Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)

·129·Жамият
Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)
Қисқача

ДХХ Тошкент шаҳар бошқармаси ва пойтахт ИИББ ходимлари Тошкентда коттеж савдоси жараёнида йирик миқдорда товламачилик қилган 1979 йилда туғилган, муқаддам судланган шахс ва унинг 1988 йилда туғилган укасини қўлга олди. Ака-ука коттежни 66 минг долларга сотиб олишга келишиб, уй эгасига 30 минг доллар берган ва қолган 36 минг долларни 6 ой ичида тўлашни вада қилган, бироқ 2022 йилнинг май ойида уйни 1976 йилда туғилган акаси номига расмийлаштиргач, пулни берм…

Тошкент шаҳрида яшовчи ака-ука коттеж уй савдоси жараёнида йирик миқдорда товламачилик содир этгани аниқланди. Давлат хавфсизлик хизмати томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида жиноятга қўл урган шахслар ушланди.

ДХХ Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ва пойтахт ИИББ ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тадбир натижасида уларга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.

66 минг долларлик коттеж ва амалга ошмаган ваъда

Тезкор маълумотларга кўра, 1979 йилда туғилган, муқаддам судланган шахс ҳамда унинг 1988 йилда туғилган укаси ўзаро жиноий тил бириктирган. Улар маҳаллий фуқаро томонидан Тошкент туманида қуриб битказилган коттеж уйни 66 минг долларга сотиб олишга келишиб олишган.

Фирибгарлик ва товламачилик схемаси қуйидагича кечган:

  1. Дастлабки тўлов: Ака-ука уй эгасига 30 минг доллар бериб, қолган 36 минг долларни 6 ой ичида тўлашни ваъда қилишган.

  2. Уйни расмийлаштириш: 2022 йилнинг май ойида коттеж 1976 йилда туғилган яна бир акаси номига нотариал тартибда тўлиқ расмийлаштириб олинган.

  3. Тазйиқ ва қўрқитиш: Кейинчалик ака-ука қолган 36 минг долларни бермасликларини очиқчасига айтиб, агар пулни сўраса, уй эгасига нисбатан тазйиқ ўтказиш ва жисмоний таҳдид қилиш билан қўрқитишган.

15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси кутмоқда

ДХХ ва ИИББ ходимларининг тезкор чора-тадбирлари натижасида гумонланувчи ака-ука қўлга олинди.

Ҳозирда уларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси 3-қисми “а” банди (Жуда кўп миқдорда товламачилик) билан жиноят иши қўзғатилган. Ушбу модда бўйича айбдор деб топилган шахсларга 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.

Ҳозирда ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ТошкентДавлат хавфсизлик хизматиЎзбекистон Республикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаТошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаБугун, 16:30Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиҚозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиБугун, 11:26Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Бугун, 11:09Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди