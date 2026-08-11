Япония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитди
Япония Танегасима оролидаги космодромдан H3 ракета-ташувчиси ёрдамида «Мичибики 7» сунъий йўлдошини орбитага чиқарди ва ҚЗСС тармоғидаги аппаратлар сонини олтитага етказди. «Мичибики» сунъий йўлдошлари АҚШнинг ГПС тизимини тўлдириб, координаталарни аниқлашдаги хатоликни 10 метрдан 6 сантиметргача камайтиришга қодир. ҚЗСС тизимининг барқарор ишлаши учун орбитада камида еттита ишчи сунъий йўлдош бўлиши талаб этилади.
Япония ўзининг миллий космик позициялаш тизими — ҚЗСС тармоғини ривожлантириш йўлида муҳим қадам ташлади. Мамлакат Танэгасима оролидаги космодромдан оғир синадаги H3 ракета-ташувчиси ёрдамида навбатдаги космик аппаратни муваффақиятли орбитага чиқарди. ixbt.com нашрининг ёзишича, бу галги муваффақиятли лойиҳа орқали «Мичибики» туркумидаги сунъий йўлдошлар сони олтитага етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур космик аппарат «Мичибики 7» деб номланган бўлиб, япон тилидан таржима қилинганда «Йўл кўрсатувчи» маъносини англатади. Япония аэрокосмик тадқиқотлар агентлиги (JAXA) маълумотларига кўра, мазкур дастур доирасидаги бешинчи аппарат жорий йилнинг феврал ойида учирилган эди. Бироқ ўтган йилнинг декабрь ойида амалга оширилган «Мичибики 5» парвози муваффақиятсизлик билан якунланган бўлиб, мутахассислар ушбу хатолардан кейин жиддий тайёргарлик кўришган.
Глобал ГПС тизими билан ҳамкорликЯпония миллий позициялаш тизими АҚШнинг ГПС тармоғи билан тўлиқ мос келади. «Мичибики» аппаратлари асосий ГПС сигналларини ўзаро тўлдириб туради ва уларнинг аниқлигини сезиларли даражада оширади. Ҳозирги кунда ГПС тармоқларида объектлар координаталарини аниқлаш хатолиги тахминан 10 метрни ташкил этса, япон сунъий йўлдошлари бу кўрсаткични кескин қисқартиришга қодир. Маълум бўлишича, ушбу тизим ер юзидаги объектларнинг жойлашувини атиги 6 сантиметрлик хатолик билан аниқ белгилаб бера олади.
Шунга қарамай, тармоқнинг тўлақонли ва мустақил ишлаши учун ҳали қилинадиган ишлар кўп. Мутахассисларнинг тушунтиришича, ҚЗСС тизимининг барқарор фаолият юритиши учун орбитада камида еттита ишчи сунъий йўлдош бўлиши талаб этилади. Ҳозирги олтита аппарат эса тизим имкониятларини янада кенгайтириш ва синовдан ўтказиш учун замин яратади.
…