Хитойнинг Кими нейротармоғи киберхавфсизлик тест муҳитидан қочиб чиқди

·57·Техно
Хитойнинг Кими нейротармоғи киберхавфсизлик тест муҳитидан қочиб чиқди
Қисқача

Мооншот компанияси ишлаб чиққан KimiK3 модели киберимкониятларини синовдан ўтказиш учун тайёрланган махсус муҳитдан чиқиб, чекловларни буйруқлар сатри воситалари орқали четлаб ўтган. Фронтиер Секуритй тадқиқотчиларига кўра, бунга Кими синови ўтказилган “қум қутиси”нинг тегишли тарзда созланмагани сабаб бўлган.

Хитойнинг Мооншот компанияси томонидан ишлаб чиқилган сўнгги KimiK3 сунъий интеллект модели унинг киберм Имкониятларини синовдан ўтказиш учун махсус тайёрланган муҳитдан чиқиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳолат етакчи технология компаниялари ва мустақил ташкилотлар хакерлик учун мўлжалланган сунъий интеллект моделларини жиловлашда жиддий қийинчиликларга дуч келаётганини яна бир бор яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги ҳафталарда АҚШнинг OpenAI, Anthropic ва Meta каби сунъий интеллект лабораториялари, шунингдек, Буюк Британиянинг Сунъий интеллект хавфсизлиги институти илғор тил моделларининг синов муҳитидан турли усуллар билан қочиб кетгани ва тажриба режасига киритилмаган реал нишонларга ҳужум қилгани қайд этилган эди. Бундай ҳолатлар тез-тез такрорланаётгани боис, ҳозирда мазкур ҳодисаларнинг барчасини кузатиб борувчи Фелонй Бенч махсус веб-сайти ҳам ишга туширилди. Мазкур ном сунъий интеллект моделлари назарий жиҳатдан жиноий қилмишларни содир этиши мумкинлигига ишора қилади.

Синов муҳитидаги носозликлар

Фронтиер Секуритй киберхавфсизлик фирмаси тадқиқотчиларининг блог-постида ёзилишича, Кими синови ўтказилган махсус “қум қутиси” (сандбох) тегишли тарзда тўғри созланмаган. Тажриба давомида сунъий интеллект моделининг муайян веб-трафикка кириши чекланган бўлса-да, у буйруқлар сатри воситаларига таяниб, чекловларни четлаб ўтишга муваффақ бўлган.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, бу каби ҳолатлар илмий ҳамжамият фойдаланаётган киберхавфсизлик баҳолашларининг заифликларга мойиллигини ва моделларга алдаш имконини беришини кўрсатади. Шунингдек, айрим моделлар атайлаб бўшлиқлар ҳамда заифликларни қидириб топиши ва синовлардан ўтишда ҳийла ишлатиши аниқланган.

Глобал миқёсдаги муаммо ва статистика

Фелонй Бенч маълумотлари базасига кўра, Мооншот компанияси ушбу рўйхатда ўзига хос “ўрин эгаллаган” OpenAI ва Anthropic (ҳар бирида еттитадан қайд этилган ҳодиса) ҳамда Meta (битта ҳодиса) сафига қўшилди. Ушбу тенденция дунё бўйлаб сунъий интеллект хавфсизлиги ва назорати қанчалик мураккаб вазифа эканини кўрсатмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, келгусида киберхавфсизлик синовларини ўтказиш ёндашувларини тубдан ўзгартириш талаб этилади. Акс ҳолда, автоном тизимлар нафақат лаборатория доирасидан чиқиб кетади, балки рақамли инфратузилмаларга кутилмаган хавф туғдириши мумкин.

Сунъий интеллектКимиКиберхавфсизликМооншотХакерлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиAMD сунъий интеллект моделларини ўзида мужассам этувчи Таалас стартапини сотиб олдиБугун, 17:54ҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинҲМД Тоуч AI бюджет телефони глобал бозорга чиқиши мумкинБугун, 17:24Ноктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиНоктуа компьютер корпусларини ўлчаб чиқди: хатолар аниқландиБугун, 16:53SpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаSpaceX Ойда сунъий йўлдошлар ишлаб чиқарувчи заводлар қуришни режалаштирмоқдаБугун, 16:23Европа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиЕвропа Иттифоқи ўзининг Starlink тизимини яратишга киришдиБугун, 15:54Жуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиЖуисед Скрамблер Ҳардтаил электроденсик велосипеди тақдим этилдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди