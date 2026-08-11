10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди

·46·Дунё
10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди
Қисқача

Австралиянинг Квинсленд штатида 10 ёшли Скарлетт саёз сувда қолиб кетган улкан букри китга сув сепиб, унинг танаси қуриб қолишининг олдини олишга ҳаракат қилди. У онаси Шантелл Смит билан Кгари ороли яқинидаги Ватумба-Крик ҳудудида китни кўриб қолган. Сув сати кўтарилгач, кит ўзини озод қилиб, очиқ денгиз томон сузиб кетди. Мутахассислар якшанба куни соат 09:00 дан кўп ўтмай ҳодиса ҳақида хабар олган.

Австралиянинг Квинсленд штатида 10 ёшли Скарлетт денгизда ноодатий ва таъсирли воқеанинг гувоҳи бўлди. У онаси Шантелл Смит билан гидроциклда ҳаракатланаётган пайтда сайоз сувда қолиб кетган улкан китни кўриб қолди. Қизалоқ вақтни бой бермай, унинг омон қолишига ёрдам беришга ҳаракат қилди.

Ҳодиса аввал Фрейзер ороли деб аталган, ҳозир эса К’гари номи билан машҳур бўлган ҳудуд яқинида содир бўлди. Улкан букри кит сайоз ва мусаффо сувда ҳаракатлана олмай қолган эди.

Скарлетт китга яқинлашиб, унинг устига сув сепа бошлади. У шу тариқа денгиз ҳайвонининг танаси қуриб қолишининг олдини олишга ҳаракат қилди. Видеоларда қизалоқ китдан бир неча қадам нарида туриб, унга қайта-қайта сув сепаётгани акс этган.

Скарлеттнинг онаси Шантелл Смитнинг айтишича, кит уларга гўё «гапираётгандек» овоз чиқарган. Энг қувонарлиси, воқеа яхши якунланган — сув сатҳи кўтарилиши билан кит ўзини озод қилиб, яна очиқ денгиз томон сузиб кетган.

Смит бу ҳудудга қарийб 20 йилдан бери гидроциклда китларни томоша қилиш учун келиб туради. У мазкур воқеани жуда таъсирли тажриба деб атади. Айниқса, китнинг омон қолгани унга катта тасалли берган.

«Ростини айтсам, китнинг эсон-омон чиқиб кетганини билгунимча, бу воқеа бутун гўзал кунимни бузди. У денгизга қайта оладими, деб жуда хавотирландим», — деди у.

Она ва қизи китни ёлғиз ҳолда топган. Улар унинг ёнига қайиқни тўхтатиб, ёрдам келгунча имкон қадар танасини намлаб туришган. Бироқ тегишли хизматлар етиб келгунча улар ҳудудни тарк этишга мажбур бўлган. Кейин бошқа бир жуфтлик кит ёнида қолиб, сув кўтарилишини кутиб турган.

Sohil yaqinidagi sayoz suvda og‘zi ochiq holda turgan ulkan qora kit.

Шундан сўнг сув сатҳи кўтарилиб, кит ўзини озод қилган. Гувоҳларнинг айтишича, унинг оғзи кенг очилган ва оғиз ичидаги балин пластинкалари ҳам яққол кўринган.

Квинсленд атроф-муҳит, туризм, фан ва инновациялар департаменти вакили маълум қилишича, ёввойи табиатни муҳофаза қилиш ходимларига якшанба куни соат 09:00 дан кўп ўтмай сайоз сувда қолган кит ҳақида хабар берилган. Мутахассислар Ватумба-Крик ҳудудига етиб борганидан кўп ўтмай, кит ўзини озод қилиб, денгизга қайтиб кетган.

К’гари оролининг ғарбий қисмида жойлашган Ватумба-Крик сайёҳлар орасида машҳур ҳудудлардан бири ҳисобланади. Сув кўтарилган пайтда бу ер улкан шўр сувли кўлга айланиб, турли денгиз жониворлари билан тўлади.

Шу тариқа, кичик Скарлеттнинг тезкор ҳаракати ва онасининг ёрдами туфайли сайоз сувда қийналиб қолган улкан китнинг омон қолишига ҳисса қўшилди. Воқеанинг энг қувонарли жиҳати эса — денгиз ҳайвонининг яна эркинликка қайтганидир.

КвинслендАвстралияФрейзер-АйлендКгари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиВенесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиБугун, 08:32Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиКолумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиБугун, 08:04Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Бугун, 06:08Хавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиХавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиБугун, 06:01Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Бугун, 05:23Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Бугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди