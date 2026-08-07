Airbnb компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги функцияларни тезроқ тақдим этмоқда

·44·Техно
Airbnb компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги функцияларни тезроқ тақдим этмоқда
Қисқача

Airbnb сунъий интеллект ёрдамида ғоядан янги функсияни амалда жорий этишгача бўлган вақтни 60 фоизга қисқартирди. Жорий йилнинг ўтган даврида тақдим этилган янги функсиялар ва яхшиланишлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан деярли 80 фоизга ошди. Компания фойдаланувчиларга оддий матнли сўровлар орқали турар жойларни визуал ва шахсийлаштирилган тарзда излаш имконини берувчи сунъий интеллект қидирув функсиясини синовдан ўтказмоқда.

Машҳур туристик хизматлар платформаси Airbnb ўз маҳсулотларини яратиш ва синовдан ўтказиш жараёнида сунъий интеллект технологияларидан фаол фойдалана бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания раҳбарлари янги функцияларни яратиш ва уларни фойдаланувчиларга етказиш тезлигини сезиларли даражада оширганини маълум қилди. Бу ўзгаришлар компаниянинг ички ишларида ҳам, мижозларга хизмат кўрсатиш тизимида ҳам кескин бурилиш ясамоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг сўнгги молиявий ҳисобот йиғилишида бош директор Браян Чески сунъий интеллект туфайли ғоядан тортиб унинг амалда жорий этилишигача бўлган вақт 60 фоизга қисқарганини алоҳида таъкидлади. Жорий йилнинг ўтган даврида тақдим этилган янги функциялар ва яхшиланишлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан деярли 80 фоизга ошган. Ушбу ютуқлар қидирув тизими, рўйхатдан ўтиш, буюртмани расмийлаштириш ва тўлов жараёнларини янада такомиллаштиришга замин яратди.

Сунъий интеллект қидирув ва мижозларни қўллаб-қувватлашда

Гарчи истеъмолчига қаратилган интерфейсда сунъий интеллект имкониятлари секинроқ жорий этилаётган бўлса-да, Airbnb бу борада ўзига хос ёндашувни қўлламоқда. Ҳозиргача шарҳлар хулосаси ва эълонларнинг асосий жиҳатларини кўрсатиш билан чекланган компания эндиликда янги сунъий интеллект қидирув функциясини синовдан ўтказишга киришди. Унга кўра, фойдаланувчилар оддий матнли сўровлар ёрдамида ўзларига мос турар жойларни визуал форматда қидириб топиш имкониятига эга бўладилар.

Янги қидирув тизими мижозларга таниш бўлган анъанавий фильтрлар ўрнини мажбурий равишда эгалламайди. Компания махсус тугма орқали сунъий интеллект қидирувига ўтиш имкониятини тақдим этмоқда. Бунда натижалар суҳбат шаклида, сунъий интеллект томонидан реал вақт режимида шахсийлаштирилган тарзда тақдим этилади. Шунингдек, уй эгалари учун ҳам онлайн рўйхатдан ўтиш жараёнлари сезиларли даражада тезлашгани айтилмоқда.

Мижозларни қўллаб-қувватлаш харажатлари камайди

Технологиянинг баккенд қисмида ҳам муҳим ўзгаришлар рўй берди. Airbnb ўзининг сунъий интеллектга асосланган ботини Шимолий Америкада ишга туширганидан сўнг, уни 50 дан ортиқ тилларга кенгайтирди ва яқин келажакда овозли қўнғироқлар учун ҳам жорий этишни режалаштирмоқда. Бугунги кунда сунъий интеллект агенти ёрдамида бошланган мурожаатларнинг қарийб 45 фоизи инсон аралашувисиз тўлиқ ҳал этилмоқда.

Ушбу автоматлаштириш жараёнлари натижасида компаниянинг ҳар бир буюртма учун сарфланадиган қўллаб-қувватлаш харажатлари йиллик ҳисобда 16 фоизга камайди. Браян Ческийнинг таъкидлашича, сунъий интеллект оддий чат-бот функциясидан кўра кўпроқ саёҳат ва қидирув соҳасидаги мураккаб вазифаларни ҳал қилишга йўналтирилмоқда, бу эса келгусида платформанинг янада самарали ишлашини таъминлайди.

AirbnbСунъий интеллектТехнологияҚидирувЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди