Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"

·0·Дунё
Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"

Хитойда 3 ёшли қизчанинг онаси билан олиб борган жиддий "савдолашуви" интернетда катта қизиқиш уйғотди. Хэнань вилоятида содир бўлган воқеада қиз ширинлик ва севимли мультфильмини талаб қилиб, гўдак укасини гўё "гаров" сифатида ушлаб турган.

Ҳаммаси ширинликдан бошланган

Онасининг ширинликларни яшириб қўйганини билган қизча уларни қайтариб беришни сўраган. Бунинг ўзи билан чекланмай, яна бир шарт қўйган.

"Пеппа Пиг"ни ҳам қўйиш керак.

Қизчанинг жиддий оҳанги эса бу оддий болаларча талабни худди катталарнинг музокарасидек кўрсатган.

"Гаров"даги ука йиғлаб турган

Мақсадига тезроқ эришиш учун қизча гўдак укасини бағрида ушлаб, уни қўйиб юбормай тургандай ҳаракат қилган. Укаси эса вазиятдан бехабар ҳолда йиғлашда давом этган.

Она ва қиз ўртасидаги бу саҳна оила аъзолари учун оддий ҳазил бўлган бўлса-да, видео интернетга чиққач, жуда катта аудиторияга етиб борган.

"Келажакдаги бош директор"

Фойдаланувчиларнинг энг кўп эътиборини қизчанинг ўзини ишонч билан тутиши тортган. Изоҳларда уни:

• "келажакдаги бош директор";
• "туғма актёр";

деб ҳазиллашганлар ҳам бўлган.

Қизчанинг режаси қанчалик "жиддий" бўлмасин, унинг барча истаги ширинлик ва мультфильмдан иборат эди.

Сизнинг уйингизда ҳам шундай "музокарачи" болалар борми? Фикрингизни қолдиринг ва бу воқеани фарзандли танишларингизга юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Бугун, 00:05Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиДунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиКеча, 14:46Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиСодиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиКеча, 14:36Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинКеча, 14:3588 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солди88 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солдиКеча, 14:02Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Кеча, 14:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди