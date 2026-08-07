Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)
ДХХ Тошкент шаҳар бошқармаси ва пойтахт ИИББ ходимлари Тошкентда коттеж савдоси жараёнида йирик миқдорда товламачилик қилган 1979 йилда туғилган, муқаддам судланган шахс ва унинг 1988 йилда туғилган укасини қўлга олди. Ака-ука коттежни 66 минг долларга сотиб олишга келишиб, уй эгасига 30 минг доллар берган ва қолган 36 минг долларни 6 ой ичида тўлашни вада қилган, бироқ 2022 йилнинг май ойида уйни 1976 йилда туғилган акаси номига расмийлаштиргач, пулни берм…
Тошкент шаҳрида яшовчи ака-ука коттеж уй савдоси жараёнида йирик миқдорда товламачилик содир этгани аниқланди. Давлат хавфсизлик хизмати томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида жиноятга қўл урган шахслар ушланди.
ДХХ Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ва пойтахт ИИББ ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тадбир натижасида уларга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
66 минг долларлик коттеж ва амалга ошмаган ваъда
Тезкор маълумотларга кўра, 1979 йилда туғилган, муқаддам судланган шахс ҳамда унинг 1988 йилда туғилган укаси ўзаро жиноий тил бириктирган. Улар маҳаллий фуқаро томонидан Тошкент туманида қуриб битказилган коттеж уйни 66 минг долларга сотиб олишга келишиб олишган.
Фирибгарлик ва товламачилик схемаси қуйидагича кечган:
Дастлабки тўлов: Ака-ука уй эгасига 30 минг доллар бериб, қолган 36 минг долларни 6 ой ичида тўлашни ваъда қилишган.
Уйни расмийлаштириш: 2022 йилнинг май ойида коттеж 1976 йилда туғилган яна бир акаси номига нотариал тартибда тўлиқ расмийлаштириб олинган.
Тазйиқ ва қўрқитиш: Кейинчалик ака-ука қолган 36 минг долларни бермасликларини очиқчасига айтиб, агар пулни сўраса, уй эгасига нисбатан тазйиқ ўтказиш ва жисмоний таҳдид қилиш билан қўрқитишган.
15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси кутмоқда
ДХХ ва ИИББ ходимларининг тезкор чора-тадбирлари натижасида гумонланувчи ака-ука қўлга олинди.
Ҳозирда уларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси 3-қисми “а” банди (Жуда кўп миқдорда товламачилик) билан жиноят иши қўзғатилган. Ушбу модда бўйича айбдор деб топилган шахсларга 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.
Ҳозирда ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…