Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилинди

·28·Дунё
Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилинди
Қисқача

Колумбияда 7,4 магнитудали зилзила оқибатида камида 132 киши ҳалок бўлди, 570 дан ортиқ инсон жароҳат олди ва мамлакатда миллий миқёсдаги табиий офат ҳолати эълон қилинди. Энг кўп зарар Перейра, «Кофе минтақаси», Вале-дел-Каука ва Чоко департаментларида кузатилиб, 32 та шаҳар «қизил» хавф даражасига ўтказилди.

Колумбиядаги зилзила оқибатлари. Фото: AP Photo / Santiago Saldarriaga

Колумбияда содир бўлган 7,4 магнитудали кучли зилзила оқибатида камида 132 киши ҳалок бўлди, 570 дан ортиқ инсон жароҳат олди. Мамлакат расмийлари ҳудудда миллий миқёсдаги табиий офат ҳолатини эълон қилишди.

Ушбу мудҳиш фожиа ҳақида «Caracol» телеканали маҳаллий расмий манбаларга таяниб хабар бермоқда.

Эпицентр ва энг кўп зарар кўрган ҳудудлар

Даҳшатли ер силкиниши душанба куни эрталаб содир бўлган.

  • Эпицентр: Чоко департаментидаги Сан-Хосе-дел-Палмар муниципалитети ҳудудида жойлашган.

  • Магнитуда: 7,4 балл.

  • Қамров: Силкинишлар Колумбиянинг катта қисмида, шунингдек, қўшни давлатларда ҳам аниқ сезилган.

Энг оғир ва талафотли вазият Перейра ва «Кофе минтақаси»нинг бошқа ҳудудларида, шунингдек, Валье-дель-Каука ва Чоко департаментларида кузатилмоқда. Расмий маълумотларга кўра, 32 та шаҳар «қизил» хавф даражасига ўтказилган.

Ваҳшатли вайронагарчиликлар: Инфратузилма ва турар-жойлар

Табиий офат оқибатида улкан вайронагарчиликлар юзага келди:

  • 1 575 та турар-жой биноси жиддий шикастланган;

  • 37 та турар-жой бутунлай вайрон бўлган;

  • 18 та соғлиқни сақлаш маркази ва шифохона зарар кўрган;

  • 52 та таълим муассасаси шикастланган;

  • 18 та автойўл ва 7 та аэропорт инфратузилмаси зарар кўрди.

Миллий офат ва қутқарув ишлари

Колумбия ҳукумати мамлакатда расман миллий миқёсдаги табиий офат ҳолатини эълон қилди. Ҳозирда офат ҳудудларида қутқарувчилар ва ҳарбийлар томонидан вайроналар остидан одамларни қутқариш ҳамда жабрланганларга шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш ишлари давом этмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

КолумбияСан-Хосе-дель-ПалмарЧокоПерейраКаракол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиВенесуэлада даҳшатли фожиа: Зилзила қурбонлари сони 6 300 дан ошдиБугун, 08:3210 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушди10 ёшли қиз китни қутқариш учун сувга тушдиБугун, 08:13Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Бугун, 06:08Хавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиХавфсизлик камарини тақмаган бола сабабли бутунбошли рейс бекор қилиндиБугун, 06:01Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Бугун, 05:23Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...Бугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди