да, келишув якуний босқичга киргани айтилмоқда. Ушбу ўтиш Испания чемпионатидаги чемпионлик пойгасига ўз таъсирини кўрсатмай қўймайди. Ҳар икки гранд жамоа ўртасидаги рақобат энди яшил майдондан ташқарида, трансфер бозорида ҳам қизғин давом этишини бу воқеа яққол кўрсатиб турибди.
…