Венесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етди

·39·Дунё
Венесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етди

Венесуэлада юз берган икки кучли зилзила оқибатида қурбонлар сони 2 295 нафарга етгани маълум қилинди. Миллий ассамблея раиси Хорхе Родригес яна 11 мингдан ортиқ одам жароҳатланганини билдирди.

Мамлакатда ҳалок бўлганлар хотирасига етти кунлик миллий мотам белгиланди. Президент вазифасини бажараётган Делси Родригес қутқарувчилар вайроналар остида тирик қолганларни топиш имконияти бор экан, қидирув ишлари тўхтатилмаслигини айтди.

Офатдан энг кўп зарар кўрган ҳудуд Ла-Гуайра бўлди. Штатда турар жойлар билан бирга давлат идораларининг бинолари ҳам вайрон бўлган. Айрим ҳудудларда қутқарувчилар ва кўнгиллилар оғир техника етишмаслигига қарамай, вайроналарни тозалашда давом этмоқда.

Расмий маълумотлар мунтазам янгиланмоқда. Кейинги ҳисоботда ҳалок бўлганлар сони 2 595 нафаргача кўтарилгани, жароҳатланганлар эса 12 400 нафарни ташкил этгани айтилди. Қидирув ишлари ҳали якунланмаган.

ВенесуэлаХорхе РодригесДелси Родригес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиКиевдаги “Ўзбек палови №1” ресторани ракета ҳужумида вайрон бўлдиБугун, 15:38Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Индонезияда 6,2 магнитудали кучли зилзила содир бўлди Бугун, 15:23Хитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиХитойда ўқувчилардан олиб қўйилган юзлаб смартфон болға билан синдирилдиБугун, 14:57Роналдунинг Хорватияга қарши голидан олдин “Бисмиллоҳ” дегани камераларда қайд этилди (видео)Роналдунинг Хорватияга қарши голидан олдин “Бисмиллоҳ” дегани камераларда қайд этилди (видео)Бугун, 14:51Қариялар уйида базм уюштирган блогер буви интернет қаҳрамонига айландиҚариялар уйида базм уюштирган блогер буви интернет қаҳрамонига айландиБугун, 14:44Аргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлдиАргентина терма жамоасининг Майами аэропортидаги текшируви Мессининг кулгусига сабаб бўлдиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди