Япония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитди

·26·Техно
Япония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитди
Қисқача

Япония Танегасима оролидаги космодромдан H3 ракета-ташувчиси ёрдамида «Мичибики 7» сунъий йўлдошини орбитага чиқарди ва ҚЗСС тармоғидаги аппаратлар сонини олтитага етказди. «Мичибики» сунъий йўлдошлари АҚШнинг ГПС тизимини тўлдириб, координаталарни аниқлашдаги хатоликни 10 метрдан 6 сантиметргача камайтиришга қодир. ҚЗСС тизимининг барқарор ишлаши учун орбитада камида еттита ишчи сунъий йўлдош бўлиши талаб этилади.

Япония ўзининг миллий космик позициялаш тизими — ҚЗСС тармоғини ривожлантириш йўлида муҳим қадам ташлади. Мамлакат Танэгасима оролидаги космодромдан оғир синадаги H3 ракета-ташувчиси ёрдамида навбатдаги космик аппаратни муваффақиятли орбитага чиқарди. ixbt.com нашрининг ёзишича, бу галги муваффақиятли лойиҳа орқали «Мичибики» туркумидаги сунъий йўлдошлар сони олтитага етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур космик аппарат «Мичибики 7» деб номланган бўлиб, япон тилидан таржима қилинганда «Йўл кўрсатувчи» маъносини англатади. Япония аэрокосмик тадқиқотлар агентлиги (JAXA) маълумотларига кўра, мазкур дастур доирасидаги бешинчи аппарат жорий йилнинг феврал ойида учирилган эди. Бироқ ўтган йилнинг декабрь ойида амалга оширилган «Мичибики 5» парвози муваффақиятсизлик билан якунланган бўлиб, мутахассислар ушбу хатолардан кейин жиддий тайёргарлик кўришган.

Глобал ГПС тизими билан ҳамкорлик

Япония миллий позициялаш тизими АҚШнинг ГПС тармоғи билан тўлиқ мос келади. «Мичибики» аппаратлари асосий ГПС сигналларини ўзаро тўлдириб туради ва уларнинг аниқлигини сезиларли даражада оширади. Ҳозирги кунда ГПС тармоқларида объектлар координаталарини аниқлаш хатолиги тахминан 10 метрни ташкил этса, япон сунъий йўлдошлари бу кўрсаткични кескин қисқартиришга қодир. Маълум бўлишича, ушбу тизим ер юзидаги объектларнинг жойлашувини атиги 6 сантиметрлик хатолик билан аниқ белгилаб бера олади.

Шунга қарамай, тармоқнинг тўлақонли ва мустақил ишлаши учун ҳали қилинадиган ишлар кўп. Мутахассисларнинг тушунтиришича, ҚЗСС тизимининг барқарор фаолият юритиши учун орбитада камида еттита ишчи сунъий йўлдош бўлиши талаб этилади. Ҳозирги олтита аппарат эса тизим имкониятларини янада кенгайтириш ва синовдан ўтказиш учун замин яратади.

Келажакдаги режалар ва мустақиллик

Мамлакат ҳукумати ва космик агентлик келгусида ушбу йўналишдаги қарамликни камайтиришни мақсад қилган. Режаларга кўра, 2030-йилларнинг ўрталарига келиб «Мичибики» сунъий йўлдошларининг умумий сони 11 тага етказилади. Бу эса Япониянинг чет эл навигация тизимларига бўлган қарамлигини сезиларли даражада пасайтириб, мамлакатга ўзининг энг юқори аниқликдаги суверен космик навигация тармоғига эга бўлиш имконини беради.

ЯпонияГПСJAXAКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиСингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиБугун, 08:24OpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиOpenAI ходимлари акцияларини 7 миллиард долларга сотиб олдиБугун, 05:22Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиБугун, 04:55Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди