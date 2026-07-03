Венесуэладаги кучли зилзила оқибатидаги қурбонлар сони 2 295 нафарга етди
Венесуэлада юз берган икки кучли зилзила оқибатида қурбонлар сони 2 295 нафарга етгани маълум қилинди. Миллий ассамблея раиси Хорхе Родригес яна 11 мингдан ортиқ одам жароҳатланганини билдирди.
Мамлакатда ҳалок бўлганлар хотирасига етти кунлик миллий мотам белгиланди. Президент вазифасини бажараётган Делси Родригес қутқарувчилар вайроналар остида тирик қолганларни топиш имконияти бор экан, қидирув ишлари тўхтатилмаслигини айтди.
Офатдан энг кўп зарар кўрган ҳудуд Ла-Гуайра бўлди. Штатда турар жойлар билан бирга давлат идораларининг бинолари ҳам вайрон бўлган. Айрим ҳудудларда қутқарувчилар ва кўнгиллилар оғир техника етишмаслигига қарамай, вайроналарни тозалашда давом этмоқда.
Расмий маълумотлар мунтазам янгиланмоқда. Кейинги ҳисоботда ҳалок бўлганлар сони 2 595 нафаргача кўтарилгани, жароҳатланганлар эса 12 400 нафарни ташкил этгани айтилди. Қидирув ишлари ҳали якунланмаган.
…