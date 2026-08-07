Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солди
Таиландлик такси ҳайдовчиси россиялик аёл йўловчидан йўл ҳақини олмай, уни белгиланган манзилга бепул олиб борди ва мамлакатда россиялик опа-ука ўлдирилганидан афсусда эканини билдирди. Бу инсоний муносабат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди. 26 июл куни 22 ёшли Диана Назимова ва унинг 17 ёшли укаси Роман Назимов мотоциклини қўлга киритмоқчи бўлган икки нафар маҳаллий жиноятчи томонидан ўлдирилгани аниқланган.
Таиландда такси ҳайдовчиси россиялик аёл йўловчидан йўл ҳақини олишдан бош тортди. Бунга яқинда мамлакатда юз берган россиялик опа-ука билан боғлиқ мудҳиш қотиллик сабаб бўлган.
Ҳайдовчи аёлни белгиланган манзилга мутлақо бепул олиб бориб, унга ҳамдардлик билдириб, содир бўлган фожиадан чуқур афсусда эканини айтган. Унинг бу инсонпарварлиги ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Эслатиб ўтамиз, 26 июль куни 22 ёшли Диана Назимова ва унинг 17 ёшли укаси Роман Назимов бедарак йўқолганди. Орадан кўп ўтмай, улар мотоциклини қўлга киритиш мақсадида икки нафар маҳаллий жиноятчи томонидан ўлдирилгани аниқланди. Ҳуқуқ-тартибот органлари гумонланувчиларни қўлга олиб, улар жиноятни содир этганини тан олганини маълум қилди.
Мазкур фожиадан сўнг Таиланд бош вазири хорижлик сайёҳлардан расмий равишда узр сўраб, мамлакатда сайёҳлар хавфсизлигини кучайтириш бўйича зарур чоралар кўрилишини таъкидлади.
…