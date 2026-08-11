Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"
Хитойда 3 ёшли қизчанинг онаси билан олиб борган жиддий "савдолашуви" интернетда катта қизиқиш уйғотди. Хэнань вилоятида содир бўлган воқеада қиз ширинлик ва севимли мультфильмини талаб қилиб, гўдак укасини гўё "гаров" сифатида ушлаб турган.
Ҳаммаси ширинликдан бошланган
Онасининг ширинликларни яшириб қўйганини билган қизча уларни қайтариб беришни сўраган. Бунинг ўзи билан чекланмай, яна бир шарт қўйган.
"Пеппа Пиг"ни ҳам қўйиш керак.
Қизчанинг жиддий оҳанги эса бу оддий болаларча талабни худди катталарнинг музокарасидек кўрсатган.
"Гаров"даги ука йиғлаб турган
Мақсадига тезроқ эришиш учун қизча гўдак укасини бағрида ушлаб, уни қўйиб юбормай тургандай ҳаракат қилган. Укаси эса вазиятдан бехабар ҳолда йиғлашда давом этган.
Она ва қиз ўртасидаги бу саҳна оила аъзолари учун оддий ҳазил бўлган бўлса-да, видео интернетга чиққач, жуда катта аудиторияга етиб борган.
"Келажакдаги бош директор"
Фойдаланувчиларнинг энг кўп эътиборини қизчанинг ўзини ишонч билан тутиши тортган. Изоҳларда уни:
• "келажакдаги бош директор";
• "туғма актёр";
деб ҳазиллашганлар ҳам бўлган.
Қизчанинг режаси қанчалик "жиддий" бўлмасин, унинг барча истаги ширинлик ва мультфильмдан иборат эди.
Сизнинг уйингизда ҳам шундай "музокарачи" болалар борми? Фикрингизни қолдиринг ва бу воқеани фарзандли танишларингизга юборинг.
…