Трамп Эрондан «қарши товон» талаб қилди: Янги можаро авж олмоқда...
АҚШ Президенти Доналд Трамп Эрондан сўнгги 50 йил ичидаги можаролар, терактлар ва намойишларда ҳалок бўлганлар учун АҚШ ҳамда жабрланувчилар оилаларига товон пули тўлашни талаб қилди. Доналд Трамп бу талабни келажакдаги Эрон билан музокараларга қатъий киритишини билдирди ва 2000 йилда «УСС Коул» кемасида ҳалок бўлган денгизчилар оилалари, мина ва портловчи қурилмалар қурбонлари ҳамда охирги беш ойлик ҳарбий тўқнашувларда ҳалок бўлган 52 минг кишининг яқинл…
АҚШ Президенти Дональд Трамп Теҳроннинг ҳарбий ҳаракатлар оқибатида етказилган зарарни қоплаш ҳақидаги талабларига кескин муносабат билдирди. Оқ уй раҳбари Эрондан сўнгги 50 йил ичидаги можаролар, терактлар ва намойишларда ҳалок бўлганлар учун АҚШ ҳамда жабрланувчилар оилаларига товон пули тўлашни талаб қилди.
Геосиёсий зиддиятлар авж олган бир пайтда Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги баҳслар тобора мураккаблашиб бормоқда.
Трампнинг акс-талаби ва Truth Social’даги баёноти
Дональд Трамп «Truth Social» ижтимоий тармоғида эълон қилган баёнотида Теҳроннинг уруш зарарини қоплаш бўйича талабларини тан олмаслигини ва бу масала илгариги учрашувларда асло муҳокама қилинмаганини таъкидлади.
Шу билан бирга, АҚШ Президенти Эроннинг ўзига қарши шарт қўйиб, қуйидагилар учун товон тўланишини талаб қилди:
Мина ва портловчи қурилмалар: Йўл четига ўрнатилган бомбалар сабаб ўлдирилган ва оғир яраланган ҳарбийлар ҳамда тинч аҳоли учун;
USS Cole ва жанговар йўқотишлар: 2000 йилда «USS Cole» кемасида ҳалок бўлган денгизчиларнинг оилалари ва минглаб бошқа аскарлар учун;
Намойишчилар ва можаро қурбонлари: Эронда сўнгги 50 йил давомида ҳалок бўлган намойишчилар ҳамда охирги беш ойлик ҳарбий тўқнашувларда қурбон бўлган 52 минг кишининг яқинлари учун.
«Мен ўз вакилларимга Эрон билан келажакдаги ҳар қандай музокараларга ушбу талабни қатъий киритишни топширдим», — деб ёзади Трамп.
Эроннинг шартлари: Ҳўрмуз бўғози қачон очилади?
Ўз навбатида, Эрон томони стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳўрмуз бўғозининг қайта очилишини АҚШ томонидан муҳим талабларнинг бажарилиши билан боғламоқда.
Эрон Миллий хавфсизлик олий кенгаши котиби Муҳаммад Боқир Зулқадрнинг таъкидлашича, Вашингтон Теҳронга нисбатан сиёсатини ўзгартирмагунича ва қуйидаги 6 та асосий шартни бажармагунича бўғоз очилмайди:
Зарарни тўлиқ қоплаш: Сўнгги беш ойда етказилган ҳарбий ва молиявий зарарнинг АҚШ томонидан қопланиши;
Таҳдидларга чек қўйиш: Эронга нисбатан ҳар қандай ҳарбий таҳдидлар ва диний қадамжоларни ҳақоратлашни тўхтатиш;
Иттифоқчиларга қарши ҳужумларни тугатиш: Ливан, Фаластин, Яман ва Ироқда Эрон ҳамда унинг иттифоқчиларига қарши ҳарбий ҳаракатларни батамом тўхтатиш;
Блокадани бекор қилиш: Денгиз блокадасини бекор қилиш;
Қўшинларни олиб чиқиш: АҚШ ҳарбий-денгиз ва ҳарбий-ҳаво кучларини минтақадан олиб чиқиб кетиш;
Санкциялар ва активлар: Эронга қарши санкцияларни бекор қилиш ва музлатилган активларни блокдан чиқариш.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…