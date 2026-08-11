Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилинди
Колумбияда 7,4 магнитудали зилзила оқибатида камида 132 киши ҳалок бўлди, 570 дан ортиқ инсон жароҳат олди ва мамлакатда миллий миқёсдаги табиий офат ҳолати эълон қилинди. Энг кўп зарар Перейра, «Кофе минтақаси», Вале-дел-Каука ва Чоко департаментларида кузатилиб, 32 та шаҳар «қизил» хавф даражасига ўтказилди.
Колумбиядаги зилзила оқибатлари. Фото: AP Photo / Santiago Saldarriaga
Колумбияда содир бўлган 7,4 магнитудали кучли зилзила оқибатида камида 132 киши ҳалок бўлди, 570 дан ортиқ инсон жароҳат олди. Мамлакат расмийлари ҳудудда миллий миқёсдаги табиий офат ҳолатини эълон қилишди.
Ушбу мудҳиш фожиа ҳақида «Caracol» телеканали маҳаллий расмий манбаларга таяниб хабар бермоқда.
Эпицентр ва энг кўп зарар кўрган ҳудудлар
Даҳшатли ер силкиниши душанба куни эрталаб содир бўлган.
Эпицентр: Чоко департаментидаги Сан-Хосе-дел-Палмар муниципалитети ҳудудида жойлашган.
Магнитуда: 7,4 балл.
Қамров: Силкинишлар Колумбиянинг катта қисмида, шунингдек, қўшни давлатларда ҳам аниқ сезилган.
Энг оғир ва талафотли вазият Перейра ва «Кофе минтақаси»нинг бошқа ҳудудларида, шунингдек, Валье-дель-Каука ва Чоко департаментларида кузатилмоқда. Расмий маълумотларга кўра, 32 та шаҳар «қизил» хавф даражасига ўтказилган.
Ваҳшатли вайронагарчиликлар: Инфратузилма ва турар-жойлар
Табиий офат оқибатида улкан вайронагарчиликлар юзага келди:
1 575 та турар-жой биноси жиддий шикастланган;
37 та турар-жой бутунлай вайрон бўлган;
18 та соғлиқни сақлаш маркази ва шифохона зарар кўрган;
52 та таълим муассасаси шикастланган;
18 та автойўл ва 7 та аэропорт инфратузилмаси зарар кўрди.
Миллий офат ва қутқарув ишлари
Колумбия ҳукумати мамлакатда расман миллий миқёсдаги табиий офат ҳолатини эълон қилди. Ҳозирда офат ҳудудларида қутқарувчилар ва ҳарбийлар томонидан вайроналар остидан одамларни қутқариш ҳамда жабрланганларга шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш ишлари давом этмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…