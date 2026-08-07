Родри трансфери: Испания футболида кутилмаган бурилиш юз берди

·84·Спорт
Родри трансфери: Испания футболида кутилмаган бурилиш юз берди
Қисқача

Родри фаолиятини Реал Мадридда эмас, Барселона сафида давом эттиришга яқин турибди. Манчестер Сити билан шартномаси тугашига атиги бир мавсум қолгани сабабли футболчининг трансфер нархи бозор қийматидан паст баҳоланмоқда. Манчестер Сити уни сақлаб қолиш учун шартномани узайтиришга уринмоқда, бироқ футболчини текинга йўқотмаслик мақсадида 60 миллион фунт стерлингдан (81 миллион АҚШ доллари) ортиқроқ таклифни кўриб чиқишга тайёр.

Испания футболининг икки ашаддий рақиби — Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги курашда каталонияликлар кутилмаган ва шов-шувли ғалабага эришишди. Goal.com хабар беришича, дунёнинг энг яхши таянч яримҳимоячиларидан бири бўлган Родри фаолиятини Мадридда эмас, айнан Барселона сафида давом эттиришга яқин турибди. Ушбу трансфер сўнгги йиллардаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиши ва Ла Лига кучлар нисбатини кескин ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, қироллик клуби сўнгги пайтларда футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогар бўлиб турганди. Айниқса, испаниялик футболчининг терма жамоадаги ишончли ўйинлари ва сўнгги ютуқлари Мадрид клубининг унга бўлган қизиқишини янада оширганди. Бироқ Барселона раҳбарияти сўнгги кунларда вазиятни тубдан ўзгартириб, рақибининг бурни учидан футболчини илиб кетишга муваффақ бўлди.

Шартнома шартлари ва молиявий томонлари

Мазкур трансфернинг амалга ошишида Манчестер Сити билан тузилган амалдаги шартноманинг якунига етиб қолаётгани муҳим рол ўйнади. Футболчининг инглиз клуби билан битими тугашига атиги бир мавсум қолгани сабабли, унинг трансфер нархи бозор қийматидан сезиларли даражада паст баҳоланмоқда. Бу эса Каталония клуби учун қўлдан бой бериб бўлмайдиган ноёб имкониятни тақдим этди.

Ҳозирги вақтда Манчестер Сити раҳбарияти яримҳимоячини жамоада сақлаб қолиш ва унинг шартномасини узайтириш бўйича ҳаракатларни давом эттирмоқда. Шунга қарамай, сўнгги маълумотларга кўра, инглиз клуби футболчини кейинги мавсумда текинга йўқотиб қўймаслик учун 60 миллион фунт стерлингдан (81 миллион АҚШ доллари) ортиқроқ таклифни кўриб чиқишга тайёр турибди.

Ла Лигадаги кучлар нисбати

Родрининг Барселона йўналишини танлаши футбол жамоатчилиги учун катта кутилмаган янгилик бўлди. Аксарият мутахассислар унинг айнан Реал Мадрид сафига ўтишини тахмин қилишганди. Сепарат равишда олиб борилган музокаралар натижасида каталонияликлар трансфер пойгасида ғолиб чиқишди ва ўз таркибини жаҳон миқёсидаги юлдуз билан кучайтиришга яқин туришибди.

Ҳозирча расмий эълон қилинмаган бўлса-да, келишув якуний босқичга киргани айтилмоқда. Ушбу ўтиш Испания чемпионатидаги чемпионлик пойгасига ўз таъсирини кўрсатмай қўймайди. Ҳар икки гранд жамоа ўртасидаги рақобат энди яшил майдондан ташқарида, трансфер бозорида ҳам қизғин давом этишини бу воқеа яққол кўрсатиб турибди.

РодриБарселонаРеал МадридЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)