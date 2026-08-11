Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...

·63·Дунё
Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...
Қисқача

АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрондан сўнгги 50 йил ичидаги можаролар, терактлар ва намойишларда ҳалок бўлганлар учун АҚШ ҳамда жабрланувчилар оилаларига товон пули тўлашни талаб қилди. Доналд Трамп бу талабни келажакдаги Эрон билан музокараларга қатъий киритишини билдирди ва 2000 йилда «УСС Коул» кемасида ҳалок бўлган денгизчилар оилалари, мина ва портловчи қурилмалар қурбонлари ҳамда охирги беш ойлик ҳарбий тўқнашувларда ҳалок бўлган 52 минг кишининг яқинл…

АҚШ Президенти Дональд Трамп Теҳроннинг ҳарбий ҳаракатлар оқибатида етказилган зарарни қоплаш ҳақидаги талабларига кескин муносабат билдирди. Оқ уй раҳбари Эрондан сўнгги 50 йил ичидаги можаролар, терактлар ва намойишларда ҳалок бўлганлар учун АҚШ ҳамда жабрланувчилар оилаларига товон пули тўлашни талаб қилди.

Геосиёсий зиддиятлар авж олган бир пайтда Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги баҳслар тобора мураккаблашиб бормоқда.

Трампнинг акс-талаби ва Truth Social’даги баёноти

Дональд Трамп «Truth Social» ижтимоий тармоғида эълон қилган баёнотида Теҳроннинг уруш зарарини қоплаш бўйича талабларини тан олмаслигини ва бу масала илгариги учрашувларда асло муҳокама қилинмаганини таъкидлади.

Шу билан бирга, АҚШ Президенти Эроннинг ўзига қарши шарт қўйиб, қуйидагилар учун товон тўланишини талаб қилди:

  • Мина ва портловчи қурилмалар: Йўл четига ўрнатилган бомбалар сабаб ўлдирилган ва оғир яраланган ҳарбийлар ҳамда тинч аҳоли учун;

  • USS Cole ва жанговар йўқотишлар: 2000 йилда «USS Cole» кемасида ҳалок бўлган денгизчиларнинг оилалари ва минглаб бошқа аскарлар учун;

  • Намойишчилар ва можаро қурбонлари: Эронда сўнгги 50 йил давомида ҳалок бўлган намойишчилар ҳамда охирги беш ойлик ҳарбий тўқнашувларда қурбон бўлган 52 минг кишининг яқинлари учун.

«Мен ўз вакилларимга Эрон билан келажакдаги ҳар қандай музокараларга ушбу талабни қатъий киритишни топширдим», — деб ёзади Трамп.

Эроннинг шартлари: Ҳўрмуз бўғози қачон очилади?

Ўз навбатида, Эрон томони стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳўрмуз бўғозининг қайта очилишини АҚШ томонидан муҳим талабларнинг бажарилиши билан боғламоқда.

Эрон Миллий хавфсизлик олий кенгаши котиби Муҳаммад Боқир Зулқадрнинг таъкидлашича, Вашингтон Теҳронга нисбатан сиёсатини ўзгартирмагунича ва қуйидаги 6 та асосий шартни бажармагунича бўғоз очилмайди:

  1. Зарарни тўлиқ қоплаш: Сўнгги беш ойда етказилган ҳарбий ва молиявий зарарнинг АҚШ томонидан қопланиши;

  2. Таҳдидларга чек қўйиш: Эронга нисбатан ҳар қандай ҳарбий таҳдидлар ва диний қадамжоларни ҳақоратлашни тўхтатиш;

  3. Иттифоқчиларга қарши ҳужумларни тугатиш: Ливан, Фаластин, Яман ва Ироқда Эрон ҳамда унинг иттифоқчиларига қарши ҳарбий ҳаракатларни батамом тўхтатиш;

  4. Блокадани бекор қилиш: Денгиз блокадасини бекор қилиш;

  5. Қўшинларни олиб чиқиш: АҚШ ҳарбий-денгиз ва ҳарбий-ҳаво кучларини минтақадан олиб чиқиб кетиш;

  6. Санкциялар ва активлар: Эронга қарши санкцияларни бекор қилиш ва музлатилган активларни блокдан чиқариш.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Доналд ТрампЭронАҚШТрут СошиалҲормуз бўғози
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиДунёдаги энг узун французча тўқиш ипи 31 километрдан ошадиКеча, 14:46Содиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиСодиқ ит эгасини 4 кун давомида жойидан силжимай кутдиКеча, 14:36Қуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинҚуёшдаги сирли ҳодиса Ер учун хавфли бўлиши мумкинКеча, 14:3588 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солди88 долларлик киприк муолажаси келинни қўрқинчли аҳволга солдиКеча, 14:02Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Роналду совға қилган қимматбаҳо узук энди Жоржинанинг қизининг қўлида!Кеча, 14:00Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиКеча, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди