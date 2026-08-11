10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди
Австралиянинг Квинсленд штатида 10 ёшли Скарлетт саёз сувда қолиб кетган улкан букри китга сув сепиб, унинг танаси қуриб қолишининг олдини олишга ҳаракат қилди. У онаси Шантелл Смит билан Кгари ороли яқинидаги Ватумба-Крик ҳудудида китни кўриб қолган. Сув сати кўтарилгач, кит ўзини озод қилиб, очиқ денгиз томон сузиб кетди. Мутахассислар якшанба куни соат 09:00 дан кўп ўтмай ҳодиса ҳақида хабар олган.
Австралиянинг Квинсленд штатида 10 ёшли Скарлетт денгизда ноодатий ва таъсирли воқеанинг гувоҳи бўлди. У онаси Шантелл Смит билан гидроциклда ҳаракатланаётган пайтда сайоз сувда қолиб кетган улкан китни кўриб қолди. Қизалоқ вақтни бой бермай, унинг омон қолишига ёрдам беришга ҳаракат қилди.
Ҳодиса аввал Фрейзер ороли деб аталган, ҳозир эса К’гари номи билан машҳур бўлган ҳудуд яқинида содир бўлди. Улкан букри кит сайоз ва мусаффо сувда ҳаракатлана олмай қолган эди.
Скарлетт китга яқинлашиб, унинг устига сув сепа бошлади. У шу тариқа денгиз ҳайвонининг танаси қуриб қолишининг олдини олишга ҳаракат қилди. Видеоларда қизалоқ китдан бир неча қадам нарида туриб, унга қайта-қайта сув сепаётгани акс этган.
Скарлеттнинг онаси Шантелл Смитнинг айтишича, кит уларга гўё «гапираётгандек» овоз чиқарган. Энг қувонарлиси, воқеа яхши якунланган — сув сатҳи кўтарилиши билан кит ўзини озод қилиб, яна очиқ денгиз томон сузиб кетган.
Смит бу ҳудудга қарийб 20 йилдан бери гидроциклда китларни томоша қилиш учун келиб туради. У мазкур воқеани жуда таъсирли тажриба деб атади. Айниқса, китнинг омон қолгани унга катта тасалли берган.
«Ростини айтсам, китнинг эсон-омон чиқиб кетганини билгунимча, бу воқеа бутун гўзал кунимни бузди. У денгизга қайта оладими, деб жуда хавотирландим», — деди у.
Она ва қизи китни ёлғиз ҳолда топган. Улар унинг ёнига қайиқни тўхтатиб, ёрдам келгунча имкон қадар танасини намлаб туришган. Бироқ тегишли хизматлар етиб келгунча улар ҳудудни тарк этишга мажбур бўлган. Кейин бошқа бир жуфтлик кит ёнида қолиб, сув кўтарилишини кутиб турган.
Шундан сўнг сув сатҳи кўтарилиб, кит ўзини озод қилган. Гувоҳларнинг айтишича, унинг оғзи кенг очилган ва оғиз ичидаги балин пластинкалари ҳам яққол кўринган.
Квинсленд атроф-муҳит, туризм, фан ва инновациялар департаменти вакили маълум қилишича, ёввойи табиатни муҳофаза қилиш ходимларига якшанба куни соат 09:00 дан кўп ўтмай сайоз сувда қолган кит ҳақида хабар берилган. Мутахассислар Ватумба-Крик ҳудудига етиб борганидан кўп ўтмай, кит ўзини озод қилиб, денгизга қайтиб кетган.
К’гари оролининг ғарбий қисмида жойлашган Ватумба-Крик сайёҳлар орасида машҳур ҳудудлардан бири ҳисобланади. Сув кўтарилган пайтда бу ер улкан шўр сувли кўлга айланиб, турли денгиз жониворлари билан тўлади.
Шу тариқа, кичик Скарлеттнинг тезкор ҳаракати ва онасининг ёрдами туфайли сайоз сувда қийналиб қолган улкан китнинг омон қолишига ҳисса қўшилди. Воқеанинг энг қувонарли жиҳати эса — денгиз ҳайвонининг яна эркинликка қайтганидир.
…